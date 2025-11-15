Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Suzuki ने इस पावरफुल बाइक का स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, नए 1000cc से किया गया है लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    सुजुकी मोटरसाइकिल ने GSX-R1000R का 40वीं वर्षगांठ संस्करण पेश किया है, जिसकी कीमत लगभग 20.52 लाख रुपये है। इस मॉडल में रेट्रो स्टाइलिंग के साथ 1000cc का नया इंजन है जो 193 hp की पावर देता है। इसमें कार्बन विंगलेट्स, शोवा सस्पेंशन और 320mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition लॉन्च हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। सुजुकी मोटरसाइकिल ने जुलाई 2025 में अपनी फ्लैगशिप सुपरबाइक GSX-R1000R का 40th Anniversary Edition पेश किया था। अब कंपनी ने इसकी कीमतों का खुलासा कर दिया है। यह मॉडल UK और यूरोपियन मार्केट के लिए पेश किया गया है और इसकी शुरुआती कीमत 17,599 पाउंड (करीब 20.52 लाख रुपये) रखी गई है। इस बाइक की खास बात की गई है कि बाइक में रेट्रो स्टाइलिंग के साथ कई टेक्निकल अपडेट भी शामिल किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नया इंजन और परफॉर्मेंस

    Suzuki GSX-R1000R के इस खास एडिशन को नया डिजाइन किया गया 1000cc इनलाइन-फोर इंजन दिया गया है। इसमें नया क्रैंकशाफ्ट, क्रैंककेस, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड्स शामिल किए गए हैं। इससे इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ा है। Suzuki ने इस मॉडल में VVT सिस्टम को बनाए रखा है, लेकिन फ्यूल पंप और इंजेक्टर अपग्रेड किए हैं। इस इंजन के साथ यह मोटरसाइकिल 193 hp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करती है।

    स्पेसिफिकेशन विवरण
    इंजन 1000cc, इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन
    पावर 193 हॉर्सपावर 
    टॉर्क 110 न्यूटन मीटर 
    फ्यूल सिस्टम नया फ्यूल पंप और अपग्रेडेड इंजेक्टर
    वाल्व टेक्नोलॉजी वैरिएबल वाल्व टाइमिंग (VVT)
    फ्रेम टाइप ट्विन-स्पार एल्युमिनियम फ्रेम
    फ्रंट सस्पेंशन शोवा बैलेंस-फ्री फ्रंट फोर्क
    रियर सस्पेंशन शोवा बैलेंस-फ्री रियर शॉक
    फ्रंट ब्रेक 320mm फ्लोटिंग डिस्क + ब्रेम्बो मोनोब्लॉक कैलिपर्स
    ABS सिस्टम नया और हल्का ABS यूनिट
    टायर ब्रिजस्टोन RS11 हाई-परफॉर्मेंस टायर
    इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 6-एक्सिस IMU (इनर्शियल मेज़रमेंट यूनिट)
    राइडिंग फीचर्स ट्रैक्शन कंट्रोल, 10-लेवल एंटी-व्हीली, लॉन्च कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ढलान आधारित ब्रेकिंग कंट्रोल
    गियरबॉक्स 6-स्पीड गियरबॉक्स विद बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर + लो RPM असिस्ट
    एयरोडायनामिक्स खोखले कार्बन विंगलेट्स (डाउनफोर्स के लिए)
    कलर विकल्प ब्लू-व्हाइट, रेड-व्हाइट, येलो-मैट ब्लू
    स्पेशल फीचर 40वीं एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन डिजाइन, रेट्रो GSX-R ब्रांडिंग
    कीमत 17,599 पाउंड (लगभग ₹20.52 लाख)

    नई विंगलेट डिजाइन और सस्पेंशन

    इस एडिशन को सबसे बेहतरीन चीज में से एक इसका कार्बन विंगलेट्स है। यह हल्के है, जिसकी वजह से हाई-स्पीड पर डाउनफोर्स को बढ़ाने में मदद मिलती है। सुजुकी का दावा है कि यह विंगलेट्स का उद्देश्य स्थिरता बढ़ाना है न कि सिर्फ इन्हें दिखाने के लिए दिया गया है। इस बाइक में पहले की तरह ही ट्विन-स्पार एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है। इसमें सस्पेंशन के लिए आगे शोवा बैलेंस फ्री फॉर्क और पीछे की तरफ बैलैंस फ्री शॉक दिया गया है।

    Suzuki GSX-R1000R के फीचर्स

    इसमें कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 320mm फ्रंट फ्लोटिंग डिस्क और चार-पिस्टन Brembo मोनोब्लॉक कैलिपर्स दिए गए हैं। इसमें नया हल्का ABS यूनिट परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है। इसमें Bridgestone RS11 टायर ग्रिप दिया गया है, जो ट्रैक्शन सुधारने का काम करते हैं।


    इसमें सिक्स-असिस्ट MU, रोल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम (ट्रैक्शन कंट्रोल), 10-लेवल एंटी-व्हीली, लीन-सेंसिटिव ABS, लॉन्च कंट्रोल, स्लोप-डिपेंडेंट ब्रेकिंग, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और लो-RPM असिस्ट जैसे फीचर्स फीचर्स दिए गए हैं।

    GSX-R1000R में क्या मिलेगा?

    इस स्पेशल एडिशन का खास डिजाइन और कलर दिया गया है। इसमें पुराने GSX-R की याद दिलाने वाले तीन कलर ऑप्शन को दिया गया है, जो ब्लू-व्हाइट, रेड-व्हाइट और येलो-मैट ब्लू है। इनमें फेयरिंग और टैंक पर 40th एनिवर्सरी लोगो, सिलेंसर और सीट पर GSX-R ब्रांडिंग और बेलीपैन पर रेट्रो R दिया गया है।