17 जुलाई से Tata Motors की पैसेंजर गाड़ियों की बढ़ेगी कीमतें, जानें कितनी होगा बढ़ोतरी

इस वजह से टाटा मोटर्स ने लिया ये बड़ा निर्णय

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप टाटा की नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अभी सही समय है। आप 17 जुलाई से पहले अपने सपनों की कार को सही कीमत पर खरीद सकते हैं। क्योंकि, 17 जुलाई से कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल(ईवी सहित) के सभी मॉडलों और वेरिएंट की कीमतों में औसतन 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी। इस वजह से टाटा मोटर्स ने लिया ये बड़ा निर्णय कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण भी बताया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कीमत में वृद्धि वाहन बनाने में लगने वाली लागत में बढ़ोतरी के चलते की है। पंच, नेक्सॉन और हैरियर सहित कई यात्री वाहन बेचने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने अनुसार, 16 जुलाई तक जिन्होंने बुकिंग करवाई है उन्हें पुरानी कीमतों में ही गाड़ियां मिलेंगे। ऐसे में अगर आपका भी नई गाड़ी खरीदने का प्लान है तो आप टाटा मोटर्स की गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। TATA MOTORS SALES टाटा मोटर्स लगातार अपनी बिक्री वृद्धि से प्रभावित कर रही है, क्योंकि इसने साल-दर-साल 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने जून 2023 में 47,235 यूनिट्स बेचीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 45,197 यूनिट्स था। कंपनी ने पिछले महीने 7,025 यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं, जबकि जून 2022 में यह आंकड़ा 3,608 यूनिट था। टाटा मोटर्स ईवी टाटा की इस समय भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक कारें बिक्री पर मौजूद हैं। 17 जुलाई से टाटा मोटर्स अपनी ईवी पोर्टफोलियो की कीमतों में भी वृद्धि करने के लिए तैयार है। Tata Altroz iCNG की बुकिंग हुई चालू अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो मात्र 21 हजार रुपये में बुक करा सकते हैं। वहीं Tata Altroz CNG चार वेरिएंट्स - XE, XM+, XZ और XZ+ में आएगी। टाटा मोटर्स ने भारत में पहली बार नई ट्विन-सिलेंडर सीएनजी तकनीक पेश की है।

