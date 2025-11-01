Language
    नवंबर 2025 में लॉन्च होंगी ये एक से बढ़कर एक नए 2-व्हीलर, लिस्ट में Yamaha की दो बाइक शामिल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:35 PM (IST)

    साल 2025 के नवंबर में यामाहा दो नई मोटरसाइकिलें, XSR 155 और WR155 R लॉन्च करने वाली है। सुजुकी अपने e-Access इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी पेश कर सकती है। TVS Apache RTX 300 की डिलीवरी शुरू होगी, वहीं Raptee अपनी T30 इलेक्ट्रिक बाइक ग्राहकों को सौंपेगी। यह महीना टू-व्हीलर प्रेमियों के लिए रोमांचक होने वाला है।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। साल 2025 का नवंबर महीनों टू-व्हीलर प्रेमियों के लिए काफी रोमांचक होने वाला है। इस महीने कुछ लंबे समय से इंतजार की जा रही यामाहा बाइक्स से लेकर नए इलेक्ट्रिक लॉन्च तक, सब कुछ शामिल है। यानी पेट्रोल वाले भी खुश रहेंगे और बैटरी वाले भी। आइए विस्तार में जानते हैं कि नवंबर 2025 में लॉन्च होनो वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर के बारे में।

    लॉन्च होंगी Yamaha की दो मोटरसाइकिल

    Yamaha भारतीय बाजार में 11 नवंबर को अपनी नई मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाली है। इस लिस्ट में Yamaha XSR 155 में Yamaha WR155 R शामिल है।

    Yamaha XSR 155

    यह यामाहा का सबसे का काफी पॉपुलर मॉडल है, जिसका इंतजार भारतीय राइडर्स काफी समय से कर रहे हैं। Yamaha XSR155 दरअसल एक नियो-रेट्रो रोडस्टर है, जो R15 V4 और MT-15 V2 वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें वही 155cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा, लेकिन डिजाइन पूरी तरह क्लासिक टच वाला है। उम्मीद है कि यह बाइक R15 और MT-15 के बीच पोजिशन की जाएगी, और इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.60 लाख रुपये तक हो सकती है।

    Yamaha WR155 R

    यामाहा की WR155 R भी भारत में चर्चा में है। हाल ही में यह बाइक बेंगलुरु में बिना किसी कवरिंग के नजर आई, जिससे उम्मीदें और बढ़ गईं। यह एक डुअल-स्पोर्ट बाइक है, यानी शहर से लेकर ट्रेल तक हर जगह चलने लायक। इसमें 21-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील्स, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और वही 155cc इंजन मिलेगा, जिसे ऑफ-रोडिंग के हिसाब से ट्यून किया गया है। अगर लॉन्च हुई, तो यह इंडिया की सबसे रोमांचक लाइटवेट डुअल-स्पोर्ट बाइक साबित हो सकती है।

    Suzuki e-Access

    Suzuki e-Access का इंतजार लंबा खिंच गया है। पिछले कई महीनों से हर बार लॉन्च की उम्मीद लगती है, पर कुछ न कुछ अटक जाता है। इस बार थोड़ी उम्मीद इसलिए बढ़ी है, क्योंकि एक डीलरशिप के बाहर फास्ट चार्जर सेटअप लगाया गया है। यह मॉडल 2025 Bharat Mobility Global Expo (Auto Expo) में दिखाया गया था, लेकिन तब से अब तक मार्केट में कई नए प्रतिद्वंद्वी (जैसे TVS Orbiter) आ गए हैं। अगर Suzuki को e-Access से फर्क डालना है, तो उसे अब तेजी दिखानी पड़ेगी।

    इस महीने डिलीवरी शुरू करने वाले मॉडल

    TVS Apache RTX 300

    TVS की पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 की डिलीवरी इस महीने शुरू होने जा रही है। अपने वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज और दमदार डिजाइन के चलते, यह बाइक कंपनी के लिए एक संभावित बेस्टसेलर बन सकती है।

    Raptee.HV T30

    इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में Raptee आखिरकार अपने ग्राहकों को T30 मोटरसाइकिल सौंपने जा रही है। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स से लैस यह ई-बाइक सीधे Ultraviolette जैसी बाइक्स को टक्कर देने के इरादे से उतरेगी।

     