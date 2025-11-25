Tata Sierra Crash Test: टाटा ने किया नई सिएरा का कार-टू-कार क्रैश टेस्ट, वीडियो देख उड़ जाएगा होश

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने अपनी नई Tata Sierra को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह अपने डिजाइन और फीचर्स के साथ ही अपने क्रैश टेस्ट की वजह से तेजी से पॉपुलर हो रही है। कंपनी ने इसके लॉन्च इवेंट में पहली बार एक कार-टू कार क्रैश टेस्ट वीडियो दिखाया। यह भारत में किसी कार निर्माता के जरिए दिखाया गया पहला कार-टू-कार इंटरनल क्रैश टेस्ट है। Tata Motors के अनुसार, यह तरीका पारंपरिक स्थिर बैरियर पर होने वाले क्रैश टेस्ट की तुलना में अधिक वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाता है, क्योंकि ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं दो चलती गाड़ियों के बीच ही होती हैं।