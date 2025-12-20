Maruti e Vitara के ये 5 खास फीचर, इसे बनाते बाकियों से काफी अलग
Maruti Suzuki e Vitara एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे पहली बार EV खरीदने वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी ड्राइविंग स्मूद है, डिजाइन ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki ने e Vitara के साथ इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में वही रास्ता चुना है, जिसके लिए वह जानी जाती है। जो है सरलता, भरोसेमंद अनुभव और यूज़र-फ्रेंडली अप्रोच। यह कार उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं। हमें इसे करीब से देखने और समझने का मौका मिला। यहां हम बता रहे हैं e Vitara की वो 5 खूबियां, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आईं।
1. स्मूद परफॉर्मेंस
- Maruti e Vitara को चलाते समय सबसे पहली चीज जो महसूस होती है, वो है इसकी स्मूदनेस। इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं 49 kWh और 61 kWh। छोटा बैटरी पैक 144 PS की पावर देता है, जबकि बड़ा बैटरी पैक 174 PS की पावर के साथ आता है। दोनों ही वेरिएंट्स में 193 Nm का टॉर्क मिलता है।
- सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सीलरेशन बिल्कुल झटकेदार नहीं लगता। ट्रैफिक में चलाते समय थ्रॉटल कंट्रोल करना आसान है और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी ब्रेक्स के साथ अच्छे से तालमेल में काम करती है।
- Eco, Normal और Sport जैसे ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिससे ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से माइलेज या परफॉर्मेंस चुन सकता है।
|स्पेसिफिकेशन
|49 kWh बैटरी वेरिएंट
|61 kWh बैटरी वेरिएंट
|बैटरी पैक
|49 kWh
|61 kWh
|क्लेम्ड रेंज
|344 किमी
|543 किमी
|पावर
|144 PS
|174 PS
|टॉर्क
|193 Nm
|193 Nm
|ड्राइव मोड्स
|Eco, Normal, Sport
|
Eco, Normal, Sport
2. एक्सटीरियर डिजाइन
- Maruti e Vitara का डिजाइन बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं है, बल्कि यह सादगी और संतुलन पर फोकस करता है। क्लीन शोल्डर लाइन्स, फ्लश डोर हैंडल्स और क्लोज्ड ग्रिल इसे एक मॉडर्न लेकिन अंडरस्टेटेड लुक देते हैं।
- यह डिजाइन खासतौर पर उन लोगों को पसंद आएगा, जो दिखावे से ज्यादा क्वालिटी और टाइमलेस स्टाइल को महत्व देते हैं। यह SUV भीड़ से अलग दिखने की कोशिश नहीं करती, बल्कि एक सॉफिस्टिकेटेड प्रेजेंस देती है।
3. स्लाइडिंग सेकेंड रो
- इस SUV की एक बहुत ही प्रैक्टिकल खासियत है इसकी स्लाइडिंग सेकेंड रो सीट। 2700 mm के व्हीलबेस के कारण पीछे पहले से ही अच्छा लेगरूम मिलता है, और स्लाइडिंग फंक्शन इसे और ज्यादा उपयोगी बना देता है।
- अगर पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं, तो सीट्स पीछे खिसकाकर बेहतर नी-स्पेस मिलती है। वहीं, लंबी ट्रिप के दौरान सीट्स आगे करके ज्यादा लगेज स्पेस बनाया जा सकता है।
4. प्रीमियम केबिन
- e Vitara का केबिन इसकी सबसे मजबूत खूबियों में से एक है। सॉफ्ट-टच मटीरियल, ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और सलीके से डिजाइन किया गया डैशबोर्ड इसे अब तक की Maruti कारों से एक कदम आगे ले जाता है।
- कम्फर्ट के लिहाज से वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और फिक्स्ड ग्लास रूफ (Skyroof) इसे और खास बनाते हैं। EV प्लेटफॉर्म के कारण फ्लैट फ्लोर मिलता है, जिससे केबिन और ज्यादा खुला-खुला महसूस होता है।
5. फीचर्स भरपूर
- Maruti e Vitara फीचर्स के मामले में भी बैलेंस्ड अप्रोच अपनाती है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग, Type-C चार्जिंग पोर्ट्स और Infinity by Harman ऑडियो सिस्टम मिलता है।
- Suzuki Connect के जरिए कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं, जिनसे रिमोट मॉनिटरिंग और व्हीकल मैनेजमेंट आसान हो जाता है। अच्छी बात यह है कि पूरा इंटरफेस सिंपल और समझने में आसान है, जिससे पहली बार EV यूज करने वाले भी कंफ्यूज नहीं होते।
हमारी राय
Maruti e Vitara इसलिए खास है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक कार को डराने वाली टेक्नोलॉजी नहीं बनाती। यह EV को उतना ही आसान और भरोसेमंद महसूस कराती है, जितनी Maruti की पेट्रोल या डीजल कारें रही हैं। स्मूद परफॉर्मेंस, बढ़िया केबिन क्वालिटी, समझदारी भरे फीचर्स और प्रैक्टिकल डिजाइन इसे पहली बार इलेक्ट्रिक SUV लेने वालों के लिए एक सॉलिड और भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।