ब्लू थीम में Suzuki Hayabusa का स्पेशल एडिशन पेश, क्रूज कंट्रोल समेत कई बेहतरीन फीचर्स से हुई लैस
सुजुकी मोटरसाइकिल ने 2026 हायाबूसा स्पेशल एडिशन (2026 Suzuki Hayabusa Special Edition) को नए रंग और अपडेट के साथ पेश किया है। इसमें मैकेनिकल बदलाव नहीं हैं, लेकिन फ्यूल टैंक पर स्पेशल एडिशन बैज और बेहतर राइडिंग अनुभव के लिए रीट्यून थ्रोटल मैप्स दिए गए हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सुजुकी मोटरसाइकिल ने ग्लोबल बाजार में 2026 Suzuki Hayabusa Special Edition को पेश किया है। इसके साथ ही इसके स्टैंडर्ड मॉडल में भी नए अपडेट को शामिल किया गया है। इसमें किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि हायाबूसा के इस स्पेशल एडिशन को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?
स्पेशल एडिशन में मिला खास एडिशन
Suzuki Hayabusa के स्पेशल एडिशन को नए कलर पर्ल विगोर नीला और सफेद कलर में लाया गया है। यह सुजुकी की रेसिंग हेरिटेज को दिखाने का काम करती है। इसके फ्यूल टैंक पर खास स्पेशल एडिशन बैज दिया गया है, जिसमें ब्लैक 3D ब्रांड लेटरिंग दी गई है। यह बाइक 390 kmph तक की स्पीड पकड़ सकती है।
|पैरामीटर (Parameter)
|Suzuki Hayabusa का स्पेसिफिकेशन
|इंजन
|1340cc, 4-स्ट्रोक, लिक्विड-कूल्ड, 4-सिलेंडर, DOHC
|बोर x स्ट्रोक
|81.0 mm x 65.0 mm (3.19 in. x 2.56 in.)
|कम्प्रेशन रेश्यो
|12.5:1
|फ्यूल सिस्टम
|राइड-बाय-वायर थ्रॉटल बॉडीज़ के साथ फ्यूल इंजेक्शन
|स्टार्टर
|इलेक्ट्रिक
|लुब्रिकेशन
|वेट सम्प (Wet sump)
|क्लच
|वेट, मल्टी-प्लेट टाइप, SCAS-युक्त
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड कॉन्स्टैंट मेश
|फाइनल ड्राइव
|ड्राइव चेन, RK GB50GSVZ5, 114L
|सस्पेंशन (सामने)
|इनवर्टेड टेलिस्कोपिक, कॉइल स्प्रिंग, ऑयल डैम्प्ड
|सस्पेंशन (पीछे)
|लिंक टाइप, सिंगल शॉक, कॉइल स्प्रिंग, ऑयल डैम्प्ड
|ब्रेक्स (सामने)
|ब्रेम्बो स्टाइलमा, 4-पिस्टन, ट्विन डिस्क, ABS-युक्त
|ब्रेक्स (पीछे)
|निसिन, 1-पिस्टन, सिंगल डिस्क, ABS-युक्त
|टायर (सामने)
|120/70ZR17M/C (58W), ट्यूबलेस
|टायर (पीछे)
|190/50ZR17M/C (73W), ट्यूबलेस
|फ्यूल टैंक क्षमता
|20.0 लीटर (5.3 US gal.)
|रंग
|पर्ल विगर ब्लू (YKY)
|इग्निशन
|इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन (ट्रांजिस्टराइज़्ड)
|स्पार्क प्लग
|NGK CR9EIA-9 (या DENSO IU27D)
|हेडलाइट
|मल्टी-प्लेन और प्रोजेक्टर LED
|टेल लाइट
|LED
|कुल लंबाई
|2180 mm (85.8 in.)
|कुल चौड़ाई
|735 mm (28.9 in.)
|कुल ऊंचाई
|1165 mm (45.9 in.)
|व्हीलबेस
|1480 mm (58.3 in.)
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|125 mm (4.9 in.)
|सीट की ऊंचाई
|800 mm (31.5 in.)
|कर्ब वजन
|264 kg (582 lb.)
क्या मिला नया?
- Suzuki Hayabusa के स्पेसल एडिशन में पहले की तरह ही आइकॉनिक ट्विन स्टेनलेस-स्टील साइलेंसर दिया गया है। अब इसमें ब्लैक एनोडाइज्ड एंड कैप्स और ब्लैक हीट शील्ड्स दिए गए हैं। इसमें Akrapovic स्लिप-ऑन एग्जॉस्ट भी ऑप्शन रूप में लगवाया जा सकता है। इसके अलावा, नई हायाबूसा में पिलियन सीट और ग्रैब रेल भी दी गई है।
- इस स्पेशल एडिशन में सुजुकी ने राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया है। इसमें बेहतर लो-एंड टॉर्क के लिए रीट्यून थ्रोटल मैप्स, गियर बदलते समय भी एक्टिव रखने वाला क्रूज कंट्रोल के साथ ही लॉन्च कंट्रोल सिस्टम को भी सुधारा गया है। इसके साथ ही लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो इसके वजन को कम करने का काम करता है।
कितनी है कीमत?
Suzuki Hayabusa के स्पेशल एडिशन की कीमत 18,999 यूरो (करीब 22.15 लाख रुपये) और स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 18,599 यूरो (करीब 21.67 लाख रुपये) है। भारत में फिलहाल इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18.06 लाख रुपये है। उम्मीद है कि 2026 वाले अपडेट्स के साथ स्टैंडर्ड मॉडल भारत में अगले साल की शुरुआत में आएगा, और इसमें करीब 30,000 रुपये का प्रीमियम जुड़ सकता है।
