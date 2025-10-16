Triumph बाइक की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, ₹1.58 लाख तक हुई महंगी, देखें लिस्ट
Triumph ने हाल ही में अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में वृद्धि की है, जो जीएसटी में बदलाव के बाद लागू हुई है। कुछ मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुछ मॉडलों को कीमत में कटौती का लाभ मिला है। कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 1.58 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Triumph ने हाल ही में अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। बाइक की कीमतों में बढ़ोतरी हाल ही में लागू हुए GST बदलावों के बाद की गई है। कुछ मॉडल्स जैसे Scrambler 400 X और Thruxton 400 की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, Speed 400 और Speed T4 जैसे पॉपुलर मॉडल्स को हाल ही में कीमत में कटौती का भी बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में 1.58 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
Triumph बाइक प्राइस लिस्ट में बदलाव
|मॉडल
|पुरानी कीमत
|
नई कीमत
|Trident 660
|₹8.49 - ₹8.64 लाख
|
₹8.99 - ₹9.14 लाख
|Daytona 660
|₹9.72 - ₹9.87 लाख
|
₹9.88 - ₹10.03 लाख
|Speed Twin 900
|₹9.09 - ₹9.59 लाख
|
₹9.71 - ₹10.21 लाख
|Scrambler 900
|₹9.59 - ₹10.39 लाख
|
₹10.25 - ₹11.05 लाख
|Street Triple 765 R
|₹10.17 - ₹10.47 लाख
|
₹10.86 - ₹11.16 लाख
|Street Triple 765 RS
|₹12.10 - ₹12.40 लाख
|
₹12.93 - ₹13.23 लाख
|Bonneville T100
|₹10.19 लाख
|₹10.85 लाख
|Bonneville T120 Black
|₹11.09 - ₹11.59 लाख
|
₹11.85 - ₹12.35 लाख
|Bonneville T120
|₹11.09 - ₹11.89 लाख
|
₹11.85 - ₹12.65 लाख
|Bonneville Bobber
|₹12.05 - ₹12.85 लाख
|
₹12.87 - ₹13.67 लाख
|Bonneville Speedmaster
|₹12.05 - ₹12.85 लाख
|
₹12.87 - ₹13.67 लाख
|Scrambler 1200 X
|₹11.83 - ₹12.33 लाख
|
₹12.64 - ₹13.14 लाख
|Speed Twin 1200
|₹12.95 - ₹13.45 लाख
|
₹13.84 - ₹14.34 लाख
|Speed Triple 1200 RS
|₹20.39 लाख
|₹21.76 लाख
|Tiger 1200 Rally Explorer
|₹21.89 - ₹22.29 लाख
|
₹22.29 - ₹22.69 लाख
|Rocket 3 Storm R
|₹22.49 लाख
|₹24.03 लाख
|Rocket 3 Storm GT
|₹23.09 लाख
|₹24.67 लाख
- नए अपडेट के तहत, Daytona 660 की कीमत में सबसे कम बढ़ोतरी की गई है, इसकी कीमत में 16,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। Trident 660 कंपनी की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है, जिसकी कीमत में 50,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
- इनके साथ ही Tiger 1200 Rally Explorer की कीमत में 40,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 22.29 लाख रुपये हो गई है। इसके अलावा, Tiger रेंज के बाकी मॉडल्स की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं।
सबसे ज्यादा बढ़ी इस बाइक की कीमत
- Triumph Rocket 3 Storm GT की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। इसकी कीमत में 1.58 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। अब इसकी एक्स-शोरूम 24.67 लाख रुपये हो गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद यह बाइक Triumph के इंडिया पोर्टफोलियो की सबसे महंगी मोटरसाइकिल हो गई है।
- Triumph ने अपने आने वाले उत्पादों के बारे में भी जानकारी दी है। कंपनी का प्लान है कि 2026 तक 22 नई और अपडेटेड बाइक लॉन्च की जाएं। इसका पहला अनावरण 21 अक्टूबर को होगा।
