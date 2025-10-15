Language
    2026 तक Triumph पेश करेगी 22 नई बाइक, Trident 800 हो सकती है लॉन्च

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    Triumph ने नई मोटरसाइकिल मॉडलों को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें Bonneville लाइनअप के अपडेट्स शामिल हैं। कंपनी 2026 तक 22 नई और अपडेटेड बाइक पेश करेगी। Triumph ने 2026 के लिए 29 नए मॉडल्स पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें पहला लॉन्च 21 अक्टूबर 2025 को होगा। 

    Triumph की नई मोटरसाइकिलें लॉन्च करने की घोषणा

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Triumph ने आगामी मॉडलों को लॉन्च करने की घोषणा की है। इनमें मोटरसाइकिलों, Bonneville लाइनअप के अपडेट्स, और कई प्रमुख मौजूदा मॉडल्स में सुधार शामिल है। कंपनी के साथ यह साल 2025 काफी बेहतरीन रहा है, जब उनसे दुनियाभर में करीब 1.41 लाख मोटरसाइकिलों की बिक्री की है। अब कंपनी ने 2026 तक 22 नई और अपडेटेड बाइक पेश करने का एलान किया है। इसमें कई नई लॉन्च और कुछ पुराने मॉडल के अपडेट्स शामिल होंगे।

    Triumph का बड़ा प्लान

    • Triumph ने अपनी 2026 की योजनाओं में 29 नए मॉडल्स पेश करने की घोषणा की है। यह लॉन्च कई चरणों में होंगे, जो ग्लोबल इवेंट्स के दौरान होंगे। इसके पहले लॉन्च की तारीख 21 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इसके बाद 28 अक्टूबर को दूसरा मॉडल पेश किया जाएगा।
    • Triumph ने अपनी आगामी मोटरसाइकिल के लॉन्च के लिए एक टाइमलान को भी जारी की है, जिसके तहत 21 अक्टूबर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर नवंबर 2025, तीसरा चैप्टर दिसंबर 2025, चौथा चैप्टर जनवरी 2026 और पांचवा चैप्टर मार्च 2026 है। इसके साथ ही 11 नवंबर को Triumph का अगला टीजर जारी होगा, जो नई बाइक्स और उनके अपडेट्स की और जानकारी देगा।

    Triumph की लॉन्च होने वाली नई मोटरसाइकिल

    29 मॉडल्स में से 7 मॉडल्स पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। इनमें TXP इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज, TF 450-X, और दो क्रॉस-कंट्री मॉडल्स शामिल हैं। Triumph का प्रमुख ध्यान Bonneville लाइनअप के अपडेट्स पर भी है। इस लाइनअप में नए रंग ऑप्शन्स और कुछ प्रमुख मॉडल्स में सुधार किए जाएंगे। Trident 800 के लॉन्च की भी संभावना जताई जा रही है, जो 660cc मॉडल का बड़ा संस्करण हो सकता है। इसमें 798 cc, तीन-सिलेंडर इंजन होगा, जो पहले Tiger Sport 800 में देखा गया था। यह मॉडल neo-retro स्टाइलिंग और स्पोर्टी चेसिस के साथ आएगा।