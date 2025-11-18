ब्लू थीम में Suzuki Hayabusa का स्पेशल एडिशन पेश, क्रूज कंट्रोल समेत कई बेहतरीन फीचर्स से हुई लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। सुजुकी मोटरसाइकिल ने ग्लोबल बाजार में 2026 Suzuki Hayabusa Special Edition को पेश किया है। इसके साथ ही इसके स्टैंडर्ड मॉडल में भी नए अपडेट को शामिल किया गया है। इसमें किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि हायाबूसा के इस स्पेशल एडिशन को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

स्पेशल एडिशन में मिला खास एडिशन Suzuki Hayabusa के स्पेशल एडिशन को नए कलर पर्ल विगोर नीला और सफेद कलर में लाया गया है। यह सुजुकी की रेसिंग हेरिटेज को दिखाने का काम करती है। इसके फ्यूल टैंक पर खास स्पेशल एडिशन बैज दिया गया है, जिसमें ब्लैक 3D ब्रांड लेटरिंग दी गई है। यह बाइक 390 kmph तक की स्पीड पकड़ सकती है।