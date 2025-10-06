Triumph Speed 400 और Speed T4 हुई सस्ती, कीमतों में हुई भारी कटौती

Triumph मोटरसाइकिल्स और बजाज ऑटो ने अपनी स्पीड रेंज Speed 400 और Speed T4 की कीमतों में कटौती की है। कीमतों में 16797 रुपये तक की कमी की गई है। स्पीड 400 की कीमत अब 2.33 लाख रुपये और स्पीड टी4 की कीमत 1.92 लाख रुपये है। जीएसटी दरों में वृद्धि के बावजूद कंपनियों ने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए कीमतों में कमी की है। \

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Triumph मोटरसाइकिल्स और Bajaj ऑटो ने अपनी पॉपुलर स्पीड रेंज की Speed 400 और Speed T4 की कीमतों में कमी की घोषणा की है। यह नई कीमतें पिछले साल लॉन्च हुई इन दोनों बाइक की कीमत से काफी कम है। इन दोनों पावरफुल मोटरसाइकिल की कीमतों में 16,797 रुपये तक की कमी की गई है।

Speed 400 और Speed T4 की नई कीमतें मॉडल पुरानी कीमत (एक्स-शोरूम) नई कीमत (एक्स-शोरूम) Triumph Speed 400 ₹ 2.50 लाख ₹ 2.33 लाख Triumph Speed T4 ₹ 2.06 लाख ₹ 1.92 लाख Triumph Speed 400 और Speed T4 की कीमतों में 16,797 रुपये तक की कमी की गई है। Speed 400 की पहले एक्स-शोरूम कीमत 2.50 लाख रुपये थी, जो अब कम होकर 2.33 लाख रुपये हो गई है। इसी तरह से Speed T4 की एक्स-शोरूम कीमत पहले 2.06 लाख रुपये थी, जो अब कम होकर 1.92 लाख रुपये हो गई है।

नए GST दरों की वजह से हुई कीमत कम जहां एक तरफ सरकार ने GST की दरें बढ़ा दी थीं, वहीं ट्रायंफ और बजाज ऑटो ने इस बढ़े हुए टैक्स को अपने ऊपर लिया और ग्राहकों को इसका भार न डालते हुए कीमतों में और भी कमी की। यही नहीं, अगर सिर्फ GST के प्रभाव को एडजस्ट किया जाता तो Speed 400 की कीमत 2.55 लाख रुपये से लेकर 2.60 लाख रुपये तक पहुंच सकती थी, लेकिन ट्रायंफ ने इसे और भी सस्ता बनाते हुए लगभग 25,000 रुपये का फायदा ग्राहकों को दिया।