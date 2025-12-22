Maruti भारत में 2029 तक लॉन्च कर सकती है नई हाइब्रिड MPV, मिलेंगे कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में MPV सेगमेंट लगातार मजबूत हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल Maruti Suzuki की Maruti Ertiga है, जो लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV बनी हुई है। मौजूदा ट्रेंड्स को देखें तो यह सिलसिला सातवें साल भी जारी रह सकता है। सिर्फ अफॉर्डेबल MPV ही नहीं, बल्कि प्रीमियम और लग्जरी MPV की मांग भी तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में यह सेगमेंट करीब 70 फीसदी तक ग्रो कर चुका है। Kia Carnival, MG M9 और Toyota Vellfire जैसी गाड़ियां अपने आरामदायक और लग्जरी केबिन के चलते काफी लोकप्रिय हुई हैं। मारुति इस सेगमेंट में नई गाड़ी लाने की तैयारी कर रही है।

Maruti की नई प्रीमियम कॉम्पैक्ट MPV इसी बदलते ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए Maruti Suzuki एक नई प्रीमियम कॉम्पैक्ट MPV पर काम कर रही है। यह मॉडल जापान और हॉन्गकॉन्ग में बिकने वाली Suzuki Solio से प्रेरित होगा। कंपनी के अंदर इसे YVF कोडनेम दिया गया है और इसका मार्केट डेब्यू 2028–29 के आसपास होने की उम्मीद है। यह नई MPV, Maruti के MPV पोर्टफोलियो को Ertiga और XL6 से आगे बढ़ाएगी और ज्यादा प्रीमियम ग्राहकों को टारगेट करेगी।

पैरामीटर डिटेल प्रोजेक्ट कोडनेम YVF सेगमेंट प्रीमियम कॉम्पैक्ट MPV संभावित लॉन्च 2028–29 सीटिंग कैपेसिटी 5-सीटर इंजन Z12E 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल पावरट्रेन पेट्रोल + हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गियरबॉक्स CVT (संभावित) माइलेज (ओवरसीज Solio के अनुसार) लगभग 22 kmpl (WLTC) ड्राइव टाइप FWD (AWD भारत में नहीं) खास फीचर पावर्ड रियर स्लाइडिंग डोर्स प्लेटफॉर्म/प्रेरणा Suzuki Solio (जापान-स्पेक) लंबाई 3,810 mm चौड़ाई 1,645 mm ऊंचाई 1,745 mm व्हीलबेस 2,480 mm प्रोडक्शन लोकेशन भारत एक्सपोर्ट प्लान यूरोप और अन्य ग्लोबल मार्केट अनुमानित वार्षिक उत्पादन 1,00,000+ यूनिट अनुमानित हाइब्रिड यूनिट्स 12,000 यूनिट अनुमानित एक्सपोर्ट 30,000 यूनिट साइज और सीटिंग लेआउट अभी Maruti ने इसके डाइमेंशन जारी नहीं किए हैं, लेकिन जापान-स्पेक Suzuki Solio से अंदाजा लगाया जा सकता है। वहां यह MPV 3,810mm लंबी, 1,645mm चौड़ी और 1,745mm ऊंची है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,480mm है। यह साइज मौजूदा अंडर-4-मीटर MPV जैसे Renault Triber और Nissan Gravite से थोड़ा छोटा हो सकता है। खास बात यह है कि YVF को पांच-सीटर लेआउट में पेश किया जा सकता है, जो खासतौर पर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए फायदेमंद रहेगा।

सेगमेंट में पहली बार पावर्ड स्लाइडिंग डोर्स YVF की सबसे बड़ी खासियत होंगी इसके पावर्ड रियर स्लाइडिंग डोर्स। यह फीचर अब तक सिर्फ महंगी MPV जैसे Vellfire और MG M9 में देखने को मिला है। Maruti के कॉम्पैक्ट MPV सेगमेंट में यह पहली बार होगा, जिससे यह कार शॉफर-ड्रिवन और फैमिली यूज, दोनों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बन जाएगी।

हाइब्रिड पावरट्रेन की तैयारी नई MPV में Suzuki का Z12E 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो Swift और Dzire में पहले से मौजूद है। लेकिन यहां इसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जाएगा। ओवरसीज मार्केट में Solio इसी इंजन के साथ CVT गियरबॉक्स और हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है, जो WLTC साइकिल में करीब 22kmpl का माइलेज देती है। अगर यही सेटअप भारत में भी आया, तो YVF देश की पहली हाइब्रिड कॉम्पैक्ट MPV बन सकती है। जापान में इसका ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन भी उपलब्ध है, लेकिन भारतीय बाजार में इसकी संभावना कम मानी जा रही है।

भारत में होगा प्रोडक्शन YVF का प्रोडक्शन भारत में ही किया जाएगा और एक्सपोर्ट इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होगा। अनुमान है कि पहले पूरे साल में Maruti करीब 1 लाख यूनिट्स का उत्पादन करेगी, जिसमें से लगभग 12,000 यूनिट हाइब्रिड वर्जन की होंगी। वहीं, करीब 30,000 गाड़ियां विदेशी बाजारों के लिए भेजी जाएंगी।