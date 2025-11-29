Tata Sierra का EV वर्जन 2026 में होगा लॉन्च, क्या-क्या मिलेगा खास और कैसे होंगे फीचर्स?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी में है। हाल ही में Tata Sierra को लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसके पेट्रोल-डीजल के FWD वर्जन को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है। कंपनी EV सेगमेंट में इससे भी बड़ा कदम उठाने जा रही है। Tata Sierra EV को 2026 में RWD और AWD दोनों ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं कि टाटा सिएरा के इलेक्ट्रिक वर्जन में क्या कुछ खास मिलेगा?

Tata Sierra EV का प्लेटफॉर्म Sierra EV को Tata के नए acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। यही प्लेटफॉर्म फ्लैगशिप Harrier EV में भी दिया गया है। यह प्लेटफॉर्म मल्टी-लेयर स्केटबोर्ड डिजाइन पर आधारित है। इससे बेहतर रेंज और तेज चार्जिंग मिलती है। इससे RWD और AWD दोनों सेटअप को सपोर्ट मिलता है। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के फीचर्स का अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता है। Harrier EV की तरह Sierra EV भी लॉन्च के समय दोनों ड्राइव विकल्प लेकर आएगी।

Sierra EV कहां बनेगी? कंपनी Sierra EV और ICE मॉडल दोनों को सानंद प्रोडक्शन फैसिलिटी से तैयार करेगी। यह वही प्लांट है जिसे Tata Motors ने जनवरी 2023 में Ford India से अधिग्रहित किया था। इसकी प्लांट की मौजूदा क्षमता 3 लाख यूनिट/वर्ष है और स्केलेबल क्षमता 4.2 लाख यूनिट/वर्ष है। कंपनी Sierra ICE और EV को एक साथ बनाने के लिए उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है।

Tata Sierra EV का बैटरी पैक और रेंज हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पावरट्रेन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसके बैटरी विकल्प कई हद तक Curvv EV और Harrier EV से मिलते-जुलते हो सकते हैं। इसमें 55kWh बैटरी दी जा सकती है, जो फ्रंट-एक्सल मोटर के साथ 167hp की पावर जनरेट करेगा। इसके साथ ही 65kWh बैटरी पैक मिल सकता है, जो रियर-एक्सल मोटर के साथ 238hp की पावर जनरेट करेगा। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि Sierra EV में RWD और AWD के लिए अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शंस मिल सकते हैं।