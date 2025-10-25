नई Tata Sierra नवंबर 2025 में हो सकती है लॉन्च. क्लासिक लुक के साथ मिलेंगे हाईटेक फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी सबसे प्रतीक्षित एसयूवी Tata Sierra को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने पुष्टि की है कि नई सिएरा नवंबर 2025 में लॉन्च होगी। यह वही एसयूवी है जिसने 90 के दशक में अपने आइकॉनिक डिजाइन और अनोखी विंडो स्टाइल से भारतीय कार बाजार में अलग पहचान बनाई थी। अब, इसका नया अवतार न सिर्फ ज्यादा मॉडर्न और एडवांस होगा बल्कि इसमें मिलेगा दमदार इंजन और हाई-टेक फीचर्स का जबरदस्त पैकेज।