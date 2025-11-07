Tata की इस इलेक्ट्रिक SUV की बढ़ी इतनी ज्यादा डिमांड, वेटिंग पीरियड पहुंच गया 10 हफ्ता, कई खास फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय कार निर्माता टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV Tata Harrier EV की मांग काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में लॉन्च होने के बाद से ही इसने बाजार में अच्छी खासी पकड़ बना ली है। जून 2025 में लॉन्च होने के बाद से ही इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी बढ़ती डिमांड की वजह से इसके कुछ वेरिएंट की वीटिंग पीरियड 8 से 10 हफ्तों तक बढ़ गए हैं।

Tata Harrier EV की बढ़ती डिमांड Tata Harrier EV वेरिएंट वेटिंग पीरियड (हफ्ते) Fearless+ 65 8-10 Fearless+ 65 ACFC 8-10 Fearless+ 75 8-10 Fearless+ 75 ACFC 8-10 Empowered 75 ACFC 8-10 Empowered Stealth Edition 75 ACFC 8-10 Empowered 75 AWD 8-10 Empowered Stealth Edition 75 AWD ACFC 8-10 टाटा हरियर EV की वेटिंग पीरियड अब इतना बढ़ चुका है कि कुछ हाई वेरिएंट के लिए ग्राहक को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। खासकर हरियर EV के मिड-स्पेक Fearless+ और टॉप-स्पेक Empowered वेरिएंट के लिए डिमांड काफी बढ़ी है। इन दोनों वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड 8 से 10 हफ्ते तक जा पहुंची है, चाहे आपने AC फास्ट चार्जर (ACFC) लिया हो या नहीं।

Harrier EV Stealth Edition की डिमांड हरियर EV Stealth Edition का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जो एंपावर वेरिएंट में Rs 75,000 के प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह विशेष पैकेज भी समान वेटिंग पीरियड का सामना कर रहा है, जो इसके आकर्षक डिज़ाइन और एक्सक्लूसिव लुक्स के कारण ग्राहकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।