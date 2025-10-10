हिमाचल पुलिस की बेड़े में शामिल हुई Tata Curvv EV, 585km की रेंज समेत प्रीमियम फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपने बेड़े में एक नया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया है , जो Tata Curvv EV है। यह कदम न सिर्फ तकनीकी रूप से प्रगतिशील है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में यह सफेद रंग की पुलिस कार कोहरे से ढके पहाड़ी इलाके में नजर आ रही है, जिस पर नीली-काली स्ट्राइप्स और टॉप पर लगी लाइट्स इसे प्रोफेशनल लुक देती हैं। कार पर पुलिस और रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट के साथ डायल 112 का लोगो भी दिख रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Tata Curvv EV के स्पेसिफिकेशन Himachal Police’s new vehicles Tata Curvv EV look absolutely amazing! 👏 Loving the use of Indian-made brands for our police, and EVs at that smart and sustainable move! pic.twitter.com/S5TgqjRItN — Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 9, 2025 यह टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे है, जिसे भारतीय बाजार में 7 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इसे कई बेहतरीन फीचर्स, बड़ी बैटरी पैक और लंबी दूरी की ड्राइविंग रेंज के साथ लेकर आया गया है। बैटरी और रेंज Tata Curvv EV दो बैटरी ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है, जो 502 किमी की रेंज दोने वाली 45 kWh बैटरी और 585 किमी की रेंज देने वाली 55 kWh बैटरी पैक है। वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में, 55 kWh बैटरी वाली वेरिएंट लगभग 400-425 किमी की रेंज देती है, जबकि 45 kWh बैटरी वाली वेरिएंट लगभग 330-350 किमी की रेंज देती है। इसका 45 kWh वेरिएंट 148 bhp की पावर और 55 kWh वेरिएंट 165 bhp की पावर जनरेट करता है। यह करीब 9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ती है। यह 70 kW+ चार्जर से महज 40 मिनट में 10% से 80% चार्ज होती है, जबकि 7.2 kW AC चार्जर से 10% से 100% चार्ज होने में करीब 7.9 घंटे का समय लगता है।

आयाम और डिजाइन Tata Curvv EV की लंबाई 4310 मिमी, चौड़ाई 1810 मिमी, ऊंचाई 1637 मिमी, व्हीलबेस 2560 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 186 मिमी मिलती है। Curvv EV का डिजाइन SUV और कूपे का कॉम्बीनेश है, जिसमें फ्लश डोर हैंडल्स, स्लोपिंग रूफलाइन और LED DRLs जैसी आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।