भारत में Toyota Land Cruiser FJ साल 2028 में होगी लॉन्च, ₹30 लाख तक हो सकती है कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉक्सी और दमदार दिखने वाली Toyota Land Cruiser FJ को पेश कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस एसयूवी को साल 2028 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जाएगा। वास्तव में, भारत इस मॉडल के उत्पादन अड्डों में से एक होगा, और यह महाराष्ट्र में टोयोटा के नए छत्रपति संभाजीनगर प्लांट से रोल आउट होने वाला पहला उत्पाद हो सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।