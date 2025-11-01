Suzuki Fronx को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट में किया कमाल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मारुति सुजुकी Fronx भारत में लॉन्च के बाद से ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक रही है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जिसमें आकर्षक डिजाइन, मारुति सुजुकी की ब्रांड वैल्यू, भरोसेमंद आफ्टर सेल्स सर्विस, बेहतरीन माइलेज और फीचर्स शामिल है। हालांकि भारत में इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग अब तक सामने नहीं आया था। लेकिन अब ASEAN मार्केट के लिए तैयार की गई Suzuki Fronx ने ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

5-स्टार रेटिंग के साथ शानदार परफॉर्मेंस ASEAN देशों के लिए बनी यह Suzuki Fronx इंडोनेशिया के Cikarang प्लांट में तैयार की जाती है। यह SUV इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में बेची जाती है। टेस्ट की गई यूनिट MY25 वर्जन थी, जिसका कर्ब वेट 1060 किलोग्राम था और इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया था।

ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट का रिजल्ट टेस्ट में शामिल मॉडल में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड रूप से दिए गए थे। ASEAN NCAP के मुताबिक Fronx ने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 29.37 पॉइंट्स, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 38.94 पॉइंट्स, सेफ्टी असिस्ट में 16.5 पॉइंट्स और मोटरसाइक्लिस्ट सेफ्टी में 8 पॉइंट्स हासिल किए। कुल मिलाकर, Fronx ने 77.70 पॉइंट्स स्कोर किए और 5-स्टार ASEAN NCAP रेटिंग के योग्य बनी।