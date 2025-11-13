Language
    भारत में बड़े से लेकर बच्चे हैं इस कार के दीवाने, तो क्यों ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल रहे खरीदार?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:22 PM (IST)

    Toyota Fortuner भारत में एक लोकप्रिय एसयूवी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसकी बिक्री गिर रही है। कंपनी ने इसे 2026 तक बंद करने का फैसला किया है। भारत में इसकी सफलता का कारण इसकी दमदार डिजाइन और शक्तिशाली इंजन है। ऑस्ट्रेलिया में, लोग अन्य एसयूवी को अधिक पसंद कर रहे हैं। 

    Toyota Fortuner की बिक्री ऑस्ट्रेलिया में की गई बंद।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Toyota Fortuner भारतीय बाजार में एक सुपरहिट SUV है। इसे बड़ों से लेकर छोटे तक सभी लोग काफी पसंद करते हैं। यह अपनी दमदार डिजाइन, पावरफुल इंजन और शानदार ऑफ-रोड कैपेसिटी के कारण भारतीय बाजार में बेहद पॉपुलर है। हालांकि, यही Fortuner का ऑस्ट्रेलिया बुरा हाल है। यहां पर इसकी बिक्री में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसकी गिरती बिक्री को देखते हुए कंपनी ने इसे 2026 तक बाजार से हटाने का निर्णय लिया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि भारतीय बाजार में हिट Fortuner को ऑस्ट्रेलिया में खरीदार क्यों नहीं मिल रहे हैं?

    भारत में Toyota Fortuner क्यों हिट है?

    भारतीय बाजार में Toyota Fortuner के हिट होने के पीछे कई कारण है। इसका सबसे पहला कारण यह है कि यह भारतीय ग्राहकों के बीट एक स्पेशलिटी एसयूवी के रूप में स्थान रखती है, जिससे शानदार रोड प्रेजेंस और बेहद आरामदायक केबिन मिलती है। इतना ही इसकी मांग लगातार बढ़ ही रही है और फॉर्च्यूनर ने इस ट्रेंड को पूरा किया है। इसके अलावा, इसमें 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है। भारत में इसकी कीमत भी इस प्रकार के वाहन के हिसाब से उचित मानी जाती है, जिससे इसे उच्च वर्ग के लोग भी आसानी से खरीद सकते हैं।

    ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं मिल रहे खरीदार?

    जहां भारत में Toyota Fortuner में बेहद पसंद किया जाता है, वही ऑस्ट्रेलिया में इसका हाल कुछ और ही है। इसकी बिक्री में लगातार गिरावट देखे के लिए मिल रही है। कंपनी ने इसको साल 2026 तक बंद करने का फैसला लिया है। इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया के लोगों का रुझान Fortuner की तुलना में दूसरी गाड़ियों की तरफ ज्यादा है। वहां पर Fortuner की बिक्री में गिरावट हो रही है, तो कंपनी की दूसरी गाड़ी Hilux की बिक्री कहीं ज्यादा होती है।  इसके अलावा, Ford Everest (Endeavour) और Isuzu MU-X जैसी एसयूवी भी फॉर्च्यूनर से ज्यादा बिक रही हैं।

    ऑस्ट्रेलिया में Fortuner की बिक्री का आंकड़ा

    साल 2025 के पहले 10 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में Fortuner की केवल 2,928 यूनिट की बिक्री हुई है, जबकि Ford Everest की 21,915 यूनिट और Isuzu MU-X की 12,499 यूनिट की बिक्री हुई है। वही, टोयोटा की Land Cruiser की 23,298 यूनिट की बिक्री हुई है। ऑस्ट्रेलिया में फॉर्च्यूनर का सफल न होना और भारत में उसकी भारी लोकप्रियता दर्शाता है कि हर बाजार की अपनी अलग जरूरतें और प्राथमिकताएं होती हैं। टोयोटा के लिए यह एक अहम कदम हो सकता है, लेकिन भारत में इस कार की चमक जारी है।