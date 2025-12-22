Suzuki Fronx के सेफ्टी इमेज पर बड़ा झटका, ANCAP क्रैश टेस्ट में मिली केवल 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में बनी Suzuki Fronx का ऑस्ट्रेलियन NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया है। इस क्रैश टेस्ट में इसके नतीजे काफी चिंताजनक सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बाजारों में एक्सपोर्ट होने वाली इस कॉम्पैक्ट SUV को कुल मिलाकर सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हालांकि इससे पहले Fronx को जापान NCAP में 4-स्टार और ASEAN NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, लेकिन ANCAP टेस्ट में एक गंभीर खामी ने इसकी सेफ्टी इमेज को झटका दिया है।