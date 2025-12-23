Tata Nexon EV बनी देश की पहली इलेक्ट्रिक कार, जिसने किया 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स के लिए यह एक बड़ी और गर्व की उपलब्धि है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Tata Nexon EV का प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर चुका है। यानी आज सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा Nexon EV दौड़ रही हैं। यह उपलब्धि उस बड़े आंकड़े का भी हिस्सा है, जिसमें टाटा मोटर्स ने भारत में कुल 2.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी बन गई है।