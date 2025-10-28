Language
    TVS ला रहा कमाल का मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेंगे 7-इंच TFT डिस्प्ले, 150km की रेंज जैसे फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    टीवीएस मोटर कंपनी 2026 में M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है। यह स्कूटर यूरोपियन बाजार को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन भारत में भी लॉन्च हो सकता है। इसमें LED DRL, 14 इंच के अलॉय व्हील्स और 4.3 kWh का बैटरी पैक जैसे फीचर्स हैं। एक बार चार्ज करने पर यह 150 किमी तक चल सकता है।

    TVS M1-S मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर EICMA 2025 में पेश होगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS मोटर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाने वाली है। हाल ही में कंपनी ने 2026 TVS M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक अपडेटेड टीजर जारी किया है, जो आने वाले EICMA 2025 शो में पेश किया जाएगा। यह स्कूटर यूरोपियन बाजार को लक्षित कर बनाया गया है, हालांकि भारत में भी इसके लॉन्च की संभावना जताई जा रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इसे किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

    TVS M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन

    2026 TVS M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई बदलाव किए गए हैं, जो इसे पहले के मॉडल से अलग बनाते हैं। सबसे पहले, इसमें नई LED DRL सिग्नेचर दी गई है, जो प्रोजेक्टर हेडलाइट के आसपास फैली हुई है। यह DRL पहले के मुकाबले ज्यादा कवरेज प्रदान करता है, जिससे स्कूटर का फ्रंट फेसिया और भी स्टाइलिश नजर आता है। इसके अलावा, स्कूटर के फ्रंट फासिया में ड्यूल-टोन अपील भी जोड़ी गई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। इसके साथ ही, लंबी विंडस्क्रीन को पहले की तरह रखा गया है। स्कूटर में फ्लैट फ्लोरबोर्ड, सिंगल-पीस स्टेप्ड सीट, स्टाइलिश सिंगल-पीस रियर ग्रैब रेल और LED टेललाइट्स जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

    TVS M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स

    2026 TVS M1-S में 14 इंच के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जिनमें चौड़े टायर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, स्कूटर के दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स और टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन के साथ रियर ट्विन शॉकर सस्पेंशन का सेटअप दिया गया है। इसमें 7-इंच TFT क्लस्टर, स्मार्ट की फीचर, और 26 लीटर की अंडर-सीट स्टोरेज जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। स्कूटर का कुल वजन 152 किलोग्राम है, और इसका व्हीलबेस 1,350 मिमी है, जो लंबी दूरी के लिए एक स्थिर राइडिंग अनुभव प्रदान करता है।

    TVS M1-S का बैटरी पैक और रेंज

    2026 TVS M1-S को 4.3 kWh बैटरी पैक देखने के लिए मिलेगी। बैटरी 12.5 kW की पावर और 254 Nm रियर व्हील टॉर्क और 45 Nm रेटेड टॉर्क जनरेट करेगा। एक बार फुल चार्ज होने पर इस स्कूटर की रेंज 150 किमी तक हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस स्कूटर को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, लेकिन यह यूरोप में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है।