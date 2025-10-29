Toyota FJ Cruiser जापान मोबिलिटी शो 2025 में हुई पेश, मस्कुलर लुक से साथ मिले कई हाईटेक फीचर्स
टोयोटा ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में FJ Cruiser SUV पेश की, जो Land Cruiser का छोटा वर्जन है। इसमें दमदार डिजाइन और ऑफ-रोड क्षमताएं हैं। 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4WD सिस्टम है। इंटीरियर में प्रीमियम फिनिश और सेफ्टी फीचर्स भी हैं। भारत में लॉन्च होने पर यह Mahindra Thar को टक्कर दे सकती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टोयोटा ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी नई FJ Cruiser SUV को पेश किया है। इसे Land Cruiser के छोटे वर्जन के रूप में लेकर आया गया है। इसे SUV के रूप में पेश किया गया है। FJ Cruiser को ऐसे डिजाइन और फीचर्स के साथ पेश किया गया है, जो इसे एक दमदार और सक्षम ऑफ-रोड गाड़ी बनाते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
Toyota FJ Cruiser का डिजाइन
- इसके डिजाइन को बॉक्सी और मस्कुलर रखा गया है, जो सड़क पर अपनी अलग उपस्थिति को बनाती है। इसकी चादर मेटल का फ्लैट प्रोफाइल और तेज मोड़ों के साथ यह एक आर्मर्ड व्हीकल की याद दिलाता है। SUV के सामने हिस्से में C-आकृति वाले लाइटिंग एलिमेंट्स, एक स्टडेड ग्रिल और प्रोमिनेंट बम्पर है जिसमें स्किड प्लेट दी गई है।
- हेडलाइट्स को राउंड या रेक्टैंगुलर विकल्प में लेकर आया गया हैं, जिसमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल में फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, डोर ट्रिम्स, रनिंग बोर्ड्स, कन्वेंशनल डोर हैंडल्स, ब्लैक-आउट B-पिलर्स, फ्लैट रूफलाइन, और रॉबस्ट रूफ रेल्स शामिल हैं।
- रियर में, FJ Cruiser में C-आकृति वाले टेललाइट्स, एक फ्लैट विंडस्क्रीन, टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील और प्रोमिनेंट बम्पर दिए गए हैं। इसके फ्रंट और रियर कॉर्नर बम्पर्स में अलग-अलग हिस्से होते हैं जिन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता है, जिससे रिपेयर और रिप्लेसमेंट सस्ता और आसान हो जाता है।
|स्पेसिफिकेशन
|Toyota FJ Cruiser की डिटेल्स
|प्लेटफॉर्म
|IMV प्लेटफॉर्म
|इंजन
|2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (2TR-FE)
|पावर
|163 PS
|टॉर्क
|246 Nm
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
|ड्राइवट्रेन
|4WD (पार्ट-टाइम फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम)
|लंबाई
|4,575 मिमी
|चौड़ाई
|1,855 मिमी
|ऊंचाई
|1,960 मिमी
|वजन
|1,900 किलोग्राम
|व्हीलबेस
|2,580 मिमी
|ग्राउंड क्लियरेंस
|उन्नत (ऑफ-रोड क्षमता को ध्यान में रखते हुए)
|एप्रोच एंगल
|उत्कृष्ट (ऑफ-रोड उपयोग के लिए आदर्श)
|टर्निंग रेडियस
|5.5 मीटर
|बम्पर और कॉर्नर डिजाइन
|हटाने योग्य और रिपेयर के लिए आसान
|सेफ्टी फीचर्स
|Toyota Safety Sense (प्रि-कोलिशन सेफ्टी सिस्टम सहित)
|इंटीरियर्स
|ऑल-ब्लैक थीम, ड्यूल स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री
|ऑफ-रोड फीचर्स
|रिगिड फ्रेम, फ्लोर के नीचे मजबूती से जुड़े ब्रेसेज़
Toyota FJ Cruiser का इंटीरियर
- FJ Cruiser के इंटीरियर्स में भी वही रग्ड और फंक्शनल डिजाइन देखने को मिलता है। इसके अंदर ऑल-ब्लैक थीम है और इंटीरियर्स में प्रीमियम फिनिश दिया गया है। इसके केबिन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ड्राइविर को हर तरह की ड्राइविंग कंडीशंस में कम्फर्टेबल और आसानी से कंट्रोल करने की सुविधा मिले।
- इसमें गोल AC वेंट्स, ड्यूल स्क्रीन सेटअप (इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट कंसोल), मल्टी-लेयर्ड डैशबोर्ड, शिफ्ट नॉब और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री (कॉंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ) दिए गए हैं।
- इसमें लो बेल्टलाइन दी गई है, जो रफ टेरेन पर ड्राइविंग करते वक्त बेहतर विजिबिलिटी प्रदान करती है। Toyota Safety Sense के तहत, इस SUV में प्रि-कोलिशन सेफ्टी सिस्टम सहित कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
Toyota FJ Cruiser का इंजन
- Toyota FJ Cruiser में 2TR-FE 2.7-लीटर गैसोलीन इंजन दिया गया है। यह इंजन 163 PS की पावर और 246 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4WD (पार्ट-टाइम फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम) के साथ जोड़ा गया है।
- इसकी 4,575 mm लंबाई, 1,855 mm चौड़ाई और 1,960 mm ऊंचाई है। इसका वजन 1,900 किलोग्राम और व्हीलबेस 2,580 mm है। इसके उत्तम ग्राउंड क्लियरेंस और एप्रोच एंगल इसे ऑफ-रोड परफॉर्मेंस के लिए एक आदर्श वाहन बनाते हैं।
- इसके व्हीलबेस की लंबाई 250 सीरीज़ से 270 mm छोटी है, जिससे बेहतर मैन्युवरेबिलिटी मिलती है। इसकी टर्निंग रेडियस 5.5 मीटर है। इसके रिगिड फ्रेम और फ्लोर के नीचे मजबूती से जुड़े ब्रेसेज़ इसकी ऑफ-रोड क्षमता को और बढ़ाते हैं।
भारत में लॉन्च होगा या नहीं?
हालांकि Toyota ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि FJ Cruiser भारत में लॉन्च होगी या नहीं, लेकिन भारत में ऑफ-रोड SUV के शौकिन इस वाहन को बेहद पसंद करेंगे। Mahindra Thar, Force Gurkha और Maruti Suzuki Jimny जैसे विकल्पों के साथ, FJ Cruiser को भारतीय बाजार में एक नई पहचान मिल सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।