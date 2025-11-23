Language
    चूहे के चक्कर में कुत्ते ने उखाड़ा कार का पूरा बम्पर, लोगों ने दिया Dogesh Bhai NCAP टेस्ट नाम, देखें वीडियो

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आवारा कुत्ता एक चूहे को पकड़ने के लिए कार का बम्पर उखाड़ देता है। लोग कुत्ते के फोकस और जुनून की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में दिख रही कार मारुति सुजुकी XL6 है। वीडियो पर कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।

    आवारा कुत्ते ने चूहे के लिए कार का बम्पर तोड़ा

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आवारा कुत्ते ने ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग हैरान भी हैं और हंस-हंसकर लोट-पोट भी हो रहे हैं। कुत्ते का लक्ष्य एक छोटा सा चूहा है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश में उनसे कार का पूरा फ्रंट बम्पर उखाड़ डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और हर कोई इस कुत्ते की फोकस और जुनून की तारीफ कर रहा है। कई लोग तो इसे कार की मजबूती का अनोखा टेस्ट बता रहे हैं।

    कुत्ते ने कार के बंपर को उछाड़ा

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बार-बार फ्रंट बम्पर को दांतों से पकड़कर जोर लगाता है। कुछ सेकंड की खींचातानी के बाद पूरा बम्पर उसकी ताकत के आगे झुक जाता है और अलग हो जाता है। जैसे ही बम्पर नीचे गिरता है, वो तुरंत चूहे को निकाल लेता है। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वह पूरा बंपर तोड़ देता है।

    वायरल वीडियो पर लोगों का रिएक्शन

    वीडियो पोस्ट करने वाले ने कैप्शन में लिखा है कि डोगेश और कार के बीच कलेश, डोगेश भाई ने नॉर्थ गोवा में बम्पर फाड़ दिया। इस वीडियो पर एक यूजर ने रिएक्ट किया कि NCAP नहीं… डोगेश कैप टेस्टिंग चल रही है। एक यूजर ने लिखा कि कुत्ता असली मजबूती चेक कर रहा था। एक यूजर ने लिखा कि अंडरकवर Bharat NCAP एजेंट।

    आखिर कौन सी कार थी?

    वीडियो में नजर आ रही कार Maruti Suzuki XL6 बताई जा रही है। ये एक छह-सीटर MUV है, जो Maruti Nexa शोरूम के जरिए बेची जाती है। इसमें SUV जैसा डिजाइन, कैप्टन सीट्स और 1.5L K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.52 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 14.48 लाख रुपये है।