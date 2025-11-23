चूहे के चक्कर में कुत्ते ने उखाड़ा कार का पूरा बम्पर, लोगों ने दिया Dogesh Bhai NCAP टेस्ट नाम, देखें वीडियो

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आवारा कुत्ते ने ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग हैरान भी हैं और हंस-हंसकर लोट-पोट भी हो रहे हैं। कुत्ते का लक्ष्य एक छोटा सा चूहा है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश में उनसे कार का पूरा फ्रंट बम्पर उखाड़ डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और हर कोई इस कुत्ते की फोकस और जुनून की तारीफ कर रहा है। कई लोग तो इसे कार की मजबूती का अनोखा टेस्ट बता रहे हैं।

कुत्ते ने कार के बंपर को उछाड़ा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बार-बार फ्रंट बम्पर को दांतों से पकड़कर जोर लगाता है। कुछ सेकंड की खींचातानी के बाद पूरा बम्पर उसकी ताकत के आगे झुक जाता है और अलग हो जाता है। जैसे ही बम्पर नीचे गिरता है, वो तुरंत चूहे को निकाल लेता है। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वह पूरा बंपर तोड़ देता है।