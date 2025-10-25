Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नई Tata Sierra नवंबर 2025 में हो सकती है लॉन्च. क्लासिक लुक के साथ मिलेंगे हाईटेक फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी प्रतीक्षित एसयूवी Tata Sierra को नवंबर 2025 में लॉन्च करेगी। 90 के दशक की आइकॉनिक एसयूवी का यह नया अवतार आधुनिक डिजाइन, दमदार इंजन और हाई-टेक फीचर्स से लैस होगा। इसमें ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Tata Sierra की नए अवतार में वापसी होगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी सबसे प्रतीक्षित एसयूवी Tata Sierra को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने पुष्टि की है कि नई सिएरा नवंबर 2025 में लॉन्च होगी। यह वही एसयूवी है जिसने 90 के दशक में अपने आइकॉनिक डिजाइन और अनोखी विंडो स्टाइल से भारतीय कार बाजार में अलग पहचान बनाई थी। अब, इसका नया अवतार न सिर्फ ज्यादा मॉडर्न और एडवांस होगा बल्कि इसमें मिलेगा दमदार इंजन और हाई-टेक फीचर्स का जबरदस्त पैकेज।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Sierra का डिजाइन

    • नई टाटा सिएरा अपने पुराने, बॉक्सी सिल्हूट को बरकरार रखती है लेकिन इसमें किए गए बदलाव इसे कहीं ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं। सामने की तरफ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, स्प्लिट एलईडी हेडलैंप और मस्कुलर बंपर SUV को एक दमदार लुक देते हैं। नीचे की तरफ लगा चंकी स्किड प्लेट इसे एक रग्ड SUV का फील देता है।
    • साइड प्रोफाइल में अल्पाइन विंडो डिजाइन को नए तरीके से पेश किया गया है। यह अब एक सिंगल ग्लास नहीं बल्कि चार दरवाजों वाला डिज़ाइन है, जिससे SUV ज्यादा प्रैक्टिकल बन गई है। इसमें फ्लश डोर हैंडल, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और बॉक्सी बॉडी लाइनें SUV को प्रीमियम अपील देती हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड स्लिम LED टेललैंप, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और बोल्ड SIERRA बैजिंग SUV की स्टाइल को पूरा करते हैं।

    Tata Sierra का इंटीरियर

    • इंटीरियर की बात करें तो नई सिएरा एक ट्रिपल स्क्रीन लेआउट के साथ आएगी। इसमें ड्राइवर डिस्प्ले के साथ-साथ बड़ा इंफोटेनमेंट और पैसेंजर स्क्रीन होगा। डैशबोर्ड पर इस्तेमाल किए गए प्रीमियम मटेरियल्स और चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो SUV के केबिन को और भी मॉडर्न बनाते हैं।
    • इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, JBL साउंड सिस्टम और एंबियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।
    • सुरक्षा के लिए SUV में मिलेंगे मल्टीपल एयरबैग्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, और लेवल-2 ADAS सिस्टम, जो ड्राइविंग को और ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बनाएगा।

    Tata Sierra का इंजन

    इंजन पावर टॉर्क ट्रांसमिशन
    1.5L टर्बो पेट्रोल 170 PS 280 Nm 6MT / 7DCT
    1.5L डीजल 118 PS 260 Nm 6MT / 7DCT

    टाटा सिएरा को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। दोनों इंजन के साथ मैनुअल (MT) और डुअल क्लच ऑटोमैटिक (DCT) ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा।

    कितनी हो सकती है कीमत?

    नई टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Honda Elevate, और Volkswagen Taigun जैसी SUVs से होगा।

     