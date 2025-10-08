Language
    Suzuki की Gixxer और Gixxer SF को मिला नया लुक, फेस्टिव सीजन में मिल रहा बेहतरीन बेनेफिट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    Suzuki Gixxer and Gixxer SF Updated सुजुकी मोटर ने दिवाली 2025 से पहले अपनी लोकप्रिय बाइक Gixxer और Gixxer SF को नए रंगों के साथ अपडेट किया है। Gixxer तीन नए रंग विकल्पों में उपलब्ध है जबकि Gixxer SF दो नए रंगों में पेश की गई है। Gixxer की एक्स-शोरूम कीमत 126421 रुपये से शुरू होती है और Gixxer SF की 137231 रुपये से।

    दिवाली से पहले Suzuki ने Gixxer और Gixxer SF को नए रंगो में किया अपडेट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। सुजुकी मोटर ने अपनी पॉपुलर बाइक Gixxer और Gixxer SF को दिवाली 2025 से पहले अपडेट किया है। इन दोनों मोटरसाइकिल को नए कलर के साथ लेकर आया गया है, जो उन्हें काफी अट्रैक्टिव बनाने का काम करती है। इसके साथ ही इस नए कलर में बाइक को नया लुक भी दिया है।

    Suzuki Gixxer के नए कलर

    Suzuki Gixxer

    सुजुकी ने अपनी Gixxer रेंज की बाइक को तीन नए कलर ऑप्शन को शामिल किया है। यह नए कलर मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल मीरा रेड, ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक ऊर्ट ग्रे और मेटैलिक ट्राइटन ब्लू + ग्लास स्पार्कल ब्लैक है।

    Suzuki Gixxer SF का नया लुक

    इस दो नए कलर के साथ पेश किया गया है, जो मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल मीरा रेड और ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक ऊर्ट ग्रे है। इन कलर के साथ ही पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है।

    Suzuki Suzuki Gixxer SFGixxer SF

    कितनी है कीमत?

    • Suzuki Gixxer की एक्स-शोरूम कीमत 1,26,421 रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा, ग्राहकों को 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बेनेफिट और 6,000 रुपये तक का इंश्योरेंस भी मिल रहा है।
    • Gixxer SF की एक्स-शोरूम कीमत 1,37,231 रुपये से शुरू होती है। इसे खरीदने पर ग्राहकों को 5,000 तक का एक्सचेंज ऑफर और 7,000 रुपये तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा है।
    • दोनों बाइक पर एक साल की बढ़ी हुई वारंटी 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है है। इसके अलावा, ग्राहक 100% लोन फायदे और नो हाइपोथेकेशन (सुरक्षा वंचन) लाभ का लाभ भी उठा सकते हैं। SMIPL द्वारा देशभर के डीलरशिप पर आयोजित Suzuki Moto Fest के दौरान ग्राहक Gixxer रेंज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और टेस्ट राइड और खरीदारी पर गिफ्ट्स जीत सकते हैं।

    Gixxer और Gixxer SF के फीचर्स

    इन दोनों ही बाइक में 155cc सिंगल-सिलिंडर SOHC इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 13.6 PS की पावर और 13.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों में ही आगे की तरफ LED हेडलाइट और पीछे LED टेललाइट दी गई है। इसमें स्पोर्टी डुअल-मफलर (साइलेंसर), स्प्लिट सीट और 6-स्पोक वाले अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें एक ब्लूटूथ-इनेबल्ड डिजिटल कंसोल है, जो Suzuki Ride Connect ऐप से कनेक्ट होता है। इसमें सिंगल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), साइड-स्टैंड इंटरलॉक स्विच और चौड़े रेडियल टायर जैसे फीचर्स हैं। इनमें 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनो-शॉक दिया गया है, जो अलग-अलग सड़कों पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार ग्रिप देता है।