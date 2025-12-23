2026 में Tata लॉन्च करेगी तीन नई इलेक्ट्रिक कारें, एक में तो मिलेंगे Rolls-Royce जैसे फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में नई SUV Tata Sierra को लॉन्च किया है। अब कंपनी ने साल 2030 तक अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी साल 2026 में ata Sierra EV, अपडेटेड Tata Punch EV और प्रीमियम Tata Avinya को लॉन्च करेगी। आइए विस्तार में जानते हैं कि Tata की आने वाली इलेक्ट्रिक कारों में क्या खास होगा?

Tata की आने वाली इलेक्ट्रिक कार

1. Tata Sierra EV

कंपनी पहले इसके प्रोडक्शन-रेड वर्जन को टीज कर चुकी है। इसका डिजाइन इसके ICE वर्जन से काफी मिलता-जुलता हुआ है। दोनों के फ्रंट में केवल फर्क है। इसमें आगे की तरफ बॉडी-कलर्ड क्लोज्ड फ्रंट फेशिया दिया गया है, जहां आमतौर पर ग्रिल होती है। यह SUV Tata के Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो Harrier EV में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है कि Sierra EV में दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे और इसकी क्लेम्ड रेंज करीब 500 किमी तक हो सकती है। खास बात यह है कि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी मिल सकता है। कीमत की बात करें तो Tata Sierra EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 15 लाख रुपये हो सकती है।

2. Tata Punch EV

Tata Punch EV को 2026 में मॉडल-ईयर अपडेट मिलने वाला है। इस अपडेट का मकसद इसकी अपील को और बेहतर बनाना होगा। उम्मीद है कि इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे और साथ ही नए एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं। Punch ICE फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल में देखे गए बदलावों के आधार पर, Punch EV में भी पतले बेजल वाला नया फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है। इसके अलावा, ऑडियो सिस्टम को भी अपडेट किया जा सकता है। पावरट्रेन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन बेहतर क्लेम्ड रेंज के लिए छोटे-मोटे सुधार किए जा सकते हैं।

3. Tata Avinya

यह कंपनी की लग्जरी EV सब-ब्रांड होगी। इसे टाटा की इलेक्ट्रिक लाइनअप में सबसे ऊपर रखा जाएगा। कंपनी इसकी झलक Auto Expo 2025 में दिखा चुकी है। इसे फ्यूचरिस्टिक SUV-कूपे डिजाइन में लेकर आया जाएगा। इसमें T-शेप LED DRLs, क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, वर्टिकल हेडलैंप्स और सिल्वर स्किड प्लेट जैसे एलिमेंट्स इसे बाकी EVs से अलग बनाते हैं। केबिन की बात करें तो Avinya का इंटीरियर काफी मिनिमलिस्ट रखा गया है, जिसमें ड्यूल-टोन थीम, टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और इंटीग्रेटेड डिजिटल डिस्प्ले लेआउट देखने को मिलता है। Avinya X से पहले Tata ने 2022 में Avinya कॉन्सेप्ट भी दिखाया था, जो एक क्रॉसओवर थी और जिसमें Rolls-Royce की तरह सुसाइड डोर्स जैसे यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए थे।

इलेक्ट्रिका कारों के लेकर Tata का प्लान

इन तीन मॉडल्स के अलावा, Tata Motors ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में तीन और नए नाम जोड़ने की भी पुष्टि की है। कंपनी के मुताबिक, वह अब तक भारतीय बाजार में 2.5 लाख से ज्यादा EVs बेच चुकी है, जिसमें Nexon EV का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। Tata Motors शुरू से ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाती रही है, और आने वाले सालों में ये नए मॉडल्स उसकी इस पकड़ को और मजबूत करेंगे।