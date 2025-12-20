Maruti e Vitara के ये 5 खास फीचर, इसे बनाते बाकियों से काफी अलग

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Maruti Suzuki ने e Vitara के साथ इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में वही रास्ता चुना है, जिसके लिए वह जानी जाती है। जो है सरलता, भरोसेमंद अनुभव और यूज़र-फ्रेंडली अप्रोच। यह कार उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं। हमें इसे करीब से देखने और समझने का मौका मिला। यहां हम बता रहे हैं e Vitara की वो 5 खूबियां, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आईं।