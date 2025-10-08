इस दिन लॉन्च होगी TVS की पहली एडवेंचर बाइक, सेगमेंट की सबसे पावरफुल इंजन से होगी लैस

टीवीएस कंपनी अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल TVS Apache RTX 300 को 15 अक्टूबर 2025 को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह सेमी-फेयर्ड एडवेंचर टूरर बाइक हाई-स्पीड ट्रेल्स और सामान्य ऑफ-रोड राइडिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर अलॉय व्हील्स होंगे और यह डुअल-स्पोर्ट टायर्स से लैस होगी। बाइक में 300cc का इंजन होगा जो 35 bhp की पावर देगा।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी में से एक टीवीएस अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल TVS Apache RTX 300 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इस बाइक के लॉन्च की तारीख की भी घोषणा कर दी है, जो 15 अक्टूबर 2025 है। इसे पहले बार ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस किया गया था। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि टीवीएस की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल RTX 300 में क्या कुछ खास देखने के लिए मिलेगा?

TVS Apache RTX 300 का डिजाइन यह एक सेमी-फेयर्ड एडवेंचर टूरर बाइक होने वाली है, जो हाई-स्पीड ट्रेल्स और सामान्य ऑफ-रोड राइडिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसे हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए लेकर नहीं लाया जा रहा है। इसके डिजाइन पेटेंट पहले ही लीक हो चुके हैं, जिससे इसके लुक्स और डिटेल्स की झलक मिल चुकी है। कुल मिलाकर, बाइक का लुक काफी बोल्ड और प्रीमियम होने वाला है।

TVS Apache RTX 300 के फीचर्स TVS की पहली एडवेंचर बाइक में 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे, जो डुअल-स्पोर्ट टायर्स से लैस होंगे। इसमें सस्पेंशन सेटअप में गोल्ड-फिनिश USD टेलिस्कोपिक फ्रंट फॉर्क्स और रियर में मोनो-शॉक यूनिट भी दी जा सकती है। इसके दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स और डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड फीचर हो सकते हैं।

बाइक में कई एडवेंचर एलिमेंट भी देखने के लिए मिलेंगे। इसमें लंबा विंडस्क्रीन, इंटीग्रेटेड फ्रंट बीक, नकल गार्ड्स, स्टर्डी बैश प्लेट, लगेज रैक और साइड गार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे।

Apache RTX 300 में फुल-डिजिटल TFT डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिविटी और SmartXonnect ऐप, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल्स और अन्य स्मार्ट फीचर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। फीचर्स के मामले में यह बाइक कंपनी की Apache RTR 310 जैसी ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती है। Apache RTX 300 का इंजन इसके इंजन की बात करें, तो इसमें TVS का नया RT-XD4 इंजन दिया जाएगा, जिसे 2024 MotoSoul में पेश किया गया था। इसमें 300cc, DOHC, 4-वॉल्व, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन होगा, जो 35 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है।