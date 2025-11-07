Tata की इस इलेक्ट्रिक SUV की बढ़ी इतनी ज्यादा डिमांड, वेटिंग पीरियड पहुंच गया 10 हफ्ता, कई खास फीचर्स से है लैस
Tata Harrier EV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिससे कुछ वेरिएंट्स का वेटिंग पीरियड 10 हफ्तों तक पहुंच गया है। Fearless+ और Empowered वेरिएंट्स की मांग सबसे ज्यादा है। स्टील्थ एडिशन को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 65kWh और 75kWh बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिसकी रेंज 627km तक है। भारत में इसकी कीमत 21.49 लाख रुपये से शुरू होती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कार निर्माता टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV Tata Harrier EV की मांग काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में लॉन्च होने के बाद से ही इसने बाजार में अच्छी खासी पकड़ बना ली है। जून 2025 में लॉन्च होने के बाद से ही इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी बढ़ती डिमांड की वजह से इसके कुछ वेरिएंट की वीटिंग पीरियड 8 से 10 हफ्तों तक बढ़ गए हैं।
Tata Harrier EV की बढ़ती डिमांड
|Tata Harrier EV वेरिएंट
|वेटिंग पीरियड (हफ्ते)
|Fearless+ 65
|8-10
|Fearless+ 65 ACFC
|8-10
|Fearless+ 75
|8-10
|Fearless+ 75 ACFC
|8-10
|Empowered 75 ACFC
|8-10
|Empowered Stealth Edition 75 ACFC
|8-10
|Empowered 75 AWD
|8-10
|Empowered Stealth Edition 75 AWD ACFC
|8-10
टाटा हरियर EV की वेटिंग पीरियड अब इतना बढ़ चुका है कि कुछ हाई वेरिएंट के लिए ग्राहक को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। खासकर हरियर EV के मिड-स्पेक Fearless+ और टॉप-स्पेक Empowered वेरिएंट के लिए डिमांड काफी बढ़ी है। इन दोनों वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड 8 से 10 हफ्ते तक जा पहुंची है, चाहे आपने AC फास्ट चार्जर (ACFC) लिया हो या नहीं।
Harrier EV Stealth Edition की डिमांड
हरियर EV Stealth Edition का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जो एंपावर वेरिएंट में Rs 75,000 के प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह विशेष पैकेज भी समान वेटिंग पीरियड का सामना कर रहा है, जो इसके आकर्षक डिज़ाइन और एक्सक्लूसिव लुक्स के कारण ग्राहकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
Tata Harrier EV की रेंज और बैटरी
- टाटा हरियर EV विभिन्न बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिनमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक शामिल हैं। दोनों बैटरी विकल्पों के साथ एक रियर-माउंटेड मोटर दिया गया है, जो 238hp और 315Nm का आउटपुट जनरेट करता है। इसके अलावा, टॉप-स्पेक हरियर EV Empowered 75 वेरिएंट में AWD (ऑल-व्हील-ड्राइव) विकल्प भी दिया गया है, जहां एक और मोटर फ्रंट एक्सल पर लगाया जाता है, जिससे संयुक्त आउटपुट 313hp और 504Nm तक बढ़ जाता है।
- इन बैटरी विकल्पों के साथ, 75kWh RWD वेरिएंट्स की रेंज 627km तक दावा की जाती है, जो इस लाइन-अप में सबसे अधिक है। इसके बाद 75kWh AWD वेरिएंट्स का रेंज 622km है, जबकि 65kWh RWD वेरिएंट 538km की रेंज देने का दावा करता है।
Tata Harrier EV की कीमत
भारत में Tata Harrier EV को 21.49 लाख रुपये से लेकर 30.23 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर किया जाता है। इसका मुकाबला, Mahindra XEV 9e, BYD Atto 3 और Hyundai Creta EV से देखने के लिए मिलता है।
