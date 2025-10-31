Language
    Toyota भारत में साल 2030 तक लॉन्च करेगी 15 नई गाड़ियां, लिस्ट में दो नई SUV और पिकअप ट्रक शामिल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    जापानी वाहन निर्माता टोयोटा 2030 तक भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी 15 नए या अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें दो नए एसयूवी और एक किफायती पिकअप ट्रक शामिल हैं। टोयोटा ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और ग्रामीण बाजारों में विस्तार करने की योजना है।

    भारतीय बाजार में Toyota साल 2030 तक 15 नई गाड़ियों को लॉन्च करेगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जापानी वाहन निर्माता कंपनी Toyota भारतीय बाजार में करीब 8 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ काम कर रही है। कंपनी अपनी इस हिस्सेदारी को बढ़ाने पर काम करने जा रही है। इसके लिए साल 2030 तक 10 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी साल 2030 तक भारतीय बाजार में 15 नए या अपडेटेड गाड़ियों को लाने जा रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि भारत में टोयोटा की नई गाड़ियां कौन सी हो सकती है?

    15 नए मॉडल लॉन्च होंगे

    Toyota ने 2030 तक 15 नए या अपडेटेड मॉडल्स लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिनमें दो पूरी तरह से नए एसयूवी और एक किफायती पिकअप ट्रक शामिल हैं। यह विस्तार टॉयोटा के लिए न केवल एक नई उत्पाद लाइन की शुरुआत है, बल्कि इसके साथ ही एक बड़ी उत्पादन क्षमता विस्तार की योजना भी है। इसके तहत, टॉयोटा का उद्देश्य भारत में अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 1 मिलियन यूनिट्स से अधिक तक पहुंचाना है।

    नए SUV और पिकअप का करेगी प्रोडक्शन

    टॉयोटा का फोकस भारत में एसयूवी सेगमेंट पर है, जहां महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियों के प्रमुख मॉडल्स पहले से ही मजबूत पकड़ बना चुके हैं। टॉयोटा दो नए एसयूवी मॉडल्स पर काम कर रही है, जो सीधे तौर पर इन प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करेंगे। इनमें से एक मॉडल, लैंड क्रूजर FJ, जापान मोबिलिटी शो 2025 में ग्लोबली डेब्यू करेगा। दूसरा एसयूवी, हिलक्स चैंप पर आधारित होगा, जिसे पहले से ही इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे बाजारों में बेचा जा रहा है। इन दोनों के अलावा, एक किफायती पिकअप ट्रक भी लाने की योजना है, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा है।

    3 बिलियन डॉलर का किया निवेश

    टॉयोटा ने भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बिदादी (कर्नाटका) में अपने संयंत्र का विस्तार करने के लिए 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) में एक नया संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इन दोनों संयंत्रों के चालू होने के बाद, टॉयोटा की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 मिलियन यूनिट्स से अधिक हो जाएगी। यह विस्तार भारत और निर्यात बाजारों, जैसे अफ्रीका और मध्य-पूर्व के लिए नए एसयूवी मॉडल्स का उत्पादन करेगा।

    ग्रामीण बाजार में करेगी विस्तार

    टॉयोटा भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत बनाने के लिए छोटे और कम लागत वाले शोरूम और कॉम्पैक्ट सर्विस वर्कशॉप स्थापित करने की योजना बना रही है। यह शोरूम सीमित डिस्प्ले कारों के साथ होंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग टॉयोटा के उत्पादों तक पहुंच सकें। इसके साथ ही, ये शोरूम और वर्कशॉप्स उन बाजारों में अधिक प्रैक्टिकल और सुविधाजनक स्वामित्व अनुभव प्रदान करेंगे, जहां उपयोगिता और किफायती कीमत अहम भूमिका निभाती है।

    भारत में टॉयोटा की बढ़ती सफलता

    टॉयोटा किर्लोस्कर मोटर ने पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, जो 640 मिलियन डॉलर तक पहुंचा। इसका कारण उच्च उत्पादन क्षमता का उपयोग और सुजुकी मॉडल्स की मजबूत बिक्री रही है। ये सुजुकी-आधारित मॉडल्स 2024 में टॉयोटा की कुल बिक्री का 52 प्रतिशत तक बन गए थे। इसके अलावा, टॉयोटा के मजबूत हाइब्रिड मॉडल्स जैसे अर्बन क्रूज़र हायराइडर और इननोवा हाइक्रॉस ने वैकल्पिक ईंधन वाले सेगमेंट में कंपनी की स्थिति को और मजबूती दी है।