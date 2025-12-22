Language
    Tata Harrier और Safari के पेट्रोल वेरिएंट हुए पेश, नए इंजन के साथ मिले कई नए बेहतरीन फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    टाटा मोटर्स ने Harrier और Safari के 2025 पेट्रोल वेरिएंट्स पेश किए हैं। पहली बार, ये SUVs नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध हैं। लाइन-अप में Fearles ...और पढ़ें

    Harrier और Safari में नया टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर SUVs Tata Harrier और Tata Safari के 2025 पेट्रोल वेरिएंट्स से पर्दा उठा दिया है। अब तक सिर्फ डीजल इंजन में मिलने वाली ये दोनों SUVs, पहली बार टाटा के नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश की गई हैं। इसके साथ ही लाइन-अप में दो नए वेरिएंट को भी शामिल किया गया है। यह वेरिएंट Harrier के लिए Fearless Ultra और Safari के लिए Accomplished Ultra है। इन दोनों नए वैरिएंट्स में एक-एक खास Red Dark Edition भी दिया गया है।

    क्या हैं नए अपडेट?

    • डिजाइन के मामले में Harrier और Safari का ओवरऑल लुक पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन नए रंग इन्हें थोड़ा फ्रेश फील देते हैं। Tata Harrier को नया Nitro Crimson रेड शेड मिला है। Tata Safari को Carnelian Red कलर दिया गया है।
    • केबिन की बात करें तो बदलाव ज्यादा साफ नजर आते हैं। Harrier में अब Oyster White और Titan Brown थीम के साथ ड्यूल-टोन Titan वुड डैशबोर्ड मिलता है। वहीं Safari को खास रेड-थीम्ड इंटीरियर, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और स्टील-ब्लैक फिनिश डैशबोर्ड के साथ पेश किया गया है।
    नया टर्बो-पेट्रोल इंजन

    इन दोनों SUVs की सबसे बड़ी अपडेट है इनका नया इंजन। Harrier और Safari में अब वही 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो Sierra में पहली बार देखने को मिला था, लेकिन यहां इसे थोड़ा अलग ट्यून किया गया है।

    विवरण 1.5-लीटर T-GDI टर्बो पेट्रोल इंजन 2.0-लीटर डीज़ल इंजन
    इंजन 1.5-लीटर T-GDI (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 2.0-लीटर डीज़ल
    ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक* 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक
    पावर 170 PS 170 PS
    टॉर्क 280 Nm 350 Nm

    ध्यान देने वाली बात यह है कि Harrier और Safari में यह पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी मिलता है, जबकि Sierra में इसे सिर्फ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही पेश किया गया था।

    Tata Harrier और Safari के वेरिएंट

    Tata Harrier के वेरिएंट

    Tata Harrier पेट्रोल वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल पेट्रोल ऑटोमैटिक
    Smart उपलब्ध उपलब्ध नहीं
    Pure X उपलब्ध उपलब्ध
    Pure X Dark उपलब्ध उपलब्ध
    Adventure X उपलब्ध उपलब्ध
    Adventure X Dark उपलब्ध उपलब्ध
    Fearless X उपलब्ध उपलब्ध
    Fearless X Dark उपलब्ध उपलब्ध
    Fearless X Plus Stealth उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
    Fearless Ultra (नया) उपलब्ध उपलब्ध
    Fearless Ultra Red Dark (नया) उपलब्ध उपलब्ध

    Safari के वेरिएंट

    Tata Safari पेट्रोल वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल पेट्रोल ऑटोमैटिक
    Smart उपलब्ध उपलब्ध नहीं
    Pure X उपलब्ध उपलब्ध
    Pure X Dark उपलब्ध उपलब्ध
    Adventure X Plus उपलब्ध उपलब्ध
    Adventure X Plus Dark उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished X उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished X Plus उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished X Plus (6-सीटर) उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished X Plus Dark उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished X Plus Dark (6-सीटर) उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished X Plus Stealth उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
    Accomplished X Plus Stealth (6-सीटर) उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
    Accomplished Ultra (नया) उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished Ultra (6-सीटर, नया) उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished Ultra Red Dark (नया) उपलब्ध उपलब्ध
    Accomplished Ultra Red Dark (6-सीटर, नया) उपलब्ध उपलब्ध

    Harrier और Safari के नए फीचर्स

    • फीचर्स के मामले में भी Harrier और Safari को कुछ नए अपडेट्स मिले हैं, जो इन्हें और प्रीमियम बनाते हैं। इसमें नए और खास फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 14.5-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम (OLED डिस्प्ले), 10-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम के साथ Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है। इसमें स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, फ्रंट और रियर कैमरों के लिए एक्सटर्नल वॉशर दिया गया है।
    • इसके अलावा पहले से मौजूद फीचर्स भी जारी हैं। जिसमें 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक AC, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और पावर्ड टेलगेट शामिल है।

    सेफ्टी में क्या नया?

    सेफ्टी पैकेज में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि अब इसमें IRVM में इंटीग्रेटेड डैशकैम जोड़ा गया है। बाकी सेफ्टी फीचर्स में
    6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), लेवल-2 ADAS शामिल है।