Tesla Model Y की रेंज बढ़ाकर की 661km, पहले से बड़ी बैटरी पैक से हुई लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी Tesla Model Y की रेंज को बढ़ा दिया है। कंपनी ने इसकी रेंज को बढ़ाकर 661 किमी (WLTP) कर दी है। पहले यह 622 किमी की ड्राइविंग रेंज के साथ आती थी। इसकी रेंज को बढ़ाकर कंपनी Model Y की स्थिति को भारतीय बाजार में और भी मजबूत कर रही है। आइए जानते हैं कि टेस्ला मॉडल वाई को नया रेंज देने के साथ ही और कितने बदलाव किए गए हैं?

Tesla Model Y की नई रेंज और बैटरी अपडेट

कीमत (एक्स-शोरूम) Model Y Long Range ₹67.89 लाख Model Y Regular RWD ₹59.89 लाख बैटरी क्षमता 84.2 kWh (अंदाजित) 60 kWh (अंदाजित) रेंज (WLTP) 661 किमी 500 किमी चार्जिंग प्रकार DC फास्ट चार्जिंग (Tesla Supercharger और थर्ड-पार्टी नेटवर्क) DC फास्ट चार्जिंग (Tesla Supercharger और थर्ड-पार्टी नेटवर्क) वेरिएंट्स Long Range RWD Regular RWD फीचर्स Tesla DNA, फास्ट चार्जिंग, हाई-परफॉर्मेंस ड्राइव Tesla DNA, फास्ट चार्जिंग, कम रेंज और परफॉर्मेंस

Tesla Model Y Long Range की ड्राइविंग रेंज को बढ़ाकर 661 किमी कर दी गई है, जो पहले 622 किमी हुआ करती थी। इसकी रेंज को बढ़ाने के पीछे का कारण इसमें दिया गया नया बैटरी पैक 84.2 kWh को माना जा रहा है, जो पुराने 75 kWh पैक की जगह लेगा। हालांकि, Tesla ने इस बदलाव को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे ही कारण बताया जा रहा है। इस बैटरी अपडेट के साथ ही Long Range RWD वेरिएंट अब और भी बेहतर लॉन्ग-डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए तैयार है। वहीं, Regular RWD वेरिएंट में 60 kWh बैटरी होने की संभावना है, जो 500 किमी की रेंज देता है।

Tesla Model Y की परफॉर्मेंस और चार्जिंग

टेस्ला ने इसके परफॉर्मेंस और डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी एक्सीलेरेशन और टॉप स्पीड वही हैं। यानी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस वही रफ्तार और प्रदर्शन देगा, जो पहले था। Model Y DC फास्ट चार्जिंग से चार्ज होती है और यह Tesla Supercharger नेटवर्क (जहां उपलब्ध हो) और अन्य थर्ड-पार्टी चार्जिंग प्वाइंट्स से भी कनेक्ट की जा सकती है।