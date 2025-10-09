Uber ने इंटरसिटी Motorhomes का किया विस्तार, दिल्ली-NCR के अब मुंबई, बैंगलोर और पुणे में शुरू

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Uber ने अपनी इंटरसिटी Motorhomes सर्विस का विस्तार किया है। कंपनी ने इसे अब मुंबई, बैंगलोर और पुणे में भी शुरू करने की घोषणा की है। इस सर्विस को पहले दिल्ली-एनसीआर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और अब इसे बाकी शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। 15 अक्टूबर से बाकी शहरों में इसकी बुकिंग को शुरू किया जा रहा है और 5 अक्टूबर से इन शहरों के यात्री इंटरसिटी मोटरहोम्स की बुकिंग कर सकेंगे, और 13 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में यह सर्विस 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।