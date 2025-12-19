Tata Sierra के बेस वेरिएंट खरीदने का है प्लान, पहले जानें कम कीमत में क्या मिलेगा पूरा पैसा वसूल पैकेज?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Tata Sierra साल 2025 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली SUV लॉन्च में से एक रही है। इसे कुल सात वेरिएंट में लेकर आया गया है। इसके हर वेरिएंट को स्पेस और रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अगर आप टाटा सिएरा के बेस वेरिएंट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको इसके बेस वेरिएंट Smart+ में मिलने वाले फीचर्स से लेकर इंजन तक की पूरी जानकारी के बारे में बता रहे हैं।

Tata Sierra Smart+ का इंजन Tata Sierra को कुल तीन इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, लेकिन Smart+ वेरिएंट में केवल दो इंजन विकल्प मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। दोनों ही इंजन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं।

स्पेसिफिकेशन Tata Sierra Smart+ की डिटेल्स वेरिएंट Smart+ (बेस वेरिएंट) कीमत (एक्स-शोरूम) 11.49 लाख रुपये (पेट्रोल मैनुअल) 12.99 लाख रुपये (डीजल मैनुअल) इंजन विकल्प 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल (दोनों इंजन) पावर पेट्रोल: 106 PS डीजल: 118 PS टॉर्क पेट्रोल: 145 Nm डीजल: 260 Nm ड्राइव टाइप जानकारी उपलब्ध नहीं एक्सटीरियर हाइलाइट्स Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप LED DRLs व टर्न इंडिकेटर LED कनेक्टेड टेललाइट सिल्वर स्किड प्लेट (फ्रंट व रियर) फ्लश डोर हैंडल्स (वेलकम लाइट) ब्लैक रूफ 17-इंच स्टील व्हील्स इंटीरियर हाइलाइट्स ड्यूल-टोन डैशबोर्ड 4-स्पोक स्टीयरिंग (इल्यूमिनेटेड लोगो) टिल्ट व टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग फैब्रिक डोर इंसर्ट्स फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट रियर सनशेड्स कंफर्ट फीचर्स मैनुअल AC रियर AC वेंट्स फ्रंट केबिन लैम्प सेकंड रो रीडिंग लैम्प फीचर्स 4-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इलेक्ट्रिक ORVMs इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो होल्ड) 8-वे एक्सटेंडेबल सनवाइजर पावर विंडोज (सभी दरवाजे) रियर पार्किंग सेंसर्स इंफोटेनमेंट उपलब्ध नहीं सेफ्टी फीचर्स 6 एयरबैग ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ABS + EBD ESC हिल होल्ड कंट्रोल Tata Sierra Smart+ की कीमत Sierra का Smart+ वेरिएंट इसकी लाइन-अप का बेस मॉडल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है। इसके बेस वेरिएंट में ही डीजल इंजन ऑफर किया जा रहा है। उसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये है। इस कीमत पर यह वेरिएंट उन खरीदारों को आकर्षित करता है, जो बजट में रहकर एक बड़ी और दमदार SUV लेना चाहते हैं। Tata Sierra Smart+ का डिजाइन डिजाइन के मामले में Smart+ वेरिएंट भी असली Sierra वाली पहचान बनाए रखता है। इसका बॉक्सी और अपराइट स्टांस 1991 की ओरिजिनल Sierra को ट्रिब्यूट देता है।

Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप LED DRLs और LED टर्न इंडिकेटर LED कनेक्टेड टेललाइट फ्रंट और रियर सिल्वर स्किड प्लेट फ्लश डोर हैंडल्स (वेलकम लाइट्स के साथ) ड्राइवर साइड कीलेस एंट्री ब्लैक रूफ 17-इंच स्टील व्हील्स हालांकि, इस वेरिएंट में फॉग लैंप, सनरूफ, रूफ रेल्स और अलॉय व्हील्स नहीं मिलते। ORVMs भी बॉडी कलर में नहीं हैं। इसके बावजूद, कुल मिलाकर यह SUV रोड पर प्रीमियम और मजबूत लुक देती है।

Tata Sierra Smart+ का इंटीरियर Smart+ वेरिएंट का केबिन लेआउट ऊपरी वेरिएंट्स जैसा ही है, जिससे यह सस्ता होने के बावजूद बेस मॉडल जैसा महसूस नहीं होता है। ड्यूल-टोन डैशबोर्ड चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ) टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट फैब्रिक डोर इंसर्ट्स फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट (स्टोरेज के साथ) रियर विंडो सनशेड मैनुअल AC और रियर AC वेंट फ्रंट केबिन लैम्प और सेकंड रो रीडिंग लैम्प हालांकि, इसमें आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। इसमें एक बेसिक म्यूजिक सिस्टम (बिना स्क्रीन वाला) आता है, जिसमें कोई टचस्क्रीन या वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं होती। साथ ही स्पीकर्स, लेदरेट सीट्स और प्रीमियम टच मटेरियल्स भी नहीं मिलते।

Tata Sierra Smart+ के फीचर्स फीचर्स के मामले में Smart+ वेरिएंट जरूरी जरूरतों को अच्छे से पूरा करता है। 4-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो होल्ड के साथ) 8-वे एक्सटेंडेबल सनवाइजर सेंट्रल लॉकिंग सभी पावर विंडोज मैनुअल डे/नाइट IRVM रियर पार्किंग सेंसर्स खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एक्सटेंडेबल सनवाइज़र जैसे फीचर्स इस सेगमेंट में बेस वेरिएंट से ही दिए गए हैं।