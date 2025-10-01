फैक्ट चेक: क्या Sunny Deol ने बिना सीटबेल्ट के चलाई 4 करोड़ की Porsche 911 Turbo?

बॉलीवुड एक्टर Sunny Deol अपनी फिल्म गदर-2 के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्हें अपनी Porsche 911 Turbo चलाते हुए देखा गया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कार चलाते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने सीटबेल्ट पहनी है लेकिन शर्ट के कारण वह ढका हुआ है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर-2 के प्रमोशन में लगे हुए है। इस दौरान वह अपनी Porsche 911 Turbo को चलाते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही उनकी एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह अपनी इस शानदार कार को दिल्ली–जयपुर हाईवे चलते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में उनकी कार हवा से बात करती हुई दिख रही है, साथ ही यह भी दिख रहा है कि उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहनी हुई है। जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आइए इस वीडियो के पीछे की सच्चाई के बारे में विस्तार में जानते हैं।

