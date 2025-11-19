Language
    Fortuner और Defender की हुई टक्कर, गाड़ियों की हालत देख रह जाएंगे दंग, वीडियो हुआ वायरल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    हाल ही में, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर ने एक लैंड रोवर डिफेंडर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना गुजरात की है, जहाँ डिफेंडर के अचानक रुकने पर फॉर्च्यूनर उससे टकरा गई। फॉर्च्यूनर को नुकसान हुआ, जबकि डिफेंडर सुरक्षित रही। इस घटना के बाद कारों की बिल्ड क्वालिटी पर चर्चा हो रही है।

    फॉर्च्यूनर ने डिफेंडर को मारी टक्कर, वीडियो हुआ वायरल

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय सड़कों पर होने वाले हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अक्सर ये हादसे सड़क पर लोगों की लापरवाही या असावधानी के कारण होती है। यही वजह है कि आजकल लोग ज्यादा सुरक्षित और मजबूत कारों की तलाश में रहते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है, जहां किसी कार की मजबूत बिल्ड क्वालिटी ने कार में बैठे लोगों की जान बचा ली हो। इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जिसमें Toyota Fortuner ने करोड़ों की Land Rover Defender को पीछे से टक्कर मार दी। इस भिड़ंत का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    Fortuner और Defender का वायरल वीडियो

     

     
     
     
    A post shared by Gourav sharma (@gouravpandit142)

     

    • Toyota Fortuner और Land Rover Defender के टक्कर की वायरल वीडियो को गुजरात का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक ट्रक के पीछे Defender चल रही है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेल लगा दिए, जिसकी वजह से पीछे चल रही गाड़ियों को अचानक रुकना पड़ा। डिफेंडर जो ट्रक के बिल्कुल पीछे थी, सही समय पर रुक गई और उसके फ्रंट में कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है।
    • डिफेंडर के पीछे चल रही Toyota Fortuner शायद इतनी किस्मत वाली नहीं रही। अचानक ब्रेक लगने के कारण फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को समय पर रुकने का मौका नहीं मिला और वह सीधे डिफेंडर से जा टकराई। फॉर्च्यूनर का बोनट मुड़ा हुआ दिखाई देता है, साथ ही फ्रंट ग्रिल और बंपर को भी मामूली नुकसान हुआ है।
    • इस दुर्घटना के पीछे का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाई। खास बात यह है कि डिफेंडर के रियर में कोई भी नुकसान दिखाई नहीं देता, जबकि फॉर्च्यूनर के आगे और पीछे दोनों हिस्सों में डैमेज है। पीछे से आ रही Maruti Swift ने भी फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी, जिससे रियर बंपर को हल्का नुकसान हुआ। वही, Maruti Swift को Fortuner से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है।

    क्या बिल्ड क्वालिटी का है मामला?

    इस टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग फॉर्च्यूनर और डिफेंडर की बिल्ड क्वालिटी की तुलना करते दिख रहे हैं। यहां पर किसी भी कार की बिल्ड क्वालिटी की तुलना करना गलत होगा। फॉर्च्यूनर का बोनट बाहरी स्किन का हिस्सा होता है और आधुनिक कारों का यही डिजाइन है, ताकि वे सेफ्टी नॉर्म्स पर खरी उतर सकें। इस मामले में फॉर्च्यूनर के बोनट और बंपर ने इंपैक्ट को सोख लिया, लेकिन कार की संरचना (structure) सुरक्षित है, इसलिए नुकसान उतना बड़ा नहीं है कि ठीक न किया जा सके। फॉर्च्यूनर के बोनट के ज्यादा डैमेज होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि टक्कर के समय बोनट डिफेंडर के टेलगेट पर लगे स्पेयर व्हील और कवर के नीचे फंस गया हो। इसके अलावा, पीछे से आई स्विफ्ट की टक्कर ने सामने के नुकसान को और बढ़ा दिया होगा।