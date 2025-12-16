Tata Sierra के सभी वेरिएंट की पूरी जानकारी, किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक SUV नई Tata Sierra की बुकिंग को शुरू कर दिया है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इसकी बुकिंग के लिए आपको 25,000 रुपये की टोकन राशि देनी होगी। इसको आप ऑनलाइन या अपने नजदीकी Tata Motors डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। हम यहां पर आपको Smart+ से लेकर Accomplished+ तक सभी वेरिएंट्स के फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।