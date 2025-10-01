Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फैक्ट चेक: क्या Sunny Deol ने बिना सीटबेल्ट के चलाई 4 करोड़ की Porsche 911 Turbo?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्टर Sunny Deol अपनी फिल्म गदर-2 के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्हें अपनी Porsche 911 Turbo चलाते हुए देखा गया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कार चलाते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने सीटबेल्ट पहनी है लेकिन शर्ट के कारण वह ढका हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Sunny Deol की Porsche 911 Turbo का वीडियो वायरल

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर-2 के प्रमोशन में लगे हुए है। इस दौरान वह अपनी Porsche 911 Turbo को चलाते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही उनकी एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह अपनी इस शानदार कार को दिल्ली–जयपुर हाईवे चलते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में उनकी कार हवा से बात करती हुई दिख रही है, साथ ही यह भी दिख रहा है कि उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहनी हुई है। जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आइए इस वीडियो के पीछे की सच्चाई के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या Sunny Deol सीटबेल्ट पहने हुए थे?

    सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में, सनी देओल को हाईवे पर अपनी कार चलाते हुए देखा गया। कई यूजर्स ने वीडियो देखकर पूछा कि क्या अभिनेता सीटबेल्ट पहने हुए थे? पहले तो ऐसा लगता था कि वह सीटबेल्ट नहीं पहन रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि सीटबेल्ट वाकई में बंधा हुआ था। दरअसल, अभिनेता की शर्ट की डिजाइन सीटबेल्ट को ढक रही थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वह सीटबेल्ट पहन रहे हैं या नहीं।

    Porsche 911 Turbo की खासियत

    View this post on Instagram

    A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

    Porsche 911 Turbo 50 एक लिमिटेड-एडिशन स्पोर्ट्स कार है, जो Porsche 911 Turbo के 50 साल पूरे होने के मौके पर बनाई गई है। केवल 1,974 यूनिट्स की इस कार को दुनिया भर में पेश किया गया। इसमें रेट्रो ग्राफिक्स, Turbo 50 बैजिंग, Mackenzie tartan upholstery, और 20-इंच फ्रंट व 21-इंच रियर अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स को शामिल किया गया हैं।

    Porsche 911 Turbo 50 का इंजन

    View this post on Instagram

    A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

    इस कार में 3.7-लीटर, फ्लैट-सिक्स, ट्विन-टर्बो इंजन दिया गया है, जो 650 bhp की पावर और 800 Nm का पीक टॉर्क जनरेच करता है। यह कार सिर्फ 2.7 सेकंड्स में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 330 किमी/घंटा है।

    Porsche 911 Turbo की कीमत

    View this post on Instagram

    A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

    Porsche 911 Turbo 50 की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है, जो इसके स्टैंडर्ड वर्जन से 70 लाख रुपये अधिक है। सनी देओल के पास फिलहाल 992-जेनरेशन 911 GT3, 993-जेनरेशन Porsche 911, और 964 Porsche 911 भी मौजूद हैं।