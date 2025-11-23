चूहे के चक्कर में कुत्ते ने उखाड़ा कार का पूरा बम्पर, लोगों ने दिया Dogesh Bhai NCAP टेस्ट नाम, देखें वीडियो
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आवारा कुत्ता एक चूहे को पकड़ने के लिए कार का बम्पर उखाड़ देता है। लोग कुत्ते के फोकस और जुनून की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में दिख रही कार मारुति सुजुकी XL6 है। वीडियो पर कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आवारा कुत्ते ने ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग हैरान भी हैं और हंस-हंसकर लोट-पोट भी हो रहे हैं। कुत्ते का लक्ष्य एक छोटा सा चूहा है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश में उनसे कार का पूरा फ्रंट बम्पर उखाड़ डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और हर कोई इस कुत्ते की फोकस और जुनून की तारीफ कर रहा है। कई लोग तो इसे कार की मजबूती का अनोखा टेस्ट बता रहे हैं।
कुत्ते ने कार के बंपर को उछाड़ा
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बार-बार फ्रंट बम्पर को दांतों से पकड़कर जोर लगाता है। कुछ सेकंड की खींचातानी के बाद पूरा बम्पर उसकी ताकत के आगे झुक जाता है और अलग हो जाता है। जैसे ही बम्पर नीचे गिरता है, वो तुरंत चूहे को निकाल लेता है। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वह पूरा बंपर तोड़ देता है।
Kalesh b/w Dogesh and Car ("Dogesh Bhai" Tears Apart Car Bumper in North Goa)— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 20, 2025
pic.twitter.com/3YEjA7vE2J
वायरल वीडियो पर लोगों का रिएक्शन
वीडियो पोस्ट करने वाले ने कैप्शन में लिखा है कि डोगेश और कार के बीच कलेश, डोगेश भाई ने नॉर्थ गोवा में बम्पर फाड़ दिया। इस वीडियो पर एक यूजर ने रिएक्ट किया कि NCAP नहीं… डोगेश कैप टेस्टिंग चल रही है। एक यूजर ने लिखा कि कुत्ता असली मजबूती चेक कर रहा था। एक यूजर ने लिखा कि अंडरकवर Bharat NCAP एजेंट।
आखिर कौन सी कार थी?
वीडियो में नजर आ रही कार Maruti Suzuki XL6 बताई जा रही है। ये एक छह-सीटर MUV है, जो Maruti Nexa शोरूम के जरिए बेची जाती है। इसमें SUV जैसा डिजाइन, कैप्टन सीट्स और 1.5L K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.52 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 14.48 लाख रुपये है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।