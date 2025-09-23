GST Rate Cut: TVS Apache RR310 और RTR310 की कीमतों में भारी कटौती, 27 हजार तक हुई सस्ती
भारत सरकार द्वारा GST दरें कम करने के बाद TVS ने अपनी Apache RR310 और RTR310 मोटरसाइकिल की कीमतों में कटौती की है जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। इन मॉडलों के विभिन्न वेरिएंट्स पर लगभग 27000 रुपये तक की कमी की गई है। Apache RR310 का बेस मॉडल अब 2.56 लाख रुपये से शुरू होता है जबकि RTR310 का बेस मॉडल 2.21 लाख रुपये से शुरू होता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने नई GST दरों को जारी कर दिया है। नई GST GST सुधारों के चलते अब TVS ने अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिल Apache RR310 और RTR310 की कीमतों में कमी की है। कंपनी ने ग्राहकों को सीधा लाभ पहुंचाते हुए यह राहत दी है। कीमतों में यह कटौती विभिन्न वेरिएंट्स पर लगभग 27,000 रुपये तक की कमी की गई है।
TVS Apache RR310 की नई कीमतें
- कंपनी की फ्लैगशिप बाइक Apache RR310 अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। इसका बेस वेरिएंट Racing Red (बिना क्विकशिफ्टर) अब 2.56 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसके Dynamic और Anniversary Edition जैसे हाई-एंड मॉडल्स की कीमतें अब करीब 3.10 लाख रुपये तक जाती हैं। इन वेरिएंट्स की कीमतों में 26,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है।
- शहरी परफॉर्मेंस पर फोकस रखने वाली Apache RTR310 पर भी कीमतों में बड़ी राहत दी गई है। बेस मॉडल Arsenal Black (बिना क्विकशिफ्टर) अब 2.21 लाख रुपये से शुरू हो गया है। टॉप वेरिएंट Glossy Black और Gold Anniversary Edition की कीमत अब 2.86 लाख रुपये हो गई है। इस बाइक के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमतों में 18,750 रुपये से लेकर 24,860 रुपये तक कटौती की गई है।
|
मॉडल
|
वेरिएंट / एडिशन
|
कलर ऑप्शन
|
नई कीमत (रुपये में)
|
बचत (रुपये में)
|
Apache RR310
|
Base w/o QS
|
Racing Red
|
2,56,240
|
21,759
|
Apache RR310
|
Base with QS
|
Racing Red
|
2,71,940
|
23,059
|
Apache RR310
|
Base with QS
|
Bomber Grey
|
2,76,540
|
23,459
|
Apache RR310
|
Dynamic Kit
|
Racing Red
|
2,88,540
|
24,459
|
Apache RR310
|
Dynamic Kit
|
Bomber Grey
|
2,93,140
|
24,859
|
Apache RR310
|
Dynamic Kit
|
Race Replica
|
3,02,340
|
25,659
|
Apache RR310
|
Dynamic Pro Kit
|
Racing Red
|
2,86,690
|
24,309
|
Apache RR310
|
Dynamic Pro Kit
|
Bomber Grey
|
2,91,290
|
24,709
|
Apache RR310
|
Dynamic Pro Kit
|
Race Replica
|
3,00,490
|
25,509
|
Apache RR310
|
Dynamic + Pro Kit
|
Racing Red
|
3,03,290
|
25,709
|
Apache RR310
|
Dynamic + Pro Kit
|
Bomber Grey
|
3,07,890
|
26,109
|
Apache RR310
|
Dynamic + Pro Kit
|
Race Replica
|
3,17,090
|
26,909
|
Apache RR310
|
Anniversary Edition
|
Glossy Black & Gold
|
3,10,640
|
26,360
|
Apache RTR310
|
Base w/o QS
|
Arsenal Black
|
2,21,240
|
18,750
|
Apache RTR310
|
Base with QS
|
Arsenal Black
|
2,36,890
|
20,110
|
Apache RTR310
|
Base with QS
|
Fury Yellow
|
2,36,890
|
20,110
|
Apache RTR310
|
Base with QS
|
Fiery Red
|
2,41,490
|
20,510
|
Apache RTR310
|
Dynamic Kit
|
Arsenal Black
|
2,53,490
|
21,510
|
Apache RTR310
|
Dynamic Kit
|
Fury Yellow
|
2,53,490
|
21,510
|
Apache RTR310
|
Dynamic Kit
|
Fiery Red
|
2,58,090
|
21,910
|
Apache RTR310
|
Dynamic Kit
|
Sepang Blue
|
2,67,290
|
22,710
|
Apache RTR310
|
Dynamic Pro Kit
|
Arsenal Black
|
2,62,690
|
22,310
|
Apache RTR310
|
Dynamic Pro Kit
|
Fury Yellow
|
2,62,690
|
22,310
|
Apache RTR310
|
Dynamic Pro Kit
|
Fiery Red
|
2,67,290
|
22,710
|
Apache RTR310
|
Dynamic Pro Kit
|
Sepang Blue
|
2,76,540
|
23,460
|
Apache RTR310
|
Dynamic + Pro Kit
|
Arsenal Black
|
2,79,290
|
23,710
|
Apache RTR310
|
Dynamic + Pro Kit
|
Fury Yellow
|
2,79,290
|
23,710
|
Apache RTR310
|
Dynamic + Pro Kit
|
Fiery Red
|
2,83,890
|
24,110
|
Apache RTR310
|
Dynamic + Pro Kit
|
Sepang Blue
|
2,93,140
|
24,860
|
Apache RTR310
|
Anniversary Edition
|
Glossy Black & Gold
|
2,86,690
|
24,310
