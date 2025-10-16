Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tesla Model Y की रेंज बढ़ाकर की 661km, पहले से बड़ी बैटरी पैक से हुई लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    भारत में अपनी Tesla Model Y की रेंज को बढ़ाकर 661 किमी कर दिया है। यह बढ़ोतरी नए 84.2 kWh बैटरी पैक के कारण हुई है। परफॉर्मेंस और डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मॉडल वाई दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 59.89 लाख रुपये और 67.89 लाख रुपये है। सितंबर में इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Tesla Model Y 

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी Tesla Model Y की रेंज को बढ़ा दिया है। कंपनी ने इसकी रेंज को बढ़ाकर 661 किमी (WLTP) कर दी है। पहले यह 622 किमी की ड्राइविंग रेंज के साथ आती थी। इसकी रेंज को बढ़ाकर कंपनी Model Y की स्थिति को भारतीय बाजार में और भी मजबूत कर रही है। आइए जानते हैं कि टेस्ला मॉडल वाई को नया रेंज देने के साथ ही और कितने बदलाव किए गए हैं?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tesla Model Y की नई रेंज और बैटरी अपडेट

    कीमत (एक्स-शोरूम) Model Y Long Range ₹67.89 लाख Model Y Regular RWD ₹59.89 लाख
    बैटरी क्षमता 84.2 kWh (अंदाजित) 60 kWh (अंदाजित)
    रेंज (WLTP) 661 किमी 500 किमी
    चार्जिंग प्रकार DC फास्ट चार्जिंग (Tesla Supercharger और थर्ड-पार्टी नेटवर्क) DC फास्ट चार्जिंग (Tesla Supercharger और थर्ड-पार्टी नेटवर्क)
    वेरिएंट्स Long Range RWD Regular RWD
    फीचर्स Tesla DNA, फास्ट चार्जिंग, हाई-परफॉर्मेंस ड्राइव Tesla DNA, फास्ट चार्जिंग, कम रेंज और परफॉर्मेंस

    Tesla Model Y Long Range की ड्राइविंग रेंज को बढ़ाकर 661 किमी कर दी गई है, जो पहले 622 किमी हुआ करती थी। इसकी रेंज को बढ़ाने के पीछे का कारण इसमें दिया गया नया बैटरी पैक 84.2 kWh को माना जा रहा है, जो पुराने 75 kWh पैक की जगह लेगा। हालांकि, Tesla ने इस बदलाव को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे ही कारण बताया जा रहा है। इस बैटरी अपडेट के साथ ही Long Range RWD वेरिएंट अब और भी बेहतर लॉन्ग-डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए तैयार है। वहीं, Regular RWD वेरिएंट में 60 kWh बैटरी होने की संभावना है, जो 500 किमी की रेंज देता है।

    Tesla Model Y की परफॉर्मेंस और चार्जिंग

    टेस्ला ने इसके परफॉर्मेंस और डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी एक्सीलेरेशन और टॉप स्पीड वही हैं। यानी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस वही रफ्तार और प्रदर्शन देगा, जो पहले था। Model Y DC फास्ट चार्जिंग से चार्ज होती है और यह Tesla Supercharger नेटवर्क (जहां उपलब्ध हो) और अन्य थर्ड-पार्टी चार्जिंग प्वाइंट्स से भी कनेक्ट की जा सकती है।

    Tesla Model Y की कीमत

    Model Y को भारतीय बाजार में दो वेरिएंट में ऑफर की जा रही है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये और 67.89 लाख रुपये है। September में Model Y को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसमें 600 से ज्यादा बुकिंग और 60 से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी है।

     