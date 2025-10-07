TVS Raider 125 Vs Bajaj Pulsar 125: कौन सा 125cc बाइक आपके लिए है सही?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टीवीएस ने अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिल TVS Raider 125 के दो नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। इन दोनों वेरिएंट को कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया गया है। इसका नया टॉप-एंड वेरिएंट TFT DD लॉन्च किया है, जो अब ड्यूल डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। इसका मुकाबला, Bajaj Pulsar 125 के कार्बन फाइबर स्प्लिट सीट वेरिएंट पहले से ही बाजार में अपनी स्थिति को बनाए हुए है। हम यहां पर आपको इन दोनों (TVS Raider 125 Vs Bajaj Pulsar 125) की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर हो सकती है?

TVS Raider 125 Vs Bajaj Pulsar 125: कीमत

TVS Raider 125 TFT DD की एक्स-शोरूम कीमत 95,600 रुपये, जबकि Bajaj Pulsar 125 कार्बन फाइबर स्प्लिट सीट की एक्स-शोरूम कीमत 87,527 रुपये है।

TVS Raider 125 Vs Bajaj Pulsar 125: डिजाइन

TVS Raider 125 TFT DD वेरिएंट का डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव और स्पोर्टी है। इसमें ड्यूल-पॉड LED हेडलाइट्स और ट्राएंगल काउद दी गई है। इसके अलावा, फ्यूल टैंक पर सिल्वर ग्राफिक्स के साथ रेड और ब्लैक कलर की रिम्स भी दी गई है।

वेरिएंट का डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव और स्पोर्टी है। इसमें ड्यूल-पॉड LED हेडलाइट्स और ट्राएंगल काउद दी गई है। इसके अलावा, फ्यूल टैंक पर सिल्वर ग्राफिक्स के साथ रेड और ब्लैक कलर की रिम्स भी दी गई है। Bajaj Pulsar 125 में क्लासिक Pulsar डिजाइन दिया गया है। इसमें चिकना फ्यूल टैंक और स्मूथ बॉडीलाइन हैं। इसके हेडलाइट काउल और फ्यूल टैंक पर ग्राफिक्स इसे स्लीक और साधारण लुक देने का काम करते हैं।

TVS Raider 125 Vs Bajaj Pulsar 125: इंजन

स्पेसिफिकेशन TVS Raider 125 TFT DD Bajaj Pulsar 125 Carbon Fibre Split-seat इंजन 124.8cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 124.4cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन पावर 11.38PS 11.8PS टॉर्क 11.2Nm

11.75Nm (with iGo Assist) 10.8Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड 5-स्पीड

इन दोनों ही बाइक के इंजन तकरीबन समान है, लेकिन Pulsar 125 थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। हालांकि, Raider 125 में iGo असिस्ट फीचर है, जो सिटी राइड्स में गियर शिफ्ट को आसान बना देता है।

TVS Raider 125 Vs Bajaj Pulsar 125: अंडरपिनिंग

स्पेसिफिकेशन TVS Raider 125 TFT DD Bajaj Pulsar 125 Carbon Fibre Split-seat फ्रेम सिंगल-क्रेडल पेरीमीटर फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोर्क टेलीस्कोपिक फोर्क रियर सस्पेंशन गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक ट्विन शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट ब्रेक 240mm डिस्क 240mm डिस्क रियर ब्रेक 200mm डिस्क 130mm ड्रम फ्रंट टायर 90/90-17 ट्यूबलेस 80/100-17 ट्यूबलेस रियर टायर 110/80-17 ट्यूबलेस 100/90-17 ट्यूबलेस

TVS Raider 125 में रियर डिस्क ब्रेक, सिंगल-चैनल ABS और चौड़े टायर्स दिए गए हैं। यह सभी मिलकर Bajaj Pulsar 125 से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। Raider 125 की सस्पेंशन सेटअप भी ज्यादा मॉडर्न है, जो अच्छे और खराब रास्तों पर बेहतर संतुलन प्रदान करती है।

TVS Raider 125 Vs Bajaj Pulsar 125: डाइमेंशन्स

स्पेसिफिकेशन TVS Raider 125 TFT DD Bajaj Pulsar 125 Carbon Fibre Split-seat व्हीलबेस 1326mm 1320mm ग्राउंड क्लीयरेंस 180mm 165mm फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10-लीटर 11.5-लीटर सीट हाइट 780mm 790mm कर्ब वेट 123kg 142kg

Raider 125 का ग्राउंड क्लीयरेंस 180mm है, जो Pulsar 125 से 15mm ज्यादा है। साथ ही, Raider का वजन Pulsar से 19 किलोग्राम हल्का है, जिससे इसे धीमी स्पीड पर हैंडल करना ज्यादा आसान हो जाता है।

TVS Raider 125 Vs Bajaj Pulsar 125: फीचर्स

स्पेसिफिकेशन TVS Raider 125 TFT DD Bajaj Pulsar 125 Carbon Fibre Split-seat कंसोल TFT LCD कनेक्टिविटी हाँ हाँ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन हाँ नहीं सिंगल-चैनल ABS हाँ नहीं राइडिंग मोड्स हाँ नहीं

TVS Raider 125 को नए फीचर्स मिलने के बाद अब यह अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर्स के साथ आने वाली मोटरसाइकिल हो गई है। इसमें 5 इंच का TFT कंसोल है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और राइडिंग मोड्स के साथ आता है। इसके साथ ही Glide Through Technology (GTT) भी है, जो लो स्पीड पर क्लच मोडुलेशन की आवश्यकता नहीं होने देती।