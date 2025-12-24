Tata Avinya में मिलेंगे Range-Rover जैसे फीचर्स, 500 km से ज्यादा की होगी रेंज, 2026 के आखिरी में लॉन्च की तैयारी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने भारत में Tata Avinya के लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी अपनी इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार को साल 2026 में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसके कॉन्सेप्ट मॉडल को ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस किया था। कंपनी के इसके लॉन्च टाइमलाइन की घोषणा के बाद यह फिर से चर्चा में बनी हुई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि टाटा अविन्या में क्या कुछ खास देखने के लिए मिलेगा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Tata Avinya का लॉन्च टाइमलाइन टाटा मोटर्स ने साफ किया है कि साल 2030 तक पांच नई इलेक्ट्रिक कारें भारत में लॉन्च करेगी। इसी के तहत कंपनी 2026 के अंत तक Tata Avinya को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी इसके तहत लग्जरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करेगी।

Tata Avinya का प्लेटफॉर्म इसे कंपनी के Gen 3 EV आर्किटेक्चर पर बनाया जाएगा। यह एक स्केटबोर्ड-स्टाइल प्लेटफॉर्म है, जिसे कंपनी ने खासतौर पर बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म बेहतर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशेन, फास्ट चार्जिंग और लंबी ड्राइविंग रेंज को सपोर्ट करता है। इससे बेहतर कंपोनेंट पैकेजिंग और मजबूत स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी भी मिलती है। इस प्लेटफॉर्म पर कंपनी अपने आने वाले सभी EVs को बनाने की प्लानिंग कर रही है। इसकी ड्राइविंग रेंज 500 किमी से ज्यादा हो सकती है।

Tata Avinya के फीचर्स कंपनी इसे बनाने में न केवल तकनीक पर फोकस करने वाली है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस पर भी ध्यान देने वाली है। कंपनी इसमें फ्लैट फ्लोर लेआउट दे सकती है, जिससे केबिन स्पेस काफी ज्यादा मिल सकता है। इसका इंटीरियर मिनिमलिस्ट और लाउंज-स्टाइल हो सकता है। इसका केबिन काफी आरामदायक होने के साथ ही प्रीमियम फील देने वाला हो सकता है। साथ ही यह बाकि इलेक्ट्रिक SUV के केबिन के डिजाइन से काफी अलग भी हो सकता है। इस कार की पहचान सस्टेनेबल मटीरियल्स और क्लीन हो सकती है।