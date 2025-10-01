TVS की पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 जल्द होगी लॉन्च, कई बेहतरीन फीचर्स से होगी लैस
टीवीएस मोटरसाइकिल जल्द ही अपनी पहली एडवेंचर बाइक TVS Apache RTX 300 को MotoSoul 2025 में लॉन्च करेगी। इस बाइक में 299 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 35 PS की पावर उत्पन्न करता है। इसमें लंबी दूरी की राइडिंग के लिए आरामदायक डिजाइन और कई आधुनिक फीचर्स हैं जैसे कि 5-इंच TFT कंसोल और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। इसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपये होगी।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टीवीएस मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में जल्द ही अपनी पहली एडवेंचर बाइक, TVS Apache RTX 300 को लॉन्च करने वाली है। इस बाइक की लॉन्चिंग TVS के वार्षिक मोटरसाइकिलिंग फेस्टिवल, MotoSoul 2025, में गोवा के बीच 5-6 दिसंबर को की जाएगी। यह फेस्टिवल हमेशा नए और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मशहूर रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं कि TVS की पहली एडवेंचर बाइक कैसी होने वाली है?
TVS Apache RTX 300 का डिजाइन
इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि राइडर इसे लंबी दूरी तक आराम से राइड कर सकें। जो मुख्य रूप से टूरिंग पर फोकस करती है। इसमें कुछ आकर्षक स्टाइलिंग एलिमेंट्स शामिल हैं, जैसे कि एक लंबा विंडस्क्रीन, नकल गार्ड्स, स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, मस्क्यूलर बॉडी पैनल्स और एक स्लिम टेल सेक्शन है।
TVS Apache RTX 300 का इंजन
इसमें 299 cc लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा, जो 35 PS की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच भी मिलेगा। साथ ही इसमें बायडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। यह इंजन TVS की खुद की लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित है और इसने 2024 के MotoSoul में डेब्यू किया था।
TVS Apache RTX 300 के फीचर्स
- TVS की पहली एडवेंचर बाइक में स्टील ट्रेलिस फ्रेम, इनवर्टेड फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, जो एडजस्टेबल हो सकते हैं। इसमें 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर अलॉय व्हील्स होंगे, जो ड्यूल-पर्पस ट्यूबलेस टायर से लैस होंगे। साथ ही स्विचेबल ड्यूल-चैनल ABS भी दिया जा सकता है।
- TVS Apache RTX 300 में 5-इंच TFT कंसोल दिया जा सकता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और फोन अलर्ट जैसे फीचर्स से लैस होगा। इसके अलावा, इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं।
कितनी होगी कीमत?
TVS Apache RTX 300 को 2.5 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के आसपास में लॉन्च किया जा सकता है। इसका मुकाबला KTM 250 Adventure, Suzuki V-Strom SX 250, और 2025 Yezdi Adventure जैसी मोटरसाइकिलों से देखने के लिए मिलेगा।
