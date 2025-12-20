इन चार SUVs पर 2.50 लाख तक का बंपर डिस्काउंट, शोरूम से तुरंत मिलेगी डिलीवरी
ऑटोमोबाइल कंपनियां 2026 में आने वाले नए मॉडल्स की तैयारी में हैं, इसलिए डीलरशिप पर स्टॉक क्लियर करने के लिए SUVs पर डिस्काउंट मिल रहा है। Skoda Kushaq ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे साल 2025 अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, वैसे-वैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां 2026 में आने वाले नए और अपडेटेड मॉडल्स की तैयारी में जुट गई हैं। इसी वजह से डीलरशिप पर मौजूद आउटगोइंग स्टॉक को क्लियर करने के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन गाड़ियों पर कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं है। हम यहां पर आपको ऐसी चार SUVs के बारे में बता रहे हैं, जिन पर 2.50 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।
1. Skoda Kushaq
जनवरी 2026 में स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट आने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल पर करीब 2.50 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। वहीं, कंपनी की तरफ से कुल 3.25 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स का दावा किया जा रहा है, जिसमें कॉरपोरेट और स्क्रैपेज ऑफर भी हो सकते हैं। फिलहाल कुशाक की एक्स-शोरूम कीमत 10.61 लाख रुपये से 18.43 लाख रुपये के बीच है।
2. Kia Seltos (आउटगोइंग मॉडल)
2026 की पहली कार लॉन्च नई जनरेशन Kia Seltos होने वाली है। इससे पहले आउटगोइंग सेल्टोस पर 1.60 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है, जिसमें 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इस समय सेल्टोस की एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये से 19.81 लाख रुपये के बीच है, जबकि नई जनरेशन की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है।
3. Mahindra XUV700
Mahindra ने XUV700 के फेसलिफ्ट को टीज कर दिया है, जिसे XUV 7XO नाम से लॉन्च किया जाएगा। जनवरी 5, 2026 से पहले डीलर मौजूदा XUV700 पर करीब 80,000 रुपये तक की छूट दी रही हैं। इस SUV की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये से 23.71 लाख रुपये के बीच है।
4. Tata Punch
टाटा पंच का फेसलिफ्ट 2026 में आने की उम्मीद है और इसी कारण मौजूदा मॉडल पर 80,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। फिलहाल Tata Punch की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख से 9.30 लाख रुपये के बीच है।
हमारी राय
अगर आप नई SUV या माइक्रो-SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं और लेटेस्ट फेसलिफ्ट का इंतजार जरूरी नहीं है, तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आउटगोइंग मॉडल्स में वही इंजन, फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन कीमत में अच्छा-खासा फायदा हो जाता है। कुल मिलाकर, कम दाम में ज्यादा वैल्यू चाहिए तो अभी डीलरशिप जाना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।
डिस्क्लेमर: डिस्काउंट शहर, डीलर और स्टॉक उपलब्धता के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। सही ऑफर जानने के लिए अपने नजदीकी डीलर से संपर्क जरूर करें।
