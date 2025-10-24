Norton ने बताई EICMA में पेश होने वाली मोटरसाइकिलों के नाम, लिस्ट में एडवेंचर बाइक भी शामिल
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश मोटरसाइकिल निर्माता Norton, जो अब TVS Motor Company के अधीन है। उसने EICMA 2025 शो से पहले अपनी तीन नई मोटरसाइकिलों के नामों का खुलासा किया है। ये मॉडल हैं Manx, Manx R, और Atlas, जो कंपनी के पुनरुत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम दर्शाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।
ये होंगी तीनों मोटरसाइकिल
- Manx: यह एक नेकेड बाइक होगी, क्लासिक और शहरी राइडिंग के लिए उपयुक्त।
- Manx R: यह स्पोर्ट बाइक के रूप में पेश की जाएगी, प्रदर्शन और गति पर केंद्रित।
- Atlas: यह एडवेंचर मोटरसाइकिल होगी, लंबी दूरी और ऑफ-रोड राइडिंग के लिए तैयार।
क्यों रखा गया बाइक का ये नाम?
Manx का नाम विशेष महत्व रखता है। मूल Norton Manx 1947 से 1962 तक Isle of Man TT रेसिंग में एक लेजेंडरी बाइक थी। Atlas नाम भी ऐतिहासिक है, यह 1962-1968 में बने 745cc मॉडल से जुड़ा हुआ था और अब Norton की एडवेंचर बाइक सेगमेंट में प्रवेश को दर्शाता है।
TVS का निवेश और रणनीति
TVS Motor Company ने 2020 में Norton को खरीदा और इसके बाद ब्रांड में लगभग £200 मिलियन का निवेश किया। इसका उद्देश्य संचालन को streamline करना और भविष्य की स्पष्ट रणनीति तैयार करना था। दिलचस्प बात यह है कि नए lineup में Commando नाम शामिल नहीं है, यह इंगित करता है कि Norton अब केवल अपनी पुरानी विरासत पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
आगामी लॉन्च और उम्मीदें
हालांकि तकनीकी विवरण अभी साझा नहीं किए गए हैं, यह मॉडल अलग राइडिंग अनुभव देने की संभावना रखते हैं। EICMA 2023 में इनका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। Norton का उद्देश्य अपने इतिहास और नवाचार के बीच संतुलन बनाना है और TVS की मदद से यह ब्रांड अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहा है।
