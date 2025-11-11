Toyota की गाड़ियों पर भारी-भरकम डिस्काउंट, Land Cruiser पर ₹13 लाख तो Fortuner पर ₹1 लाख तक की छूट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नवंबर महीने में कई कार निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों पर जबदस्त डिस्काउंट दे रही है। इस लिस्ट में टोयोटा इंडिया भी शामिल हो गई है। टोयोटा ने भारतीय बाजार में बिकने वाली अपनी कारों पर सबसे बड़े छूट की घोषणा की है। इस लिस्ट में Toyota Land Cruiser 300, Toyota Fortuner जैसी लग्जरी गाड़ियों से लेकर एंट्री लेवल Toyota Glanza पर भी भारी छूट दे रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि टोयोटा की किस कार पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।