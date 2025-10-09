Suzuki ने दिखाई Vision e-Sky कॉन्सेप्ट कार, क्या यह EV होगी इलेक्ट्रिक WagonR?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जापान में 29 अक्टूबर से Japan Mobility Show 2025 शुरू होने वाला है। इस दौरान सुजुकी अपनी नई Vision e-Sky इलेक्ट्रिक कार को पेश करने वाली है। इसके पेश होने से पहले ही इसके डिजाइन और फीचर्स की झलक देखने के लिए मिल चुकी है। आइए Vision e-Sky Electric Concept के बारे में विस्तार में जानते हैं।

इसके डैशबोर्ड और डोर्स पर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो केबिन को बेहतरीन लुक देने का काम करते हैं। इसके फ्रंट सीट्स के बीच एक फ्लोटिंग कंसोल दिया गया है, जिसमें वायरलेस चार्जिंग पैड शामिल है। क्लस्टर कम करने के लिए फिजिकल बटन बहुत कम रखे गए हैं। मल्टी-कलर्ड थीम और स्क्वायर फॉर्मेट वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर को एक यूनिक और प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें दी गई ट्रे-स्टाइल डैशबोर्ड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस के रूप में काम करता है।

Suzuki Vision e-Sky का बैटरी पैर और रेंज

सुजुकी ने फिलहाल Vision e-Sky कॉन्सेप्ट के तकनीकी स्पेसिफिकेशन को शेयर नहीं किया है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि यह इलेक्ट्रिक कार 270 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकेगी। यह मॉडल भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन मारुति आने वाले समय में भारत के लिए एक नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार पेश कर सकती है। संभावना है कि यह Maruti eWX EV हो, जिसे भारत में पहले ही पेटेंट कराया जा चुका है। इसका डिजाइन भी Vision e-Sky और WagonR की तरह टॉलबॉय और बॉक्सी होगा।