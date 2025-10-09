Language
    Suzuki ने दिखाई Vision e-Sky कॉन्सेप्ट कार, क्या यह EV होगी इलेक्ट्रिक WagonR?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    सुजुकी जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी Vision e-Sky इलेक्ट्रिक कार पेश करेगी। WagonR से प्रेरित डिजाइन वाली इस कार में आधुनिक फीचर्स और 270 किमी से अधिक की रेंज मिलने की उम्मीद है। इंटीरियर में डिजिटल स्क्रीन और जापानी एस्थेटिक्स का कॉम्बीनेशन है। 

    Suzuki Vision e-Sky Electric Concept

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जापान में 29 अक्टूबर से Japan Mobility Show 2025 शुरू होने वाला है। इस दौरान सुजुकी अपनी नई Vision e-Sky इलेक्ट्रिक कार को पेश करने वाली है। इसके पेश होने से पहले ही इसके  डिजाइन और फीचर्स की झलक देखने के लिए मिल चुकी है। आइए Vision e-Sky Electric Concept के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    Suzuki Vision e-Sky का डिजाइन

    Suzuki Vision eSky Electric Concept (2)

    • Vision e-Sky का डिजाइन सुजुकी की पॉपुलर WagonR से प्रेरित है, लेकिन इसे मॉर्डन और फ्यूचरिस्टिक लुक देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसमें नया फ्रंट फेसिया दिया गया है, जिसमें पिक्सल-स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट्स और C-शेप्ड LED DRLs शामिल हैं। इसमें दी गई ग्रिल पूरी तरह से बंद है, जो इसे एक इलेक्ट्रिक कार का साफ संकेत देता है। इसका बंपर सेक्शन फ्लैट है, जिसमें कार का लुक और भी स्लीक लगता है।
    Suzuki Vision eSky Electric Concept (5)
    • इसका साइड प्रोफाइल में उभरे हुए व्हील आर्चेस, रिट्रेक्टेबल डोर हैंडल्स, और ब्लैक्ड-आउट A और B पिलर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, Vision e-Sky में थोड़ा टेपरिंग रूफलाइन दी गई है, जो इसे पेट्रोल WagonR की तुलना में ज्यादा स्पोर्टी बनाती है।

    Suzuki Vision eSky Electric Concept (6)

    • इसके पीछे की तरफ C-शेप्ड टेल लाइट्स, चौड़ा रियर विंडस्क्रीन और स्पॉइलर-माउंटेड स्टॉप लैम्प्स दिए गए हैं। इसकी लंबाई 3,395 मिमी, चौड़ाई 1,475 मिमी और ऊँचाई 1,625 मिमी है। यह डाइमेंशन करीब उसी के समान है, जो जापान में बिकने वाली पेट्रोल WagonR के हैं।

    Suzuki Vision e-Sky का इंटीरियर और फीचर्स

    Suzuki Vision eSky Electric Concept (4)

    • इस इलेक्ट्रिक कार का इंटीरियर काफी साफ-सुथरा और मॉडर्न है, जिसमें पारंपरिक जापानी एस्थेटिक्स की झलक देखने को मिलती है। इसमें दी गई डिजिटल स्क्रीन और सेंट्रल कंसोल को मिरर-थीम डिजाइन दी गई है। इसमें इसमें दो बड़े 12-इंच के डिस्प्ले हो सकते हैं, जिसमें से एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए होगा।

    Suzuki Vision eSky Electric Concept (3)

    • इसके डैशबोर्ड और डोर्स पर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो केबिन को बेहतरीन लुक देने का काम करते हैं। इसके फ्रंट सीट्स के बीच एक फ्लोटिंग कंसोल दिया गया है, जिसमें वायरलेस चार्जिंग पैड शामिल है। क्लस्टर कम करने के लिए फिजिकल बटन बहुत कम रखे गए हैं। मल्टी-कलर्ड थीम और स्क्वायर फॉर्मेट वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर को एक यूनिक और प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें दी गई ट्रे-स्टाइल डैशबोर्ड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस के रूप में काम करता है।

    Suzuki Vision e-Sky का बैटरी पैर और रेंज

    सुजुकी ने फिलहाल Vision e-Sky कॉन्सेप्ट के तकनीकी स्पेसिफिकेशन को शेयर नहीं किया है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि यह इलेक्ट्रिक कार 270 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकेगी। यह मॉडल भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन मारुति आने वाले समय में भारत के लिए एक नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार पेश कर सकती है। संभावना है कि यह Maruti eWX EV हो, जिसे भारत में पहले ही पेटेंट कराया जा चुका है। इसका डिजाइन भी Vision e-Sky और WagonR की तरह टॉलबॉय और बॉक्सी होगा।

     