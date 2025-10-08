Suzuki की Gixxer और Gixxer SF को मिला नया लुक, फेस्टिव सीजन में मिल रहा बेहतरीन बेनेफिट

Suzuki Gixxer and Gixxer SF Updated सुजुकी मोटर ने दिवाली 2025 से पहले अपनी लोकप्रिय बाइक Gixxer और Gixxer SF को नए रंगों के साथ अपडेट किया है। Gixxer तीन नए रंग विकल्पों में उपलब्ध है जबकि Gixxer SF दो नए रंगों में पेश की गई है। Gixxer की एक्स-शोरूम कीमत 126421 रुपये से शुरू होती है और Gixxer SF की 137231 रुपये से।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। सुजुकी मोटर ने अपनी पॉपुलर बाइक Gixxer और Gixxer SF को दिवाली 2025 से पहले अपडेट किया है। इन दोनों मोटरसाइकिल को नए कलर के साथ लेकर आया गया है, जो उन्हें काफी अट्रैक्टिव बनाने का काम करती है। इसके साथ ही इस नए कलर में बाइक को नया लुक भी दिया है।

Suzuki Gixxer के नए कलर सुजुकी ने अपनी Gixxer रेंज की बाइक को तीन नए कलर ऑप्शन को शामिल किया है। यह नए कलर मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल मीरा रेड, ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक ऊर्ट ग्रे और मेटैलिक ट्राइटन ब्लू + ग्लास स्पार्कल ब्लैक है।

Suzuki Gixxer SF का नया लुक इस दो नए कलर के साथ पेश किया गया है, जो मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल मीरा रेड और ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक ऊर्ट ग्रे है। इन कलर के साथ ही पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है।