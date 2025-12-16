Tata Sierra के सभी वेरिएंट की पूरी जानकारी, किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा?
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक SUV नई Tata Sierra की बुकिंग को शुरू कर दिया है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इसकी बुकिंग के लिए आपको 25,000 रुपये की टोकन राशि देनी होगी। इसको आप ऑनलाइन या अपने नजदीकी Tata Motors डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। हम यहां पर आपको Smart+ से लेकर Accomplished+ तक सभी वेरिएंट्स के फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।
Tata Sierra के सभी वेरिएंट की कीमत
|इंजन
|वेरिएंट
|मैनुअल कीमत
|ऑटोमैटिक कीमत
|1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|Smart +
|₹ 11.49 लाख
|–
|Pure
|₹ 12.99 लाख
|₹ 14.49 लाख
|Pure +
|₹ 14.49 लाख
|₹ 15.99 लाख
|Adventure
|₹ 15.29 लाख
|₹ 16.79 लाख
|Adventure +
|₹ 15.99 लाख
|–
|Accomplished
|₹ 17.99 लाख
|–
|1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल
|Adventure +
|–
|₹ 17.99 लाख
|Accomplished
|–
|₹ 19.99 लाख
|Accomplished +
|–
|₹ 20.99 लाख
|1.5 लीटर डीजल
|Smart +
|₹ 12.99 लाख
|–
|Pure
|₹ 14.49 लाख
|₹ 15.99 लाख
|Pure +
|₹ 15.99 लाख
|₹ 17.49 लाख
|Adventure
|₹ 16.49 लाख
|–
|Adventure +
|₹ 17.19 लाख
|₹ 18.49 लाख
|Accomplished
|₹ 18.99 लाख
|₹ 19.99 लाख
|Accomplished +
|₹ 20.29 लाख
|₹ 21.29 लाख
Tata Sierra के सभी वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स
1. Smart+ (बेस वेरिएंट)
- Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप
- 6 एयरबैग (ड्राइवर, को-ड्राइवर, साइड और कर्टन एयरबैग)
- टर्न इंडिकेटर के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM
- इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज
- 10.16 सेमी डिजिटल कॉकपिट
- LED टर्न इंडिकेटर्स
- स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
- फॉलो-मी-होम हेडलैंप
- लाइट सेबर LED DRLs और टेल लैंप
- ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
- PEPS की-फॉब के साथ सेंट्रल लॉकिंग
- ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक
- रियर विंडो सनशेड
- स्मार्टपॉज
- प्रिजमैटिक IRVM
- रियर पार्किंग सेंसर
- पेरिमीट्रिक अलार्म सिस्टम
- फ्रंट केबिन लैंप्स
- एक्सटेंडेबल 8-वे सनवाइज़र
- सभी दरवाजों में पावर विंडो
- सेकंड रो रीडिंग लैंप
- फ्रंट 2 USB पोर्ट (Type-A + Type-C 45W)
- रियर AC वेंट्स
- इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग
- वेलकम लाइट्स के साथ फ्लश डोर हैंडल
- हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट ()
- डुअल टोन हॉर्न
- ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट
- इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोलर (ETC)
- बूट में लैंप के साथ 12V पावर आउटलेट
- पंचर रिपेयर किट
- डुअल टोन रूफ
सेफ्टी: इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) के 20 फीचर्स
- ROM (रोलओवर मिटिगेशन)
- VDC (व्हीकल डायनामिक कंट्रोल)
- CSC (कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल)
- DTV (डायनामिक टॉर्क वेक्टरिंग)
- EPB (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक)
- AVH (ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड)
- HAC (हिल असेंट कंट्रोल (HHC))
- HBA (हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट)
- BFC / HFC (ब्रेक / हाइड्रोलिक फेड कंपन्सेशन)
- EBP (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्री-फिल)
- BDW (ब्रेक डिस्क वाइपिंग)
- EDTC (इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल)
- TCS (ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम)
- EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन)
- ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम)
- CDD (कंट्रोल डायनामिक डीसलरेशन)
- PBA (पैनिक ब्रेक अलर्ट)
- DBS (डायनामिक ब्रेकिंग सपोर्ट)
- AIB (आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग)
- DST (डायनामिक स्टीयरिंग टॉर्क)
2. Pure वेरिएंट
(Smart+ में मिलने वाले फीचर्स के अलावा)
- 26 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 8 स्पीकर्स (4 स्पीकर्स + 4 ट्वीटर)
- वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
- पार्क असिस्ट गाइड्स के साथ रियर कैमरा
- ऑटोफोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक ORVM
- ड्राइव मोड्स (सिटी और स्पोर्ट)
- क्रूज कंट्रोल
- HDC (हिल डिसेंट कंट्रोल)
- TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
- फ्रंट 2 USB (Type-A मल्टीमीडिया + Type-C 45W)
- GPS के साथ शार्कफिन एंटीना
- स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स
- मोनोस्टेबल शिफ्टर
- 6 भाषाओं में 250 से ज्यादा वॉयस असिस्ट कमांड
- पैडल शिफ्टर्स
3. Pure+
(Pure में मिलने वाले फीचर्स के अलावा)
- वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ
- ऑटो हेडलैंप
- रेन सेंसिंग वाइपर्स
- अलॉय व्हील्स
- ड्यूल-जोन फुली ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (DATC)
- रियर 2 × 65W USB Type-C चार्जर
- एंटी-पिंच के साथ ड्राइवर विंडो वन-शॉट अप/डाउन
- हिडन रियर वाइपर और वॉशर
- रियर डिफॉगर
4. Adventure वेरिएंट
(Pure+ में मिलने वाले फीचर्स के अलावा)
- 4Sight ब्लाइंड स्पॉट के साथ 360-डिग्री HD कैमरा
- कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट LED फॉग लैम्प
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- 17.78 सेमी डिजिटल कॉकपिट
- लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
- लेदरेट रैप्ड गियर शिफ्टर
- रूफ रेल्स
- स्मार्ट स्लाइड पार्सल ट्रे
5. Adventure+ वेरिएंट
(Adventure में मिलने वाले फीचर्स के अलावा)
- FDD के साथ सुपरग्लाइड सस्पेंशन
- 31.24 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
- नेविगेशन के साथ 26 सेमी डिजिटल कॉकपिट
- टेरेन मोड्स (नॉर्मल, वेट और रफ (सेलेक्टर नॉब के साथ)
6. Accomplished वेरिएंट
(Adventure+ में मिलने वाले फीचर्स के अलावा)
- ADAS लेवल 2 (13 प्रमुख फीचर्स)
- स्टॉप एंड गो के साथ एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल
- फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (पैदल यात्री, कार और साइक्लिस्ट
- लेन डिपार्चर वॉर्निंग, लेन कीप असिस्ट
- लेन सेंट्रिंग सिस्टम
- एडवांस स्टीयरिंग असिस्ट
- हाई बीम असिस्ट
- ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन
- ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग
- मल्टीकलर गाइड्स के साथ HypAR HUD
- Dolby Atmos ऑडियो
- JBL ब्लैक प्रीमियम साउंड सिस्टम
- हार्मन AudioworX (13 ऑडियो मोड्स)
- वेंटिलेटेड सीट्स
- 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- वायरलेस चार्जर
- पडल लैंप्स
- एक्सप्रेस कूलिंग
- लेदरेट इंटीरियर
- मैग्नम अलॉय व्हील्स
- सेंटर कंसोल मूड लाइट्स
7. Accomplished+ टॉप वेरिएंट
(Accomplished में मिलने वाले फीचर्स के अलावा)
- Horizon View ट्रिपल स्क्रीन इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस
- ADAS लेवल 2+ (22 एडवांस फीचर्स)
- इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट (ट्रैफिक साइन और मैप आधारित)
- ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और व्यू मॉनिटर
- लेन चेंज अलर्ट
- रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
- रियर कोलिजन वॉर्निंग
- डोर ओपन अलर्ट
- ओवरस्पीड अलर्ट
- एडैप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट (ACC के साथ)
- वेलकम और गुडबाय एनिमेशन
- नाइट सेबर Bi-LED बूस्टर हेडलैंप
- प्रोग्रेसिव साइड इंडिकेटर्स
- AQI डिस्प्ले के साथ BreatheIQ एयर प्यूरिफायर
- जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट
- मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- रियर 2 × 65W USB Type-C (मल्टीमीडिया + चार्जिंग)
- iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
- वॉइस यूजर वेलकम मैसेज
- बर्थडे सेलिब्रेशन मोड
- कम्यूट टू होम/ऑफिस
- रिलैक्स मोड
- Me Space (5 पर्सनलाइजेशन ऑप्शन
- 73 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स
- आर्केड सूट
- ऑटो डिमिंग IRVM
- रियर फॉग लैंप
- Amazon Alexa (H2C / C2H)
- 13 JBL ब्लैक स्पीकर सिस्टम
- SOS (E-Call / B-Call)
- MAPPLS के साथ इन-बिल्ट नेविगेशन
इन गाड़ियों से मुकाबला
नई Tata Sierra का भारतीय बाजार में मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara and Victoris, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, MG Astor, Honda Elevate और जल्द लॉन्च होने Renault Duster से होगा।
