Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Nexon पहले से ज्यादा हुई सस्ती, किस वेरिएंट को खरीदने में कितना होगा फायदा?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:38 PM (IST)

    Tata Nexon की कीमतों में GST दरें बदलने के बाद भारी कटौती हुई है। डीजल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है जिससे यह और भी किफायती हो गई है। पेट्रोल सीएनजी और डीजल तीनों वेरिएंट्स में कीमतें कम हुई हैं। टॉप वेरिएंट्स पर 1.55 लाख रुपये तक की बचत हो रही है। यह Mahindra XUV 3XO और Maruti Brezza जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नई GST दर लागू होने के बाद Tata Nexon की नई कीमतों की लिस्ट।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक Tata Nexon अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। नया GST दर लागू होने के बाद इसकी कीमतों में भारी कटौती हुई है, जिससे ग्राहकों को लाखों रुपये तक का फायदा मिल रहा है। खास बात यह है कि इसके डीजल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा छूट दी गई है। आइए वेरिएंट-वाइज नई कीमतों और मिलने वाले फायदे के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Nexon नई कीमतें

    1. पेट्रोल वेरिएंट

    1. पेट्रोल वेरिएंट मैनुअल

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    बचत

    Smart

    ₹ 8 लाख

    ₹ 7.32 लाख

    ₹ 68,000

    Smart Plus

    ₹ 8.90 लाख

    ₹ 8 लाख

    ₹ 90,000

    Smart Plus S

    ₹ 9.20 लाख

    ₹ 8.30 लाख

    ₹ 90,000

    Pure Plus

    ₹ 9.70 लाख

    ₹ 8.87 लाख

    ₹ 83,000

    Pure Plus S

    ₹ 10 लाख

    ₹ 9.15 लाख

    ₹ 85,000

    Creative

    ₹ 11 लाख

    ₹ 10 लाख

    ₹ 1 लाख

    Creative Plus S

    ₹ 11.30 लाख

    ₹ 10.34 लाख

    ₹ 96,000

    Creative Plus S Dark

    ₹ 11.70 लाख

    ₹ 10.70 लाख

    ₹ 1 लाख

    Creative Plus PS Dual-tone

    ₹ 12.30 लाख

    ₹ 11.25 लाख

    ₹ 1.05 लाख

    Creative Plus PS Dark

    ₹ 12.70 लाख

    ₹ 11.62 लाख

    ₹ 1.08 लाख

    Fearless Plus PS Dual-tone

    ₹ 13.30 लाख

    ₹ 12.17 लाख

    ₹ 1.13 लाख

    Fearless Plus PS Dark

    ₹ 13.50 लाख

    ₹ 12.35 लाख

    ₹ 1.15 लाख

    2. पेट्रोल वेरिएंट ऑटोमेटिक

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    बचत

    Smart Plus AMT

    ₹ 9.60 लाख

    ₹ 8.78 लाख

    ₹ 82,000

    Pure Plus AMT

    ₹ 10.40 लाख

    ₹ 9.51 लाख

    ₹ 89,000

    Pure Plus S AMT

    ₹ 10.70 लाख

    ₹ 9.79 लाख

    ₹ 91,000

    Creative AMT

    ₹ 11.70 लाख

    ₹ 10.70 लाख

    ₹ 1 लाख

    Creative Plus S AMT

    ₹ 12 लाख

    ₹ 10.98 लाख

    ₹ 1.02 लाख

    Creative DCT

    ₹ 12.20 लाख

    ₹ 11.16 लाख

    ₹ 1.04 लाख

    Creative Plus S AMT Dark

    ₹ 12.40 लाख

    ₹ 11.34 लाख

    ₹ 1.06 लाख

    Creative Plus PS Dual-tone DCT

    ₹ 13.50 लाख

    ₹ 12.35 लाख

    ₹ 1.15 लाख

    Creative Plus PS Dark DCT

    ₹ 13.90 लाख

    ₹ 12.72 लाख

    ₹ 1.18 लाख

    Fearless Plus PS Dual-tone DCT

    ₹ 14.50 लाख

    ₹ 13.26 लाख

    ₹ 1.24 लाख

    Fearless Plus PS Dark DCT

    ₹ 14.70 लाख

    ₹ 13.45 लाख

    ₹ 1.25 लाख

    टाटा नेक्सॉन के Creative Plus और Fearless Plus पेट्रोल वेरिएंट्स (मैनुअल और ऑटोमैटिक) की कीमतों में 1 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है। सबसे ज्यादा 1.25 लाख रुपये का फायदा टॉप वेरिएंट Fearless Plus PS Dark DCT पेट्रोल पर मिल रहा है। इसके अलावा एंट्री-लेवल Smart पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 68,000 रुपये सस्ता हो गया है। बाकी सभी पेट्रोल ट्रिम्स पर 80,000 रुपये से ज्यादा की कमी की गई है।

