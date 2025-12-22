Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वेरिएंट हुए पेश, नए इंजन के साथ मिले कई नए बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर SUVs Tata Harrier और Tata Safari के 2025 पेट्रोल वेरिएंट्स से पर्दा उठा दिया है। अब तक सिर्फ डीजल इंजन में मिलने वाली ये दोनों SUVs, पहली बार टाटा के नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश की गई हैं। इसके साथ ही लाइन-अप में दो नए वेरिएंट को भी शामिल किया गया है। यह वेरिएंट Harrier के लिए Fearless Ultra और Safari के लिए Accomplished Ultra है। इन दोनों नए वैरिएंट्स में एक-एक खास Red Dark Edition भी दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या हैं नए अपडेट? डिजाइन के मामले में Harrier और Safari का ओवरऑल लुक पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन नए रंग इन्हें थोड़ा फ्रेश फील देते हैं। Tata Harrier को नया Nitro Crimson रेड शेड मिला है। Tata Safari को Carnelian Red कलर दिया गया है।

केबिन की बात करें तो बदलाव ज्यादा साफ नजर आते हैं। Harrier में अब Oyster White और Titan Brown थीम के साथ ड्यूल-टोन Titan वुड डैशबोर्ड मिलता है। वहीं Safari को खास रेड-थीम्ड इंटीरियर, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और स्टील-ब्लैक फिनिश डैशबोर्ड के साथ पेश किया गया है। नया टर्बो-पेट्रोल इंजन इन दोनों SUVs की सबसे बड़ी अपडेट है इनका नया इंजन। Harrier और Safari में अब वही 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो Sierra में पहली बार देखने को मिला था, लेकिन यहां इसे थोड़ा अलग ट्यून किया गया है।

विवरण 1.5-लीटर T-GDI टर्बो पेट्रोल इंजन 2.0-लीटर डीज़ल इंजन इंजन 1.5-लीटर T-GDI (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 2.0-लीटर डीज़ल ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक* 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक पावर 170 PS 170 PS टॉर्क 280 Nm 350 Nm ध्यान देने वाली बात यह है कि Harrier और Safari में यह पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी मिलता है, जबकि Sierra में इसे सिर्फ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही पेश किया गया था।