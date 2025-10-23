Language
    Suzuki GSX-8R पहले से ज्यादा हुई जबरदस्त, परफॉर्मेंस और ट्रैक-रेडी फीचर्स के साथ हुई लॉन्च

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    Suzuki ने यूरोप में GSX-8R का EVO वर्जन लॉन्च किया है, जो ट्रैक पर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Akrapovic एग्जॉस्ट, सिंगल सीट काउल और बेहतर सस्पेंशन जैसे फीचर्स हैं। बाइक में 776cc का इंजन है और यह कई राइडिंग मोड्स के साथ आती है। 

    Suzuki GSX-8R EVO का नया ट्रैक-फोकस्ड मॉडल हुआ लॉन्च।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Suzuki ने अपनी मिडलवेट स्पोर्ट्स बाइक लाइनअप में एक और दमदार मॉडल जोड़ दिया है। कंपनी ने यूरोप में अपनी लोकप्रिय GSX-8R का एक नया और ज्यादा ट्रैक-फोकस्ड GSX-8R EVO वर्जन लॉन्च किया है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए बनाई गई है जो ट्रैक पर ज्यादा आक्रामक, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड और प्रीमियम फील वाली मशीन चाहते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    GSX-8R EVO का डिजाइन

    इसका डिजाइन पहले से ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड Akrapovic एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, जो बाइक की साउंड और अपील दोनों को बदल देता है। इसका रियर सेक्शन अब और क्लीन दिखता है क्योंकि Suzuki ने इसमें कलर-मैच्ड सिंगल सीट काउल दिया है, जिससे पिलियन सीट हट जाती है। साथ ही, कस्टम टैंक पैड बाइक को एक रेसिंग टच देता है। कुल मिलाकर, EVO का लुक साफ तौर पर ट्रैक-फोकस्ड है, जो इसे स्टैंडर्ड GSX-8R से अलग पहचान देता है।

    स्पेसिफिकेशन डिटेल्स
    इंजन प्रकार 776cc पैरलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड, DOHC
    पावर 82 bhp
    टॉर्क 78 Nm
    गियरबॉक्स 6-स्पीड, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर
    फ्रेम स्टील फ्रेम
    सस्पेंशन (फ्रंट) Showa फुली-एडजस्टेबल फोर्क्स
    सस्पेंशन (रियर) Showa फुली-एडजस्टेबल मोनोशॉक
    ब्रेक (फ्रंट) डुअल डिस्क, Nissin कैलिपर्स, डुअल-चैनल ABS
    ब्रेक (रियर) डिस्क, डुअल-चैनल ABS
    व्हील्स 17-इंच अलॉय
    टायर ट्यूबलेस
    टेक्नोलॉजी फीचर्स Suzuki Intelligent Ride System (SIRS), 3-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, 3 सिलेक्टेबल इंजन मोड्स, Low RPM Assist, 5-इंच TFT डिस्प्ले
    सीट सिंगल-सीट काउल (पिलियन हटाया गया)
    एग्जॉस्ट फैक्ट्री-फिटेड Akrapovic

    GSX-8R EVO का इंजन

    Suzuki GSX-8R EVO में वही 776cc पैरलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजन दिया गया है, जो 82 bhp की पावर और 78 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर से जुड़ा है, जो गियर शिफ्टिंग को और स्मूद बनाता है।

    बाइक का फ्रेम वही स्टील कंस्ट्रक्शन वाला है, लेकिन इसमें अब Showa की फुली-एडजस्टेबल फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक मिलते हैं, जिससे सस्पेंशन सेटअप ट्रैक राइडिंग के लिए और बेहतर हो जाता है।

    GSX-8R EVO के फीचर्स

    EVO वर्जन में Suzuki Intelligent Ride System (SIRS) दिया गया है, जिसमें कई एडवांस फीचर्स शामिल हैं, जो थ्री-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, थ्री सिलेक्टेबल इंजन मोड्स और Low RPM असिस्ट है। यह ट्रैफिक में बाइक को स्टॉल होने से बचाता है। इन सभी फीचर्स को राइडर 5-इंच TFT डिस्प्ले के जरिए कंट्रोल कर सकता है। ब्रेकिंग के लिए बाइक में Nissin कैलिपर्स, डुअल फ्रंट डिस्क्स, और डुअल-चैनल ABS दिया गया है।

    भारत में लॉन्च की संभावना

    फिलहाल GSX-8R EVO केवल यूरोपियन मार्केट के लिए लॉन्च की गई है। भारत में इसके आने की संभावना बहुत कम है। अगर Suzuki इसे भारत लाती भी है, तो यह CBU (Completely Built Unit) रूट से सीमित यूनिट्स में लाई जा सकती है, जैसे कि स्टैंडर्ड GSX-8R।

