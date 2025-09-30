Ultraviolette X47 Crossover Video Review: कैसी है दुनिया की पहली ADAS फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक
Ultraviolette ने भारत में X47 Crossover इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक पेश की है। यह बाइक स्ट्रीट और ऑफ-रोड का मिश्रण है जिसमें F77 जैसी दमदार बैटरी दी गई है। एडवेंचर राइड के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई इस बाइक में बेहतर सस्पेंशन लंबी ट्रैवल और रेडियल स्पोर्ट्स टायर्स जैसे फीचर्स हैं। यह इलेक्ट्रिक एडवेंचर का अनुभव लेने वालों के लिए एक शानदार विकल्प है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री में Ultraviolette ने हमेशा नया किया है। कंपनी की F77 बाइक एशिया की सबसे तेज और सबसे बड़ी बैटरी वाली टू-व्हीलर में से एक है। लेकिन अब भारत में पेश है Ultraviolette X47 Crossover एक इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक जो स्ट्रीट और ऑफ-रोड दोनों का कॉम्बीनेशन है। इसमें X47 Crossover में F77 जैसी दमदार बैटरी दी गई है, लेकिन इसे एडवेंचर राइड के लिए खास बनाया गया है। इसमें बेहतर सस्पेंशन, लंबी ट्रैवल, रेडियल स्पोर्ट्स टायर्स और कुछ अन्य एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। यह बाइक उन राइडर्स के लिए है जो इलेक्ट्रिक एडवेंचर का अनुभव लेना चाहते हैं।
