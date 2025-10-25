Toyota ने भारतीय सेना के लिए मॉडिफाइड की Fortuner, ग्रीन पेंट और हाई-टेक कम्युनिकेशन फीचर्स से किया लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इंटरनेट पर हाल ही में कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें ग्रीन कलर में पेंटेड Toyota Fortuner दिख रही थी। इन SUVs में सैन्य कम्युनिकेशन उपकरण लगे हुए थे, लेकिन उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि ये वाहन वास्तव में भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं या नहीं। अब एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इन Fortuner SUVs की विंडशील्ड पर “On Army Duty” लिखा हुआ देखा गया। वीडियो में वाहन सड़क किनारे खड़ा दिखाई दे रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ये Toyota Fortuner भारतीय सेना के Corps of Signals हिस्सा हैं, जो सैन्य संचार के लिए जिम्मेदार है। इस डिवीजन का मुख्य काम युद्धक्षेत्र में संचार की सुविधा प्रदान करना, सैटेलाइट कनेक्शन स्थापित करना और सुरक्षित रीयल-टाइम डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना है। इन Fortuner SUVs की छत पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिश लगी हुई है।

डिजाइन और एक्सटीरियर्स

भारतीय सेना के लिए मॉडीफाई की गई oyota Fortuner में मैट ऑलिव ग्रीन फिनिश, ब्लैक डोर हैंडल और गनमेटल ग्रे अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इन Fortuner के इंटीरियर्स की कोई तस्वीर नहीं आई है। हालांकि, संभावना है कि इसमें एडवांस्ड कम्युनिकेशन कंसोल, बैटरी, रेडियो और रैक्स लगे होंगे।

इंजन और परफॉर्मेंस

भारतीय सेना ने Sigma 4 वेरिएंटका चयन किया है, जिसमें 4x4 सिस्टमशामिल है, जो सैन्य वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि Diesel Particulate Filter (DPF)सिस्टम को हटाया गया है, ताकि वाहन की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। इसके प्रदर्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 2.8-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो डीजल दिया गया है, जो 204 PS की पावर और 420 Nm (मैनुअल), 500 Nm (ऑटोमैटिक) का टॉर्क जनरेट करता है। इन बदलावों से यह साफ है कि Toyota Fortuner अब भारतीय सेना के लिए एक सक्षम, भरोसेमंद और हाई-टेक कम्युनिकेशन SUV बनकर तैयार हो गई है।