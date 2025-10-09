Language
    Uber ने इंटरसिटी Motorhomes का किया विस्तार, दिल्ली-NCR के अब मुंबई, बैंगलोर और पुणे में शुरू

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    Uber ने Intercity Motorhomes सर्विस का विस्तार करते हुए इसे मुंबई, बैंगलोर और पुणे में भी शुरू करने की घोषणा की है। पहले यह सर्विस दिल्ली-एनसीआर में शुरू की गई थी। 15 अक्टूबर से अन्य शहरों में बुकिंग शुरू होगी। इन मोटरहोम्स में टीवी, माइक्रोवेव, मिनी-फ्रिज जैसी सुविधाएं हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाती हैं।

    Uber Intercity Motorhomes

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Uber ने अपनी इंटरसिटी Motorhomes सर्विस का विस्तार किया है। कंपनी ने इसे अब मुंबई, बैंगलोर और पुणे में भी शुरू करने की घोषणा की है। इस सर्विस को पहले दिल्ली-एनसीआर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और अब इसे बाकी शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। 15 अक्टूबर से बाकी शहरों में इसकी बुकिंग को शुरू किया जा रहा है और 5 अक्टूबर से इन शहरों के यात्री इंटरसिटी मोटरहोम्स की बुकिंग कर सकेंगे, और 13 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में यह सर्विस 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।

    Uber Intercity Motorhomes के फीचर्स

    Uber Intercity Motorhomes (2)

    • यह Uber की एक नई पहल है, जो यात्रियों को कस्टम-डिजाइन किए गए मोटरहोम्स को प्रोवाइड किया जाता है। इन्हें कारवां स्टाइल में डिजाइन किया गया है, जिसमें यात्रियों को लंबे समय में आरामदायक और निजी अनुभव मिलता है। इस उन यात्रियों के लिए लेकर आया गया है, जो आउटस्टेशन रोड ट्रिप्स पर जाना चाहते हैं।
    • Intercity Motorhomes में टीवी, माइक्रोवेव, मिनी-फ्रिज, और लवेटरी जैसी सुविधाएं मिलती है, लाकि लोगों को सफर के दौरान एक लाउंज जैसा अनुभव मिलें। मोटरहोम्स में 4-5 यात्री आराम से बैठ सकते हैं और सफर के दौरान ड्राइवर और हेल्पर उनकी मदद करेंगे।
    Uber Intercity Motorhomes (3)

    ये भी मिलती है सुविधाएं

    Uber इंटरसिटी एक आउटस्टेशन यात्रा के लिए सबसे बड़े और विश्वसनीय उत्पाद के रूप में उभरकर सामने आया है। इंटरसिटी मोटरहोम्स के साथ, Uber ने लंबी दूरी की सड़क यात्रा को और भी आरामदायक और प्राइवेट बना दिया है। सभी Uber इंटरसिटी राइड्स की तरह, इंटरसिटी मोटरहोम्स को अग्रिम रूप से बुक किया जा सकता है और इसमें रियल-टाइम ट्रैकिंग, 24x7 लाइव सपोर्ट, और रूट के दौरान स्टॉप जोड़ने की सुविधा भी मिलती है। इन मोटरहोम्स को यात्रा से कम से कम 48 घंटे पहले बुक किया जा सकता है।

     