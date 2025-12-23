Tata Nexon EV बनी देश की पहली इलेक्ट्रिक कार, जिसने किया 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स के लिए यह एक बड़ी और गर्व की उपलब्धि है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Tata Nexon EV का प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर चुका है। यानी आज सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा Nexon EV दौड़ रही हैं। यह उपलब्धि उस बड़े आंकड़े का भी हिस्सा है, जिसमें टाटा मोटर्स ने भारत में कुल 2.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी बन गई है।
Tata Nexon EV का अब तक का सफर
- 2020 में लॉन्च हुई Tata Nexon EV को भारत की पहली ऐसी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUV माना जाता है, जिसने EV को आम लोगों तक पहुंचाया। शुरुआत में यह सिर्फ 30.2kWh बैटरी पैक के साथ आती थी, जो 312 किमी की क्लेम्ड रेंज देती थी। किफायती कीमत, कॉम्पैक्ट साइज और फीचर-लोडेड पैकेज के चलते Nexon EV तेजी से पॉपुलर हुई।
- 2022 में Tata Nexon EV Max लॉन्च की गई, जिसमें बड़ा 40.5kWh बैटरी पैक दिया गया। इसकी क्लेम्ड रेंज उस समय के हिसाब से काफी शानदार 453 किमी थी। इसके साथ कुछ प्रीमियम फीचर्स भी जोड़े गए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (Auto Hold के साथ) और बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन (बाद में जोड़ा गया) को शामिल किया गया है।
- 2023 में Nexon EV को पहला फेसलिफ्ट मिला, जिसमें इसे ICE Nexon से बिल्कुल अलग पहचान दी गई। नया फ्रंट डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम फील और समय के साथ ADAS और पैनोरमिक सनरूफ जैसे बड़े अपडेट्स इसे सेगमेंट में और मजबूत बनाते चले गए। यही वजह है कि Nexon EV आज भी अपनी कैटेगरी की सबसे पॉपुलर EVs में गिनी जाती है।
Tata Nexon EV का डिजाइन
टाटा मोटर्स की EV रेंज में Nexon EV, Punch EV और Curvv EV के बीच पोजिशन करती है।
- कनेक्टेड LED DRL
- ब्लैंक्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल
- LED हेडलैंप
- एयरोडायनामिक व्हील कवर्स
- सिल्वर रूफ रेल्स
- मोटा व्हील आर्च क्लैडिंग
- कनेक्टेड LED टेललैंप
- हिडन रियर वाइपर और वर्टिकल रिफ्लेक्टर
Tata Nexon EV का इंटीरियर और फीचर्स
Nexon EV में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें दिए गए कई फीचर्स सेगमेंट में पहली बार मिले थे।
- पैनोरमिक सनरूफ
- 12.3-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto / Apple CarPlay)
- 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग
- वायरलेस चार्जर
- 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम (सबवूफर के साथ)
सेफ्टी फीचर्स
- 5-स्टार BNCAP रेटिंग
- लेवल-2 ADAS
- 6 एयरबैग
- इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB)
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- 360-डिग्री कैमरा
- फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर
Tata Nexon EV के बैटरी ऑप्शन और स्पेसिफिकेशन
|स्पेसिफिकेशन
|Nexon EV 45
|Nexon EV Medium Range
|बैटरी साइज
|45kWh
|30kWh
|क्लेम्ड रेंज (MIDC)
|489 किमी
|275 किमी
|पावर
|144 PS
|129 PS
|टॉर्क
|215 Nm
|215 Nm
कीमत और मुकाबला
Tata Nexon EV की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से 17.49 लाख रुपये के बीच है। इसका मुकाबला मुख्य रूप से Mahindra XUV400 और MG Windsor EV से होता है।
