Suzuki Fronx को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट में किया कमाल
Suzuki Fronx का ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में गाड़ी की सुरक्षा क्षमताओं का मूल्यांकन हुआ, जिसमें फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट शामिल थे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए गाड़ी में एबीएस, ईबीडी और एयरबैग जैसी सुविधाएँ हैं। आसियान एनसीएपी उपभोक्ताओं को सुरक्षित कारों के बारे में जानकारी देता है। फ्रोंक्स के क्रैश टेस्ट के परिणामों का इंतजार है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। मारुति सुजुकी Fronx भारत में लॉन्च के बाद से ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक रही है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जिसमें आकर्षक डिजाइन, मारुति सुजुकी की ब्रांड वैल्यू, भरोसेमंद आफ्टर सेल्स सर्विस, बेहतरीन माइलेज और फीचर्स शामिल है। हालांकि भारत में इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग अब तक सामने नहीं आया था। लेकिन अब ASEAN मार्केट के लिए तैयार की गई Suzuki Fronx ने ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
5-स्टार रेटिंग के साथ शानदार परफॉर्मेंस
ASEAN देशों के लिए बनी यह Suzuki Fronx इंडोनेशिया के Cikarang प्लांट में तैयार की जाती है। यह SUV इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में बेची जाती है। टेस्ट की गई यूनिट MY25 वर्जन थी, जिसका कर्ब वेट 1060 किलोग्राम था और इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया था।
ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट का रिजल्ट
टेस्ट में शामिल मॉडल में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड रूप से दिए गए थे। ASEAN NCAP के मुताबिक Fronx ने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 29.37 पॉइंट्स, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 38.94 पॉइंट्स, सेफ्टी असिस्ट में 16.5 पॉइंट्स और मोटरसाइक्लिस्ट सेफ्टी में 8 पॉइंट्स हासिल किए। कुल मिलाकर, Fronx ने 77.70 पॉइंट्स स्कोर किए और 5-स्टार ASEAN NCAP रेटिंग के योग्य बनी।
भारत और ASEAN वर्जन में अंतर
ASEAN मार्केट के लिए बनी Suzuki Fronx में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जो भारत-स्पेक मॉडल में नहीं मिलते। इनमें ADAS और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स शामिल हैं। हालांकि ADAS सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। भारत में बेची जा रही Maruti Suzuki Fronx का अब तक Bharat NCAP या Global NCAP क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि कंपनी के अनुसार, उसके इंटरनल टेस्ट रिजल्ट्स भी मजबूत सुरक्षा प्रदर्शन की ओर इशारा करते हैं।
