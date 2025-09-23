Language
    GST Rate Cut: TVS Apache RR310 और RTR310 की कीमतों में भारी कटौती, 27 हजार तक हुई सस्ती

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:00 PM (IST)

    भारत सरकार द्वारा GST दरें कम करने के बाद TVS ने अपनी Apache RR310 और RTR310 मोटरसाइकिल की कीमतों में कटौती की है जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। इन मॉडलों के विभिन्न वेरिएंट्स पर लगभग 27000 रुपये तक की कमी की गई है। Apache RR310 का बेस मॉडल अब 2.56 लाख रुपये से शुरू होता है जबकि RTR310 का बेस मॉडल 2.21 लाख रुपये से शुरू होता है।

    नई GST दर जाने के बाद TVS Apache RR310 और RTR310 सस्ती हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत सरकार ने नई GST दरों को जारी कर दिया है। नई GST GST सुधारों के चलते अब TVS ने अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिल Apache RR310 और RTR310 की कीमतों में कमी की है। कंपनी ने ग्राहकों को सीधा लाभ पहुंचाते हुए यह राहत दी है। कीमतों में यह कटौती विभिन्न वेरिएंट्स पर लगभग 27,000 रुपये तक की कमी की गई है।

    TVS Apache RR310 की नई कीमतें

    • कंपनी की फ्लैगशिप बाइक Apache RR310 अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। इसका बेस वेरिएंट Racing Red (बिना क्विकशिफ्टर) अब 2.56 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसके Dynamic और Anniversary Edition जैसे हाई-एंड मॉडल्स की कीमतें अब करीब 3.10 लाख रुपये तक जाती हैं। इन वेरिएंट्स की कीमतों में 26,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है।
    • शहरी परफॉर्मेंस पर फोकस रखने वाली Apache RTR310 पर भी कीमतों में बड़ी राहत दी गई है। बेस मॉडल Arsenal Black (बिना क्विकशिफ्टर) अब 2.21 लाख रुपये से शुरू हो गया है। टॉप वेरिएंट Glossy Black और Gold Anniversary Edition की कीमत अब 2.86 लाख रुपये हो गई है। इस बाइक के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमतों में 18,750 रुपये से लेकर 24,860 रुपये तक कटौती की गई है।

     मॉडल 

     वेरिएंट / एडिशन 

     कलर ऑप्शन 

     नई कीमत (रुपये में) 

     बचत (रुपये में) 

    Apache RR310

    Base w/o QS

    Racing Red

    2,56,240

    21,759

    Apache RR310

    Base with QS

    Racing Red

    2,71,940

    23,059

    Apache RR310

    Base with QS

    Bomber Grey

    2,76,540

    23,459

    Apache RR310

    Dynamic Kit

    Racing Red

    2,88,540

    24,459

    Apache RR310

    Dynamic Kit

    Bomber Grey

    2,93,140

    24,859

    Apache RR310

    Dynamic Kit

    Race Replica

    3,02,340

    25,659

    Apache RR310

    Dynamic Pro Kit

    Racing Red

    2,86,690

    24,309

    Apache RR310

    Dynamic Pro Kit

    Bomber Grey

    2,91,290

    24,709

    Apache RR310

    Dynamic Pro Kit

    Race Replica

    3,00,490

    25,509

    Apache RR310

    Dynamic + Pro Kit

    Racing Red

    3,03,290

    25,709

    Apache RR310

    Dynamic + Pro Kit

    Bomber Grey

    3,07,890

    26,109

    Apache RR310

    Dynamic + Pro Kit

    Race Replica

    3,17,090

    26,909

    Apache RR310

    Anniversary Edition

    Glossy Black & Gold

    3,10,640

    26,360

    Apache RTR310

    Base w/o QS

    Arsenal Black

    2,21,240

    18,750

    Apache RTR310

    Base with QS

    Arsenal Black

    2,36,890

    20,110

    Apache RTR310

    Base with QS

    Fury Yellow

    2,36,890

    20,110

    Apache RTR310

    Base with QS

    Fiery Red

    2,41,490

    20,510

    Apache RTR310

    Dynamic Kit

    Arsenal Black

    2,53,490

    21,510

    Apache RTR310

    Dynamic Kit

    Fury Yellow

    2,53,490

    21,510

    Apache RTR310

    Dynamic Kit

    Fiery Red

    2,58,090

    21,910

    Apache RTR310

    Dynamic Kit

    Sepang Blue

    2,67,290

    22,710

    Apache RTR310

    Dynamic Pro Kit

    Arsenal Black

    2,62,690

    22,310

    Apache RTR310

    Dynamic Pro Kit

    Fury Yellow

    2,62,690

    22,310

    Apache RTR310

    Dynamic Pro Kit

    Fiery Red

    2,67,290

    22,710

    Apache RTR310

    Dynamic Pro Kit

    Sepang Blue

    2,76,540

    23,460

    Apache RTR310

    Dynamic + Pro Kit

    Arsenal Black

    2,79,290

    23,710

    Apache RTR310

    Dynamic + Pro Kit

    Fury Yellow

    2,79,290

    23,710

    Apache RTR310

    Dynamic + Pro Kit

    Fiery Red

    2,83,890

    24,110

    Apache RTR310

    Dynamic + Pro Kit

    Sepang Blue

    2,93,140

    24,860

    Apache RTR310

    Anniversary Edition

    Glossy Black & Gold

    2,86,690

    24,310
    डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान दें कि सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली हैं। सटीक आंकड़ों के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें क्योंकि यह राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकता है।