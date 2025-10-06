Language
    नई TVS Raider जल्द होने वाली है लॉन्च, देखने के लिए मिलेंगे ये 5 बड़े बदलाव

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:13 PM (IST)

    टीवीएस अपनी पॉपुलर बाइक TVS Raider 125 ABS के साथ लॉन्च करने जा रही है। इस बाइक में ABS फीचर नया ड्यूल-टोन रेड कलर और पहले से चौड़े टायर जैसे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। रियर डिस्क ब्रेक भी जोड़ा गया है। कीमत में भी बदलाव संभव है। यह बाइक अब और भी आकर्षक और सुरक्षित होगी। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    नए बदलावों के साथ TVS Raider 125 जल्द लॉन्च होगी

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी में से एक टीवीएस अपनी TVS Raider 125 को कुछ अहम अपडेट्स के साथ लॉन्च करने वाली है। नई नई TVS Raider में 5 बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। यह बदलाव फीचर्स से लेकर कीमत तक में देखने के लिए मिलेगी। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई TVS Raider को किन खास बदलावों के साथ लॉन्च किया जाएगा?

    सिंगल-चैनल ABS

    नई TVS Raider में पहली बार ABS फीचर को शामिल किया जा रहा है। इसे केवल फ्रंट व्हील पर काम करेगा। इसके अलावा, बाइक में रियर डिस्क ब्रेक भी जोड़ा गया है, जो बेहतर ब्रेकिंग देने का काम करेगा।

    नया डिजाइन और कलर

    नई TVS Raider को नया कलर दिया जा रहा है, जो ड्यूल-टोने रेड कलर है। इसमें इसमें कंट्रास्टिंग व्हाइट स्ट्राइप्स और रेड पेंटेड फ्रंट व्हील दी गई है, जो बाइक को पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने का काम करेगी। हालांकि, इस बाइक में टॉप-स्पेक SX वेरिएंट वाला TFT डिस्प्ले नहीं मिलेगा, बल्कि वही पुराना LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही देखने के लिए मिलेगा।

    पहले से ज्यादा चौड़े टायर

    नई TVS Raider में पुरानी के मुकाबले ज्यादा चौड़े टायर दिए जा सकते हैं। इसमें नए फैटर टायर होंगे, जो 90 सेक्शन फ्रंट और 110 सेक्शन रियर, जो पहले के 80 और 100 सेक्शन टायर से बड़े हैं। इससे बाइक की स्ट्रेट-लाइन स्टेबिलिटी और हैंडलिंग को बेहतर करने का काम करेगी।

    नया वेरिएंट मिलेगा

    नई TVS Raider को एक नया वेरिएंट दिया जा सकता है। हाल में यह SX, SSE, iGO, SPLIT SEAT, SINGLE SEAT और DRUM वेरिएंट में आती है। इसका नया वेरिएंट ABS हो सकता है।

    कितनी होगी कीमत?

    TVS Raider की एक्स-शोरूम कीमत 80,500 रुपये से शुरू होती है, जो टॉप-स्पेक SX वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 94,500 रुपये तक जाती है। नई एबीएस और रियर डिस्क के साथ इसकी कीमत SX वेरिएंट के आसपास होने की संभावना है।