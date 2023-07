TVS की इस स्कूटर की तगड़ी डिमांड, पिछले महीने 64 हजार से भी अधिक लोगों ने खरीदा

टीवीएस मोटर की बिक्री जून 2023 में 235833 इकाई रही। यह जून 2022 में बेची गई 193090 इकाइयों से 22.14 प्रतिशत की सालाना वृद्धि है। मतलब ये कि सेल्स की लिहाज से देखें तो पिछले साल जून की तुलना में इस साल के जून में 42743 अधिक दोपहिया वाहनों का बिक्री हुई है। हालांकि MoM की बिक्री मई 2023 में बेची गई 252690 इकाइयों से कम हो गई।

TVS Top selling Bike And Scooter in June

