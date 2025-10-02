Language
    लंदन की सड़कों पर Range Rover में दिखे अनिरुद्धाचार्य, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे लंदन की सड़कों पर नीली Range Rover Sport में दिख रहे हैं। वीडियो में वे लंदन में कथा पूरी होने की बात कह रहे हैं और भारत लौटने की इच्छा जता रहे हैं। उनके इस अंदाज ने भक्तों का दिल जीत लिया है वहीं कुछ लोग उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल पर सवाल उठा रहे हैं।

    Range Rover में अनिरुद्धाचार्य का वायरल वीडियो

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब चर्चा में है, जिसमें आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य लंदन की सड़कों पर एक नीली रंग की Range Rover Sport में सवार दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आते ही यह तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह यह भी बताते हुए दिखाई दे रही है कि वह लंदन किस काम से पहुंचे थे।

    अनिरुद्धाचार्य का वायरल वीडियो

    वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कार कैमरे के पास आती है, अनिरुद्धाचार्य हाथ जोड़कर कहते हैं, चलो अब वापस चलते हैं भारत, वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण के पास। लंदन की कथा पूरी हो गई है। उनके इस अंदाज ने भक्तों का दिल जीत लिया।

    सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

    वीडियो के कमेंट सेक्शन में श्रद्धालु लगातार अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई लोग राधे राधे और जय श्री कृष्ण लिखते नजर आए। वहीं, कुछ यूजर्स इस बात से हैरान थे कि एक आध्यात्मिक गुरु इतनी लग्जरी कार में सफर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि Range Rover के पैसे कहां से आते हैं? वहीं, दूसरे ने कमेंट किया कि बाबा के पास Range Rover! इतना ही नहीं, एक यूजर ने लिखा कि आप एक निजी जेट के हकदार हैं, गुरुजी!

    लग्जरी कार और आध्यात्मिकता पर चर्चा

    अनिरुद्धाचार्य का यह वीडियो जहां एक तरफ उनके अनुयायियों को भावुक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच लग्जरी लाइफस्टाइल और अध्यात्म के मेल पर बहस भी छेड़ रहा है। हालांकि, उनके भक्तों का मानना है कि यह केवल साधन हैं और असली महत्व उनके प्रवचनों और भक्ति भाव का है।

    अनिरुद्धाचार्य की कार कलेक्शन

    कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पास कई बेहतरीन और लग्जरी गाड़ियां है। उनके पास Kia Carnival, Mercedes GLA, Volvo XC90, Volvo XC40 और Land Rover Defender जैसी गाड़ियां है।