    Tata Sierra Crash Test: टाटा ने किया नई सिएरा का कार-टू-कार क्रैश टेस्ट, वीडियो देख उड़ जाएगा होश

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    Tata Sierra का कार-टू-कार क्रैश टेस्ट हुआ।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने अपनी नई Tata Sierra को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह अपने डिजाइन और फीचर्स के साथ ही अपने क्रैश टेस्ट की वजह से तेजी से पॉपुलर हो रही है। कंपनी ने इसके लॉन्च इवेंट में पहली बार एक कार-टू कार क्रैश टेस्ट वीडियो दिखाया। यह भारत में किसी कार निर्माता के जरिए दिखाया गया पहला कार-टू-कार इंटरनल क्रैश टेस्ट है। Tata Motors के अनुसार, यह तरीका पारंपरिक स्थिर बैरियर पर होने वाले क्रैश टेस्ट की तुलना में अधिक वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाता है, क्योंकि ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं दो चलती गाड़ियों के बीच ही होती हैं।

    Tata Sierra कार-टू-कार क्रैश टेस्ट

    • अब तक भारत या ग्लोबल NCAP में होने वाले ज्यादातर क्रैश टेस्ट इम्मूवेबल बैरियर यानी स्थिर दीवार की टक्कर से होते थे। Tata ने दो नई Sierras के बीच कंट्रोल हेड-ऑन टक्कर कराकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। टेस्ट के दौरान दो Sierra SUVs आमने-सामने टकराईं और परिणाम काफी प्रभावशाली रहे। Tata Motors ने क्रैश के बाद कई पॉइंट शेयर किए है।

    • कार-टू-कार क्रैश टेस्ट में टाटा सिएरा ने टक्कर के बावजूद केबिन ने अपना आकार बनाए रखा। क्रैश के बाद दरवाजे आसानी से खुल गए। इसमें फ्यूल सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित रहा। क्रैश टेस्ट सीट बेल्ट्स सही तरह से होल्ड और रिलीज हुई और गाड़ी की बॉडी संरचना मजबूत बनी रही।

    • टक्कर के बाद देखा गया कि फ्रंट-इम्पैक्ट जोन प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन झटका A-पिलर तक नहीं पहुंचा। इससे Sierra की फ्रंट स्ट्रक्चर एनर्जी को प्रभावी ढंग से एब्जॉर्ब कर रही है।
    Tata Sierra के सेफ्टी फीचर्स

    टाटा मोटर्स ने अपनी नई Tata Sierra में कंपनी ने सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, 6 एयरबैग, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), TCS (ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम), मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, एडवांस्ड एक्टिव सेफ्टी, 20+ Level 2 ADAS फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। क्रैश टेस्ट की झलक से साफ है कि Tata Sierra वास्तविक परिस्थितियों में भी मजबूत प्रदर्शन करने में सक्षम है।

