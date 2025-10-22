Language
    Triumph ने एक साथ अपनी 5 मोटरसाइकिल को किया अपडेट, क्लासिक लुक के साथ नए फीचर्स से हुए लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    Triumph ने अपनी 2026 क्लासिक रेंज को अपडेट किया है, जिसमें Bonneville T100, T120, Scrambler 900, Bobber और Speedmaster शामिल हैं। स्क्रैम्बलर 900 को नया चेसिस और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिला है। बॉबर और स्पीडमास्टर में बड़ा फ्यूल टैंक है, जबकि टी100 और टी120 में नए फीचर्स जोड़े गए हैं। ये अपडेट क्लासिक लुक को बरकरार रखते हुए आधुनिक अनुभव प्रदान करते हैं।

    Hero Image

    Triumph 2026 Classic Range: नए अपडेट और फीचर्स से हुए लैस

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Triumph ने अपनी 2026 की आधुनिक क्लासिक रेंज को अपडेट करना शुरू कर दिया है। इस रेंज में Bonneville T100, T120, Scrambler 900, Bonneville Bobber और Speedmaster शामिल हैं। ये मॉडल ब्रिटेन में लॉन्च हो चुके हैं और जल्द ही भारत में भी उपलब्ध हो सकते हैं। इस अपडेट के साथ Triumph की ये मोटरसाइकिल पुराने क्लासिक लुक को बनाए रखते हुए नई टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स से लैस हो गई हैं। आइए इन सभी मोटरसाइकिल के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    Scrambler 900 को मिला नया कंट्रोल और फीचर्स

    Scrambler 900 को इस बार कई महत्वपूर्ण अपडेट मिले हैं। इसमें नया रिवाइज्ड चेसिस, Showa इनवर्टेड टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रेडियल माउंटेड फ्रंट ब्रेक दिए गए हैं। लेन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और लाइटवेट अल्यूमिनियम व्हील्स इसे रोड और ऑफ-रोड दोनों पर बेहतर कंट्रोल देते हैं। इसके अलावा, नया मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट कंसोल (Trident 660 जैसा), फुल LED लाइटिंग और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स इसे आज के राइडर की अपेक्षाओं के अनुसार बनाते हैं।

    मॉडल नई कीमत (GBP / लगभग INR) पिछले-जेन मॉडल के मुकाबले अंतर भारत में अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत
    स्क्रैम्बलर 900 £10,395 (लगभग ₹12.16 लाख) £600 (लगभग ₹70,000) अधिक ₹11.5 लाख
    बोनविले बॉबर £13,795 (लगभग ₹16.14 लाख) £600 (लगभग ₹70,000) अधिक ₹13.2 लाख
    बोनविले स्पीडमास्टर £13,795 (लगभग ₹16.14 लाख) £600 (लगभग ₹70,000) अधिक ₹13.2 लाख
    T100 £9,695 (लगभग ₹11.34 लाख) £100 (लगभग ₹11,000) अधिक ₹11 लाख
    T120 £12,195 (लगभग ₹14.27 लाख) £200 (लगभग ₹22,000) अधिक ₹12 लाख

    Bonneville Bobber और Speedmaster

    Bonneville Bobber और Speedmaster अब 14-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक और रिवाइज्ड बॉडीवर्क के साथ आते हैं, जिससे ये और भी मस्कुलर लुक देते हैं। Bobber की सीट अब चौड़ी और बेहतर पैडिंग वाली फ्लोटिंग सीट है, जबकि Speedmaster में राइडर और पिलियन दोनों के लिए ब्रॉड सीट और स्ट्रेटर हैंडलबार दिए गए हैं। साथ ही, क्रूज कंट्रोल स्टैंडर्ड और नए अल्यूमिनियम रिम्स हैंडलिंग को आसान बनाते हैं।

    Bonneville T100 और T120

    T100, T120 और T120 Black अब लेन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, USB-C चार्जिंग और LED लाइटिंग के साथ आते हैं। नए पेंट स्कीम्स और रिवाइज्ड सर्कुलर साइड-पैनल ग्राफिक्स उनके क्लासिक लुक को फ्रेश करते हैं।

    Triumph की 2026 अपडेट रेंज में छोटे लेकिन जरूरी बदलाव किए गए हैं। Scrambler 900 अब आधुनिक बाइक की तरह महसूस होती है, जबकि Bobber और Speedmaster में कम्फर्ट और राइडिंग रेंज में सुधार हुआ है। ये अपडेट्स पुराने क्लासिक लुक को बनाए रखते हुए राइडर को नए जमाने का अनुभव देते हैं।

     