    2. CNG वेरिएंट

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    बचत

    Smart CNG

    ₹ 9 लाख

    ₹ 8.23 लाख

    ₹ 77,000

    Smart Plus CNG

    ₹ 10 लाख

    ₹ 9.15 लाख

    ₹ 85,100

    Smart Plus S CNG

    ₹ 10.30 लाख

    ₹ 9.42 लाख

    ₹ 88,000

    Pure Plus CNG

    ₹ 10.70 लाख

    ₹ 9.79 लाख

    ₹ 91,100

    Pure Plus S CNG

    ₹ 11 लाख

    ₹ 10 लाख

    ₹ 1 लाख

    Creative CNG

    ₹ 12 लाख

    ₹ 10.98 लाख

    ₹ 1.02 लाख

    Creative Plus S CNG

    ₹ 12.30 लाख

    ₹ 11.25 लाख

    ₹ 1.05 लाख

    Creative Plus S Dark CNG

    ₹ 12.70 लाख

    ₹ 11.62 लाख

    ₹ 1.08 लाख

    Creative Plus PS Dual-tone CNG

    ₹ 13.30 लाख

    ₹ 12.17 लाख

    ₹ 1.13 लाख

    Creative Plus PS Dark CNG

    ₹ 13.70 लाख

    ₹ 12.53 लाख

    ₹ 1.17 लाख

    Fearless Plus PS Dual-tone CNG

    ₹ 14.30 लाख

    ₹ 13.08 लाख

    ₹ 1.22 लाख

    Fearless Plus PS Dark CNG

    ₹ 14.50 लाख

    ₹ 13.26 लाख

    ₹ 1.24 लाख

    CNG मॉडल्स में भी ग्राहकों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। Tata Nexon के Creative और Fearless CNG वेरिएंट्स में कीमतों में 1 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है। इसके टॉप वेरिएंट Fearless Plus PS Dark CNG पर 1.24 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है। बेस-स्पेक Smart CNG 77,000 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि मिड-स्पेक Pure Plus और Pure Plus S CNG वेरिएंट्स पर 91,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है।

    3. डीजल वेरिएंट

    1. डीजल वेरिएंट मैनुअल

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    बचत

    Smart Plus

    ₹ 10 लाख

    ₹ 9.01 लाख

    ₹ 99,000

    Smart Plus S

    ₹ 10.30 लाख

    ₹ 9.28 लाख

    ₹ 1.02 लाख

    Pure Plus

    ₹ 11 लाख

    ₹ 9.91 लाख

    ₹ 1.09 लाख

    Pure Plus S

    ₹ 11.30 लाख

    ₹ 10.18 लाख

    ₹ 1.12 लाख

    Creative

    ₹ 12.40 लाख

    ₹ 11.17 लाख

    ₹ 1.23 लाख

    Creative Plus S

    ₹ 12.70 लाख

    ₹ 11.44 लाख

    ₹ 1.26 लाख

    Creative Plus S Dark

    ₹ 13.10 लाख

    ₹ 11.80 लाख

    ₹ 1.30 लाख

    Creative Plus PS Dua-tone

    ₹ 13.70 लाख

    ₹ 12.34 लाख

    ₹ 1.36 लाख

    Creative Plus PS Dark

    ₹ 14.10 लाख

    ₹ 12.70 लाख

    ₹ 1.40 लाख

    Fearless Plus PS Dual-tone

    ₹ 14.70 लाख

    ₹ 13.24 लाख

    ₹ 1.46 लाख

    Fearless Plus PS Dark

    ₹ 14.90 लाख

    ₹ 13.42 लाख

    ₹ 1.48 लाख

    2. डीजल वेरिएंट ऑटोमेटिक

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत

    नई कीमत

    बचत

    Pure Plus AMT

    ₹ 11.70 लाख

    ₹ 10.54 लाख

    ₹ 1.16 लाख

    Creative AMT

    ₹ 13.10 लाख

    ₹ 11.80 लाख

    ₹ 1.30 लाख

    Creative Plus AMT

    ₹ 13.40 लाख

    ₹ 12.07 लाख

    ₹ 1.33 लाख

    Creative Plus AMT Dark

    ₹ 13.80 लाख

    ₹ 12.43 लाख 

    ₹ 1.37 लाख

    Creative Plus PS AMT Dual-tone

    ₹ 14.40 लाख

    ₹ 12.97 लाख

    ₹ 1.43 लाख

    Creative Plus PS AMT Dark

    ₹ 14.80 लाख

    ₹ 13.33 लाख

    ₹ 1.47 लाख

    Fearless Plus PS AMT Dual-tone

    ₹ 15.40 लाख

    ₹ 13.87 लाख

    ₹ 1.53 लाख

    Fearless Plus PS AMT Dark

    ₹ 15.60 लाख

    ₹ 14.05 लाख

    ₹ 1.55 लाख

    डीजल वेरिएंट्स में सबसे बड़ी कटौती देखने को मिल रही है। Tata Nexon के टॉप-स्पेक Fearless Plus PS AMT Dark डीजल पर 1.55 लाख रुपये तक की भारी बचत हो रही है। साथ ही एंट्री-लेवल Smart Plus डीजल वेरिएंट भी 99,000 रुपये सस्ता हो गया है। बाकी सभी डीजल वेरिएंट्स पर भी 1 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है।

    Tata Nexon का मुकाबला

    भारतीय बाजार में Tata Nexon का मुकाबला Mahindra XUV 3XO, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet, Skoda Kylaq, Nissan Magnite और Renault Kiger से देखने के लिए मिलता है।

    डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान दें कि सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली हैं। सटीक आंकड़ों के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें क्योंकि यह राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकता है।