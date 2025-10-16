Triumph बाइक की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, ₹1.58 लाख तक हुई महंगी, देखें लिस्ट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Triumph ने हाल ही में अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। बाइक की कीमतों में बढ़ोतरी हाल ही में लागू हुए GST बदलावों के बाद की गई है। कुछ मॉडल्स जैसे Scrambler 400 X और Thruxton 400 की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, Speed 400 और Speed T4 जैसे पॉपुलर मॉडल्स को हाल ही में कीमत में कटौती का भी बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में 1.58 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।