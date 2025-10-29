Suzuki लाई बायो गैस पर चलने वाली Victoris, जापान मोबिलिटी शो में हुई शोकेस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मारुति सुजुकी ने अपनी नई SUV Victoris को जापान मोटर शो 2025 में पेश किया, जो खासकर 4.2 मीटर से 4.4 मीटर आकार की SUVs के बाजार में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। यह एक शानदार और तकनीकी रूप से समृद्ध SUV है, जो भरपूर सुविधाओं और कंफर्ट्स से लैस है। हालांकि इसमें डीजल इंजन नहीं है, सुजुकी ने इसके पावरट्रेन विकल्पों को विविध बनाया है, जिसमें NA पेट्रोल, पेट्रोल + CNG और पेट्रोल + इलेक्ट्रिक हाइब्रिड शामिल हैं।

अब, सुजुकी ने Victoris के एक नए वेरिएंट को पेश किया है, जो CBG (Compressed Biomethane Gas) पर आधारित है। यह वेरिएंट Victoris CNG के समान हार्डवेयर पर तैयार किया गया है, लेकिन इसे CBG चलाने के लिए अनुकूलित किया गया है। इस नवीनतम वेरिएंट का वैश्विक प्रक्षेपण जापान मोटर शो 2025 में हुआ। आइए, इस वेरिएंट पर एक नज़र डालते हैं।

Suzuki Victoris CBG: एक नई दिशा की ओर Suzuki Victoris CBG वेरिएंट को बायोमिथेन गैस पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुजुकी की निरंतर नवाचार और वैकल्पिक ईंधन की खोज का परिणाम है। CBG प्रोजेक्ट 2022 में शुरू हुआ था और कंपनी ने भारत में डेयरी सहकारी संगठनों के साथ मिलकर एक बायोगैस प्लांट का एक मिनिएचर मॉडल भी प्रदर्शित किया था।

Victoris CBG के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, यह SUV 4,360 मिमी लंबी, 1,795 मिमी चौड़ी और 1,655 मिमी ऊंची है। इसके शरीर पर आकर्षक विनाइल और रैप्स लगाए गए हैं, जो "Suzuki Compressed Biomethane Gas" का संदेश देते हैं। हालांकि यह वेरिएंट भारत में लॉन्च किए गए टॉप-एंड वेरिएंट जैसा नहीं दिखता, यह CNG वेरिएंट पर आधारित है, जिसमें CBG के लिए ट्यून किया गया है। CBG और CNG में अंतर CBG और CNG दोनों ही गैस आधारित ईंधन हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर है। CNG एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला गैर-नवीकरणीय ईंधन है, जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह अनंत स्रोत नहीं है। वहीं, CBG बायोमिथेन गैस है, जो कार्बनिक पदार्थों और डेयरी कचरे के सड़ने से उत्पन्न होती है। यह नवीकरणीय ईंधन है और इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है, जबकि CNG को बनने में लाखों साल लगते हैं। CBG के बड़े पैमाने पर उत्पादन से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याओं का समाधान होगा, साथ ही यह क्लीन सिटी की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा, इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।