TVS की पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 जल्द होगी लॉन्च, कई बेहतरीन फीचर्स से होगी लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टीवीएस मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में जल्द ही अपनी पहली एडवेंचर बाइक, TVS Apache RTX 300 को लॉन्च करने वाली है। इस बाइक की लॉन्चिंग TVS के वार्षिक मोटरसाइकिलिंग फेस्टिवल, MotoSoul 2025, में गोवा के बीच 5-6 दिसंबर को की जाएगी। यह फेस्टिवल हमेशा नए और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मशहूर रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं कि TVS की पहली एडवेंचर बाइक कैसी होने वाली है?

TVS Apache RTX 300 का डिजाइन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि राइडर इसे लंबी दूरी तक आराम से राइड कर सकें। जो मुख्य रूप से टूरिंग पर फोकस करती है। इसमें कुछ आकर्षक स्टाइलिंग एलिमेंट्स शामिल हैं, जैसे कि एक लंबा विंडस्क्रीन, नकल गार्ड्स, स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, मस्क्यूलर बॉडी पैनल्स और एक स्लिम टेल सेक्शन है।

TVS Apache RTX 300 का इंजन इसमें 299 cc लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा, जो 35 PS की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच भी मिलेगा। साथ ही इसमें बायडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। यह इंजन TVS की खुद की लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित है और इसने 2024 के MotoSoul में डेब्यू किया था।