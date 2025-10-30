भारत में Toyota Land Cruiser FJ साल 2028 में होगी लॉन्च, ₹30 लाख तक हो सकती है कीमत
टोयोटा ने नई Toyota Land Cruiser FJ पेश की है, जो 2028 तक भारत में लॉन्च होगी। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में होगा। यह एसयूवी डीजल इंजन के बिना, 2.7-लीटर पेट्रोल, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड विकल्पों में उपलब्ध होगी। लैंड क्रूजर एफजे में दमदार स्टाइलिंग और आधुनिक इंटीरियर होगा, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्सी और दमदार दिखने वाली Toyota Land Cruiser FJ को पेश कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस एसयूवी को साल 2028 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जाएगा। वास्तव में, भारत इस मॉडल के उत्पादन अड्डों में से एक होगा, और यह महाराष्ट्र में टोयोटा के नए छत्रपति संभाजीनगर प्लांट से रोल आउट होने वाला पहला उत्पाद हो सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
Toyota Land Cruiser FJ का इंजन
- Land Cruiser FJ टोयोटा की पॉपुलर लैंड क्रूजर लाइन-अप में नया एंट्री पॉइंट है और यह पारंपरिक बॉडी-ऑन-फ्रेम कंस्ट्रक्शन पर आधारित है। Fortuner, Innova Crysta और Hilux को आधार देने वाला मजबूत IMV लैडर-फ्रेम चेसिस ही Land Cruiser FJ का आधार बनेगा।
- हालाँकि, भारत-बाजार के लिए FJ पावरट्रेन के मामले में काफी अलग होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई डीजल इंजन नहीं मिलेगा। बढ़ते उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, टोयोटा ने डीज़ल को हटाने का फैसला लिया है।
- भारत के लिए 163hp और 246Nm वाला 2.7-लीटर पेट्रोल, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) विकल्प की योजना है। जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश की गई मॉडल में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और एक पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम था।
|स्पेसिफिकेशन
|Toyota FJ Cruiser की डिटेल्स
|प्लेटफॉर्म
|IMV प्लेटफॉर्म
|इंजन
|2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (2TR-FE)
|पावर
|163 PS
|टॉर्क
|246 Nm
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
|ड्राइवट्रेन
|4WD (पार्ट-टाइम फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम)
|लंबाई
|4,575 मिमी
|चौड़ाई
|1,855 मिमी
|ऊंचाई
|1,960 मिमी
|वजन
|1,900 किलोग्राम
|व्हीलबेस
|2,580 मिमी
|ग्राउंड क्लियरेंस
|उन्नत (ऑफ-रोड क्षमता को ध्यान में रखते हुए)
|एप्रोच एंगल
|उत्कृष्ट (ऑफ-रोड उपयोग के लिए आदर्श)
|टर्निंग रेडियस
|5.5 मीटर
|बम्पर और कॉर्नर डिजाइन
|हटाने योग्य और रिपेयर के लिए आसान
|सेफ्टी फीचर्स
|Toyota Safety Sense (प्रि-कोलिशन सेफ्टी सिस्टम सहित)
|इंटीरियर्स
|ऑल-ब्लैक थीम, ड्यूल स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री
|ऑफ-रोड फीचर्स
|रिगिड फ्रेम, फ्लोर के नीचे मजबूती से जुड़े ब्रेसेज़
Toyota Land Cruiser FJ के स्पेसिफिकेशन
- Land Cruiser FJ की लंबाई 4,575 मिमी है, जो मौजूदा Fortuner (4,795 मिमी) से काफी छोटी है। लैडर-फ्रेम एसयूवी होने के कारण, यह अवधारणात्मक रूप से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन (4,662 मिमी) के सबसे करीब होगी। इसमें 215 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है और टोयोटा का वादा है कि इसमें व्हील आर्टिक्यूलेशन और अप्रोच एंगल लैंड क्रूजर के योग्य होगा।
- FJ की स्टाइलिंग चंकी है, जिसमें विस्तृत बॉडी पैनल और बोल्ड क्लैडिंग है। छोटे ओवरहैंग और साइड-ओपनिंग टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील इसे दमदार अपील देते हैं। इंटीरियर में भी यह चंकी और दमदार लुक जारी है। पैकेज में 12.5 इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल डायल शामिल हैं, लेकिन इसमें ढेर सारे फिजिकल बटन और नॉब भी हैं। यह 2-रो, 5-सीट मॉडल के रूप में पेश की गई है। पीछे की जगह पर्याप्त है, लेकिन डिस्प्ले कार में सनरूफ और रियर एयर-कॉन वेंट्स नहीं थे।
भारत में कीमत और प्रोडक्शन की संभावना
Land Cruiser FJ का उत्पादन भारत में अगस्त 2028 में शुरू होगा। टोयोटा की योजना सालाना 89,000 यूनिट्स बनाने की है, जिसमें से 40,000 यूनिट्स मध्य पूर्व जैसे बाज़ारों को निर्यात की जाएंगी। Land Cruiser FJ की कीमतें लगभग 30 लाख रुपये से शुरू हो सकती हैं।
