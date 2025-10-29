Toyota FJ Cruiser जापान मोबिलिटी शो 2025 में हुई पेश, मस्कुलर लुक से साथ मिले कई हाईटेक फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टोयोटा ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी नई FJ Cruiser SUV को पेश किया है। इसे Land Cruiser के छोटे वर्जन के रूप में लेकर आया गया है। इसे SUV के रूप में पेश किया गया है। FJ Cruiser को ऐसे डिजाइन और फीचर्स के साथ पेश किया गया है, जो इसे एक दमदार और सक्षम ऑफ-रोड गाड़ी बनाते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।